트럼프 대통령이 이란 지도부의 분열을 휴전 연장 이유로 들었지만, 이란 내부에서는 오히려 단결의 움직임이 확산되고 있습니다. 페제시키안 대통령과 주요 인사들은 ‘우리의 이란’ 해시태그를 통해 단결을 강조하고 있으며, 새 최고지도자 모즈타바 하메네이 또한 이란 국민의 단결을 강조했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 2차 종전협상 무산의 이유로 이란 지도부 내 분열을 언급한 가운데, 이란 내부에서는 오히려 단결의 움직임이 거세지고 있습니다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 소셜 미디어 플랫폼 엑스(X)를 통해 ‘우리의 이란(이라네_마)’이라는 해시태그와 함께 이란 국민의 단결을 강조하는 메시지를 발표했습니다.

페제시키안 대통령은 이란 내에 강경파나 온건파의 구분이 없으며, 모든 이란인은 ‘이란인’이자 ‘혁명가’라고 주장했습니다. 그는 또한 국민과 정부의 굳건한 결속, 그리고 최고지도자에 대한 절대적인 복종을 통해 적대 세력에게 반드시 대가를 치르게 할 것이라고 강조했습니다. 이러한 페제시키안 대통령의 메시지는 이스마일 사갑 에스파하니 이란 부통령, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 등 주요 인사들에 의해 널리 공유되며 지지를 받았습니다. 특히 갈리바프 의장은 과거 미국과의 1차 종전협상에서 이란 측 대표단을 이끌었던 인물로, 그의 지지는 단결 메시지의 영향력을 더욱 확대하는 데 기여했습니다.

사이드 아바스 살레히 이란 문화·이슬람지도부 장관 또한 페제시키안 대통령의 글을 리포스트하며, 이는 이란 국민이 선출한 대통령의 메시지이자 현장, 거리, 외교의 하나 된 목소리라고 평가했습니다. 그는 이란의 적들이 국민의 단결과 일체성에 충격을 받았으며, 더욱 강력한 단결을 통해 위협에 맞서야 한다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 휴전 연장을 발표하면서 이란 지도부의 심각한 분열을 협상 무산의 원인으로 지목했습니다. 이는 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 사망 이후 이란 내부에서 군부 강경파와 협상파 간의 갈등이 심화되었다는 주장에 근거합니다.

그러나 이러한 외부의 분석과는 달리, 이란 내부에서는 전쟁 이전보다 오히려 더 강력한 단결이 이루어지고 있다는 보도가 나오고 있습니다. 은신 중인 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 서면 메시지를 통해 이란 국민 사이에 형성된 놀라운 단결로 인해 적 내부의 균열이 발생했으며, 이란의 단결은 강철처럼 견고해졌다고 밝혔습니다. 그는 이란 국민의 단결이 적에게 심리적 압박을 가하고 있으며, 이는 이란의 전략적 이점을 강화하는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다. 이러한 메시지는 이란 지도부의 단결된 모습을 대외적으로 보여주는 중요한 신호로 해석됩니다.

CNN 방송은 다수의 전문가들을 인용하여 이란 지도부가 겉으로 보이는 것보다 훨씬 더 결집되어 있으며, 이는 트럼프 대통령의 주장에 대한 반박으로 해석될 수 있다고 보도했습니다. 조지타운대 카타르 캠퍼스의 메흐라트 캄라바 교수는 이란 지도부가 전시 상황에서 생존을 위해 더욱 단결하고 있으며, 이는 외부의 압력에 대한 자연스러운 반응이라고 분석했습니다. 이란 지도부의 단결은 단순히 정치적인 전략을 넘어, 이란 국민들의 정체성과 자긍심에 기반한 깊은 연대 의식에서 비롯된 것으로 보입니다. 이란 국기 모양의 스카프를 만지는 여성들의 모습은 이러한 단결의 상징적인 표현으로 해석될 수 있습니다.

이란 국민들은 외부의 위협에 직면했을 때 더욱 끈끈하게 뭉쳐 자신들의 문화와 가치를 지키려는 강한 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 단결은 이란 정권의 생존 능력을 강화하고, 외부 세력의 간섭을 차단하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 트럼프 대통령의 주장은 이란 내부의 상황을 오판하고 있으며, 이는 향후 미·이란 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 이란은 앞으로도 단결된 모습을 유지하면서 외부의 위협에 적극적으로 대응하고, 자국의 이익을 보호하기 위해 노력할 것으로 보입니다.

이란 지도부의 단결 메시지는 이란 국민들에게 자신감을 심어주고, 국가적 위기를 극복하는 데 중요한 동기를 부여할 것으로 기대됩니다. 또한, 국제 사회는 이란 내부의 복잡한 상황을 정확하게 이해하고, 균형 잡힌 시각으로 미·이란 관계를 바라볼 필요가 있습니다





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