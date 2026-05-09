트럼프 대통령, 한국 선박에 대한 답변 부인하고 '나는 한국을 사랑한다'고 답변

트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 정박 중 화재가 발생한 한국 벌크 화물선에 대해 이란이 이를 부인했다고 답변한 후, 한국을 '사랑한다'고 답변했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시각) 버지니아주에 있는 자신의 골프장 만찬에 참석하기 위해 이동하기 전 기자들과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시각) 미국의 제안에 대해 이란 쪽의 답변을 이르면 이날 밤 받을 것으로 예상한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 호르무즈 해협에 정박 중 화재가 발생한 한국 벌크 화물선 에이치엠엠(HMM) 나무호에 대한 질문에 ‘나는 한국을 사랑한다’고 엉뚱한 답변을 했다. 트럼프 대통령은 버지니아주에 있는 자신의 골프장 만찬에 참석하기 위해 이동하기 전 기자들을 만나 이렇게 말했다고 로이터 통신 등 외신이 보도했다. 트럼프 대통령은 이란으로부터 미국의 요구 조건에 대한 답변을 받았는지에 대한 질문에 ‘나는 아마도 오늘밤 (이란의) 서한을 받을 것’이라며 ‘그러니 어떻게 될지 지켜보겠다’고 말했다. 미국과 이란은 지난달 7일부터 휴전에 들어갔으며, 같은 달 11∼12일 열린 1차 고위급 회담은 합의 없이 끝났다.

다만 이후에도 파키스탄의 중재를 통해 비공개 협상을 이어온 것으로 알려졌다. 이탈리아를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관도 기자들에게 ‘오늘(8일) 중으로 이란 쪽에서 답변이 올 것으로 예상한다. 진지한 제안이기를 진심으로 바란다’고 밝혔다. 이날 호르무즈 해협에 정박 중 화재가 발생한 한국 벌크 화물선 에이치엠엠 나무호와 관련한 질의도 나왔다.

트럼프 대통령은 ‘당신은 한국 선박이 이란에 의해 공격당했다고 말했는데 이란은 그것을 부인했다’는 취재진 질문에 ‘나는 한국을 사랑한다’고 동문서답식 답변을 했다. 트럼프 대통령은 지난 4일 나무호가 미국이 군사력을 동원해 해협에 갇힌 제3국 선박들을 빼내는 ‘해방 프로젝트’에 동참하지 않고 단독으로 행동하다가 이란의 공격을 받았다고 주장하면서 해협 경색 해소를 위한 한국의 기여를 압박한 바 있다. 이에 대해 한국 정부는 정확한 사고 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이다. 정부 조사단이 이날 아랍에미리트 두바이로 예인된 이 선박에 승선해 본격적인 화재 원인 규명에 들어간 상태다





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