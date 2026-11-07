트럼프 대통령, UFC 데이나 화이트 대변인 제안...민주당 탄핵 위협 검찰 수사 지시

도널드 트럼프 미국 대통령이 데이나 화이트 UFC 회장을 백악관 대변인 후보로 거론했다. 트럼프 대통령은 민주당 상원 의원들의 탄핵 위협에 대응해 법무부에 즉각 수사를 지시하며 강공 행보에 나섰다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 종합격투기 단체 UFC 의 데이나 화이트 최고경영자(CEO)에게 백악관 대변인직을 공식 제안했다. 중동 정치 및 외교 분야에서 핵심적인 역할인 이 직책은 행정부의 대변인으로 일하는 대통령과 언론을 연결하는 중요한 위치다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 이 소식을 공개하며 화이트를 적극 추천했다.

이 제안은 단순한 인사 이동이 아닌, 트럼프 행정부가 향후 야당인 민주당과 강경하게 대립할 의사를 내비친 것으로 해석된다. 특히 중대선거구제 도입으로 이어질 수 있는 중간선거 준비 과정에서 공화당의 핵심 메시지를 효과적으로 전달할 대변인 선정을 통해 정치적 메시지를 강화하려는 전략으로 보인다.

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UFC 레전드들과 함께할 대변인단 구성

트럼프 대통령은 트루스소셜 게시글에서 "난폭한 파이터이자 전사인 위대한 데이나 화이트에게 미국 대변인직을 제안했다는 사실을 기쁘게 발표한다"고 밝혔다. 그는 화이트를 보좌진으로 데려올 것을 요청하며 이슬람 마카체프, 하비프 누르마고메도프, 저스틴 게이치, 대니얼 코미어, 아만다 누네스, 케일라 해리슨 등 전·현직 UFC 챔피언 6명의 이름을 구체적으로 열거했다. 이들은 격투기계에서 가장 영향력 있는 인물들로, 트럼프 행정부가 정치적 공격에 맞서기 위해 '전사'적 이미지를 활용한 팀 구성을 원하고 있음을 시사한다.

트럼프 대통령은 이들 선수들 중 일부가 미국 출신이 아니라는 점을 언급하면서도, "광기 어린 좌파로부터 우리를 지켜줄 이 사람들이 필요하다"고 주장했다. 그는 화이트가 "누구와도 비교할 수 없는 대변인이 될 것"이라 극찬하며 "데이나, 제발 이 자리를 맡아달라"고 호소했다. 이러한 명단 선정은 단순한 스포츠 영웅들의 초대를 넘어, 정치적 라이벌들에 대한 반발 심리를 자극하고 보수층의 지지를 결집하기 위한 정치 공학적 조치로 분석된다.

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화이트의 반응과 언론의 엇갈린 보도

데이나 화이트 회장은 트럼프 대통령의 게시글을 자신의 인스타그램에 공유하며 "다음 장으로(On to the next chapter)"라는 문구와 함께 백악관 브리핑룸 연단에 선 자신의 인공지능(AI) 생성·편집 이미지를 게재했다. 이는 제안을 긍정적으로 고려하고 있음을 시사하는 듯했으나, 정확한 수락 여부는 불분명하다. CNN은 사정을 아는 소식통을 인용해 화이트가 이 제안을 거절했다고 보도했다. 한 백악관 참모는 CNN과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 농담한 것이라고 해명하며 제안의 진위성을 낮게 평가했다.

반면 연예전문매체 TMZ는 화이트가 9일 트럼프 대통령과 백악관 집무실에서 만나 제안을 논의할 예정이라고 전했다. 두 매체의 보도가 상반되자 현장의 분위기는 여전히 미궁에 빠져있다. 하지만 화이트와 트럼프 대통령 간 25년 가까이 이어진 친분은 이미 검증된 사실이다. 트럼프 대통령의 격투기 사랑은 유명하며, 올해 6월14일에는 미국 독립 250주년과 자신의 80번째 생일을 기념해 백악관 남쪽 잔디광장에서 UFC 경기를 개최했다. 화이트는 이 행사 준비에 직접 참여했으며, 2016년, 2020년, 2024년 공화당 전당대회에서도 트럼프 대통령을 지지하는 연설을 수행했다.

민주당 탄핵 위협에 대한 검찰 수사 지시

트럼프 대통령은 이번 대변인 제안과 함께 민주당에 대한 강력한 대응 조치를 공표했다. 그는 별도의 트루스소셜 게시글에서 민주당이 행정부 인사들에게 탄핵을, 공화당 후원자들에게 투옥을 위협하고 있다고 주장하며 이를 "범죄적 갈취"라고 비난했다. 트럼프 대통령은 엘리사 슬롯킨 민주당 상원의원 등을 직접 겨냥하며 법무부에 민주당의 위협 행위를 즉각 수사하라고 지시했다. 이는 정치적 압박에 대한 보복적 조치이자, 민주당을 범죄화함으로써 자신의 정치적 입지를 공고히 하려는 의도로 읽힌다.

이러한 조치들은 트럼프 대통령이 공화당의 중간선거 참패 이후 백악관 핵심 참모진을 교체하고 있는 맥락에서 이루어졌다. 트럼프 대통령은 전날 수지 와일스 백악관 비서실장의 후임으로 대규모 이민자 추방 등 강경 정책을 주도해온 스티븐 밀러 백악관 부비서실장을 발탁했다. 강경파 인사의 영입과 격투기 단체 수장의 대변인 후보 거론, 그리고 민주당에 대한 수사 지시는 향후 민주당이 장악할 의회와의 대결에서 강경한 대응 기조를 유지하겠다는 명확한 신호다.

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정치적 대결 구도와 향후 전망

트럼프 행정부의 이번 일련의 행동들은 단순한 인사 논란을 넘어 향후 미국의 정치적 구도에 significant한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 중대선거구제 도입 논의와 맞물린 중간선거 참패라는 정치적 위기 상황에서, 트럼프 대통령은 기존 관례를 깨는 파격적인 인사들과 강경한 수사 지시를 통해 당내 결속과 외부 공격에 대한 저지를 시도하고 있다. 스티븐 밀러의 비서실장 발탁은 이민 및 안보 정책에서 더 강한 보수적 흐름을 예고하며, 데이나 화이트의 대변인候选는 대중 문화와 정치의 결합을 통한 새로운 정치적 소통 전략으로 해석된다.

민주당 측은 이러한 조치들이 대통령의 권력 남용과 정치적 보복의 우려를 낳는다며 비판할 가능성이 높다. 특히 법무부의 수사 지시가 정치적 동기에 기반한 것인지, 아니면 실제 법 위반 사실이 있는지에 대한 검증이 필요하다는 목소리가 나올 것이다. 그러나 트럼프 대통령은 이미 탄핵 위협 자체를 "범죄"로 규정하며 선점 공세를 취했다. 향후 몇 주 동안 UFC 선수단의 공식 입장 발표와 법무부의 수사 개시 여부, 그리고 의회 내 민주당의 대응이 트럼프 행정부의 향후 행보와 미국 정치권의 대립 구도를 결정할 핵심 변수가 될 것이다.