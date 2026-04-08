트럼프, 이란 전쟁 비협조 나토 회원국 미군 재배치 검토…한국·일본에도 영향?

트럼프 대통령이 이란과의 군사 작전에 협조하지 않은 나토 회원국에 주둔한 미군 병력 재배치를 검토하고 있으며, 기지 폐쇄까지 고려하고 있다는 소식이 전해졌다. 이는 동맹국들의 이란 관련 지원 부족에 대한 불만을 표출한 것으로, 한국과 일본 등 미국의 동맹국에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 군사 작전에 협조하지 않은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국에 주둔한 미군 병력을 재배치 하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 국제 사회에 파장이 일고 있다. 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면, 트럼프 행정부는 나토 회원국 중 이란과의 군사 작전에 소극적인 태도를 보인 국가들을 제재하기 위한 다양한 방안을 논의하고 있으며, 그 일환으로 미군 병력 재배치 및 일부 기지 폐쇄를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 트럼프 대통령이 나토의 방위 분담금 문제에 대한 불만을 넘어, 이란 문제에 대한 동맹국들의 협력 부족에 대한 강한 불만을 드러낸 것으로 해석된다. 특히, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위기에 대한 동맹국의 지원 부족은 트럼프 행정부의 실망감을 더욱 키운 것으로 보인다. 이러한 조치는 동맹 관계에 심각한 균열을 초래할 수 있으며, 유럽 안보 지형에도 상당한 변화를 가져올 수 있다는 우려를 낳고 있다.

현재 유럽에는 약 8만 4천 명의 미군이 주둔하고 있으며, 이들은 유럽 전역의 미군 기지를 거점으로 전 세계 미군 작전을 지원하고 있다. 동유럽에 주둔한 미군은 러시아에 대한 억지력을 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있다. 이번 재배치 및 기지 폐쇄 검토는 이러한 전략적 균형에도 영향을 미칠 수 있으며, 나토의 단결력을 시험하는 계기가 될 수 있다.\WSJ은 트럼프 행정부가 미군 병력 재배치와 함께, 이란과의 전쟁에 대해 공개적으로 반대 의사를 표명했던 스페인이나 독일 내 미군 기지 폐쇄를 검토하고 있다고 보도했다. 스페인은 국내총생산(GDP)의 5%를 국방비로 지출하겠다는 약속을 지키지 않았고, 이란 전쟁에 투입된 미군 항공기의 영공 사용을 불허하는 등 트럼프 행정부의 심기를 건드렸다. 독일 역시 이란 전쟁에 대해 ‘우리 전쟁이 아니다’라는 입장을 고수하며 트럼프 행정부의 비판을 받았다. 반면 폴란드, 루마니아, 리투아니아, 그리스 등은 호르무즈 해협 감시를 위한 국제연합군 창설을 지지하며 트럼프 행정부의 호응을 얻었다. 이러한 대조적인 행보는 트럼프 행정부의 보복성 조치가 특정 국가에 국한되지 않고, 동맹국들의 행동에 따라 차별적으로 적용될 수 있음을 시사한다. 트럼프 대통령은 이미 영국 텔레그래프와의 인터뷰에서 나토 회원국들의 이란 관련 지원 부족을 ‘시험’에 대한 ‘실패’로 규정하며, 나토를 ‘종이 호랑이’에 비유하는 등 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 이러한 발언들은 트럼프 대통령의 강경한 입장을 보여주는 동시에, 나토 내부에 대한 불신을 드러내는 것으로 해석된다. 백악관 대변인 또한 트럼프 대통령의 입장을 재확인하며, 나토에 대한 실망감을 표명했다.\만약 트럼프 대통령의 결정이 실제로 이행된다면, 이는 단순히 유럽 지역의 안보 문제에 국한되지 않고 전 세계적인 파장을 일으킬 수 있다. 특히, 한국과 일본과 같이 미국의 군사적 지원에 의존하는 국가들은 미국의 정책 변화에 따른 불확실성에 직면하게 될 수 있다. 트럼프 대통령은 이미 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위기 당시 동맹국들에게 군함 파견을 요청했으나, 한국과 일본을 포함한 많은 국가들이 신중한 태도를 보였다. 이러한 상황은 트럼프 행정부의 불만을 더욱 키웠을 가능성이 높다. 더욱이, 트럼프 대통령은 나토 탈퇴 가능성을 시사하는 등 동맹 관계 전반에 대한 재검토를 시사하고 있다. 나토 탈퇴는 상원의 3분의 2 이상의 찬성이 필요하지만, 트럼프 대통령의 측근인 마코 루비오 국무장관이 나토 탈퇴를 어렵게 만드는 법안을 지지한 전례를 고려할 때, 탈퇴 가능성 또한 배제할 수 없다. 이러한 일련의 조치들은 미국의 외교 정책 기조 변화를 반영하며, 국제 사회에 새로운 긴장감을 조성하고 있다. 트럼프 행정부의 결정이 어떤 방향으로 흘러갈지, 그리고 그 파장이 어디까지 미칠지 국제 사회는 촉각을 곤두세우고 있다





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