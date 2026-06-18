트럼프 행정부와 이란, 종전 양해각서 전격 공개 및 핵 희석과 제재 완화 합의

미국과 이란이 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전투 중단, 고농축 우라늄 희석, 3천억 달러 규모의 재건 기금 조성을 골자로 하는 14개 조항의 종전 양해각서(MOU)를 공개하며 전격적인 관계 개선과 분쟁 종료에 나섰습니다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 갈등을 종식시키기 위한 14개 조항의 종전 양해각서(MOU) 전문을 전격 공개하며 중동 지역의 긴장 완화를 위한 파격적인 행보에 나섰다. 이번 양해각서는 미국과 이란 양측의 국영 매체를 통해 동시에 공개되었으며, 핵심은 레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사 작전을 즉각적이고 영구적으로 종료하는 것이다.

트럼프 대통령은 프랑스 에비앙에서 열린 기자회견을 통해 이번 합의가 분쟁 종료, 호르무즈 해협의 재개방, 그리고 이란의 핵무기 보유 영구 저지라는 미국의 전략적 목표를 모두 달성한 성과라고 자평했다. 특히 그는 과거 대공황 당시의 허버트 후버 대통령을 거론하며, 전쟁의 장기화로 인한 경제적 재앙만큼은 반드시 피하고 싶었다는 속내를 드러내며 이번 합의의 경제적 배경을 강조했다. 가장 핵심적인 쟁점이었던 핵 문제와 관련하여, 이란은 국제원자력기구(IAEA)의 엄격한 감독 하에 고농축 우라늄 비축량을 희석하여 폐기하는 방안에 동의했다.

미국은 이란이 이러한 약속을 성실히 이행하고 최종 합의에 도달할 경우, 유엔 안전보장이사회 결의와 IAEA 이사회 결의를 포함한 모든 유형의 일방적 제재를 종료하겠다고 약속했다. 주목할 점은 트럼프 대통령이 이란의 탄도 미사일 보유에 대해 다른 국가들도 가지고 있는 만큼 어느 정도의 보유는 불가피하다는 전향적인 태도를 보였다는 것이다. 또한 동결된 이란 자산의 해제에 대해서도 이는 원래 이란의 소유였으므로 돌려주는 것이 맞다는 입장을 밝히며 협상의 물꼬를 텄다. 다만, 60일 이내에 최종 합의가 이루어지지 않을 경우 다시 폭격을 재개할 수 있다는 강력한 압박을 병행하며 이란의 빠른 행동을 촉구했다.

경제적 지원 방안으로는 최소 3천억 달러 규모의 이란 재건 기금 조성 계획이 포함되었다. 이는 이란이 요구했던 전쟁 피해 배상금 4천억 달러의 대안으로 제시된 것으로, 미국의 세금이 아닌 걸프 지역 동맹국과 아시아 국가들의 출자를 통해 마련될 예정이다. 이에 대해 일각에서는 미국이 일으킨 전쟁의 뒤처리를 동맹국에 전가한다는 비판과 함께, 과거 오바마 정부의 핵 합의를 현금 퍼주기라고 비난했던 트럼프 대통령의 이율배반적인 태도라는 지적이 나오고 있다. 특히 오바마 정부 당시의 자금은 동결 자산의 반환이었으나, 이번 재건 기금은 순수한 외부 자금 지원이라는 점에서 차이가 있다.

전략적 요충지인 호르무즈 해협의 운영 방식에도 큰 변화가 예고되었다. 양해각서에 따르면 상선의 안전 통행은 우선 60일간 무료로 보장되며, 이후에는 이란과 오만이 협의하여 새로운 관리 서비스 체계를 정하기로 했다. 이는 사실상 자유로운 항행 시대가 끝나고 이란이 관리 수수료를 징수하는 체제로 전환될 가능성을 시사하며, 국제 해운 시장의 우려를 낳고 있다. 또한 레바논의 영토 보전과 주권 보장 조항이 포함되었으나, 이스라엘은 자신들이 이 합의에 구속되지 않는다며 레바논 철수나 군사 작전 중단 의사가 없음을 분명히 하여 향후 갈등의 불씨를 남겼다.

정치적으로는 이번 협상의 타이트한 일정이 트럼프 대통령의 국내 정치적 계산과 맞물려 있다는 분석이 지배적이다. 60일이라는 짧은 기간 내에 최종 합의를 도출하려는 시도는 다가오는 미국 중간선거를 앞두고 지지율을 끌어올리기 위한 외교적 성과 전시용이라는 뉴욕타임스(NYT)의 분석이 설득력을 얻고 있다. 또한 내정 간섭 금지 조항은 대규모 시민 봉기로 정권 위기를 겪었던 이란 정부가 미국의 정권 전복 시도를 차단하기 위해 강력히 요구한 결과로 풀이된다.

미국과 이란은 오는 19일 스위스에서 이 양해각서에 정식 서명하고 곧바로 1차 실무 협상에 돌입할 예정이며, 이번 합의가 실질적인 종전과 평화 체제 구축으로 이어질지 전 세계의 이목이 집중되고 있다





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트럼프 이란 종전MOU 핵합의 호르무즈해협

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