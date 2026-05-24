트럼프 대통령: 이란과의 종전 협상 타결 가까워져, 호르무즈 해협 개방 가능성

트럼프 대통령은 23일(현지시각)"이란과의 종전을 위한 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의되고 있으며, 조만간 발표될 것"이라고 밝혔다. 협정의 최종 사안과 세부 내용을 논의하고 있으며, 조만간 발표될 것"이라며"협정의 다른 많은 요소들에 더해 호르무즈 해협이 개방될 것"이라고 설명했다. AD CBS, 악시오스 보도 등에 따르면, 이란 협상을 논의하기 위해 트럼프 대통령과 전화 회의를 진행한 국가는 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄, 아랍에미리트, 요르단, 카타르 등으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화했다면서"이 또한 매우 잘 진행됐다"라고 전했다. 현재 진행 중인 미국과 이란의 협상 내용에 이스라엘도 동의하고 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은"이란과의 협상 타결에 상당히 가까워지고 있다"라며 이를"평화를 위한 양해각서(MOU)"라고 설명했다. 다만 이란과의 합의 타결 혹은 공습 재개 가능성을"확실한 50대 50"이라며 공습 재개 여부를 일요일(24일)까지 결정하겠다"라고 여지를 남겼다. 호르무즈, 핵 문제 등 여전히 이견... 협상 막판 변수

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시각)"이란과의 종전을 위한 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의되고 있으며, 조만간 발표될 것"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령 은 이날 소셜미디어 트루스소셜에"미국과 이란, 여러 다른 국가 간의 협정이 대체로 협상 타결됐다(largely negotiated)"라며"최종 확정만 남았다"라고 적었다.

그러면서"협정의 최종 사안과 세부 내용을 논의하고 있으며, 조만간 발표될 것"이라며"협정의 다른 많은 요소들에 더해 호르무즈 해협이 개방될 것"이라고 설명했다. AD CBS, 악시오스 보도 등에 따르면, 이란 협상을 논의하기 위해 트럼프 대통령과 전화 회의를 진행한 국가는 사우디아라비아, 튀르키예, 파키스탄, 아랍에미리트, 요르단, 카타르 등으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화했다면서"이 또한 매우 잘 진행됐다"라고 전했다. 현재 진행 중인 미국과 이란의 협상 내용에 이스라엘도 동의하고 있음을 시사한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은"이란과의 협상 타결에 상당히 가까워지고 있다"라며 이를"평화를 위한 양해각서(MOU)"라고 설명했다. 다만 이란과의 합의 타결 혹은 공습 재개 가능성을"확실한 50대 50"이라며 공습 재개 여부를 일요일(24일)까지 결정하겠다"라고 여지를 남겼다. 호르무즈, 핵 문제 등 여전히 이견... 협상 막판 변





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트럼프 대통령 이란과의 종전 협상 호르무즈 해협 핵 문제 중재국 파키스탄 이란 외무부 대변인

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