트럼프 대통령, 이란 협상에 대한 강경 입장 재차 강조…'시간은 이란 편이 아니다'

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에 대해 강경한 입장을 재차 표명하며, 시간의 흐름이 이란에게 불리하게 작용하고 있다고 강조했습니다. 미국과 동맹국, 전 세계에 이익이 되는 합의가 도출될 때에만 협상이 진전될 것이라고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에 대한 강경한 입장을 재차 표명하며, 시간의 흐름이 이란에게 불리하게 작용하고 있다고 강조했습니다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜 에 올린 글에서 “시간은 이란 편이 아니다”라며, 미국과 동맹국, 그리고 전 세계에 이익이 되는 합의가 도출될 때에만 협상이 진전될 것이라고 밝혔습니다.

이는 최근 유가 상승과 함께 트럼프 대통령이 종전을 서두르고 있다는 일부 언론의 보도에 대한 반박으로 해석됩니다. 트럼프 대통령은 뉴욕타임스와 CNN 등 미 언론들이 자신을 종전을 간절히 바라는 사람으로 묘사하는 것에 대해 비판하며, 오히려 자신이 이 상황에서 가장 압박을 덜 받는 사람이라고 주장했습니다. 그는 자신에게는 충분한 시간이 있지만, 이란에게는 시간이 부족하다고 강조하며 협상에서 우위를 점하려는 의지를 드러냈습니다. 트럼프 대통령은 이란 해군과 공군이 심각한 타격을 입었으며, 지도부 또한 상당 부분 제거되었다는 주장을 반복했습니다.

이러한 주장은 이란의 협상 능력을 약화시키고, 미국이 협상에서 더욱 유리한 고지를 점할 수 있도록 하기 위한 의도로 풀이됩니다. 백악관에서 열린 의료비 절감 관련 행사에서도 이란과의 평화 협정에 대한 질문에 트럼프 대통령은 서두르지 않겠다는 의사를 밝혔습니다. 그는 최고의 합의를 도출하는 것이 중요하며, 당장 합의를 체결하는 것보다 영구적인 해결책을 찾는 데 집중하겠다고 말했습니다. 또한, 2주 넘는 휴전 기간 동안 이란이 대공 방어 장비를 보충했을 가능성에 대해서는, 미국이 하루 만에 이를 무력화할 수 있다고 강하게 주장하며 군사적 옵션도 배제하지 않겠다는 입장을 시사했습니다.

이러한 발언들은 이란에 대한 압박 수위를 높이고, 협상 테이블로 이끌어내기 위한 전략의 일환으로 분석됩니다. 트럼프 대통령은 이란이 협상에 응하지 않을 경우, 더욱 강력한 제재와 군사적 압박을 가할 수 있다는 점을 분명히 하고 있습니다. 트럼프 대통령은 지난 21일 구체적인 기한을 명시하지 않은 채 휴전 연장을 선언했지만, 이후 호르무즈 해협 봉쇄를 강화하고 이란 연계 유조선을 나포하는 등 이란에 대한 압박을 지속하고 있습니다. 이러한 움직임은 이란이 협상 재개에 적극적으로 나서도록 유도하기 위한 것으로 보입니다.

이란은 미국이 먼저 해상 봉쇄를 해제해야 협상에 응할 수 있다는 입장을 고수하고 있어, 양측의 입장 차이는 여전히 큽니다. 트럼프 대통령의 강경한 발언과 압박 전략은 이란과의 협상에서 미국이 주도권을 잡고, 자신에게 유리한 조건으로 합의를 이끌어내기 위한 노력의 일환으로 해석됩니다. 하지만 이러한 전략이 이란과의 긴장을 더욱 고조시키고, 예상치 못한 결과를 초래할 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 국제 사회는 트럼프 대통령의 행보를 예의주시하며, 이란과의 협상이 평화적인 해결책으로 이어지기를 바라고 있습니다.

특히, 유가 불안정과 중동 지역의 불안정성을 감안할 때, 외교적 해결을 위한 노력이 더욱 중요하다고 강조하고 있습니다





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