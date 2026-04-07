트럼프, '내일 밤' 이란 파괴 위협…협상 결렬 시 다리·발전소 폭격, 석유 확보 의지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 제시하며 협상 결렬 시 이란 전역 파괴를 위협하고, 호르무즈 해협 재개방 및 이란 석유 확보를 위한 강력한 의지를 표명했다. 동맹국들의 소극적인 태도에 대한 불만을 드러내며, 북한과의 관계를 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일 밤이 될 수도 있다고 말하며 이란에 대한 강력한 압박을 가했다. 그는 6일 백악관 기자회견에서 미국의 대이란 군사작전이 누구도 본 적 없는, 믿기 어려울 정도의 성과를 거두고 있다고 주장하며, 이란의 기반 시설을 파괴해달라는 이란 국민의 요청이 있었다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 협상 결렬 시 이란의 모든 다리와 발전소를 파괴하겠다고 위협하며, 민간 기반 시설 폭격이 전쟁 범죄가 될 수 있다는 우려에도 개의치 않는다는 입장을 보였다. 그는 휴전에 대한 입장을 유보하면서도 현재 이란과 협상 중임을 강조하며, 석유를 비롯한 모든 것의 자유로운 이동을 포함하는 합의를 원한다고 밝혔다. 특히 호르무즈 해협 재개방을 전쟁을 끝내는 조건의 최우선 순위로 꼽았으며, 이란이 호르무즈 해협 통행료를 부과하려는 것에 대해 미국이 받을 수도 있다고 주장하며 이란 석유 확보에 대한 의지를 드러냈다.

트럼프 대통령은 기자회견 말미에 북대서양조약기구(NATO·나토)를 포함한 동맹국들의 소극적인 참여에 강한 불만을 표출하며, 한국, 호주, 일본 등을 언급하며 불만을 드러냈다. 또한, 김정은 북한 국무위원장과의 관계를 언급하며 조 바이든 전 대통령을 비판했다.\트럼프 대통령은 백악관 부활절 달걀 굴리기 행사에서도 7일 오후 8시가 최종 시한임을 재차 강조하며, 이란이 항복하지 않으면 모든 기반 시설을 파괴하겠다고 위협했다. 그는 중재국들의 제안이 있었다고 언급하며, 중요한 내용이지만 아직 충분하지 않다고 평가했다. 그러나 파키스탄에 있는 이란 대표단은 공격 재발 방지에 대한 보장이 있을 때만 전쟁 종식을 논의할 수 있다는 입장을 고수하며 협상 전망을 불투명하게 만들었다. 트럼프 대통령은 전쟁을 계속할 의지를 분명히 밝히며, 이란의 핵무기 개발을 절대 허용하지 않겠다고 강조했다. 그는 현재 이란과 협상하는 사람들이 이전의 미치광이들보다 훨씬 이성적이라며 정권교체라고 규정했으며, 이란 반정부 시위대를 지원하기 위해 미국이 총기를 보냈으나 전달을 맡은 단체가 가로챘다고 밝히며 강한 불만을 드러냈다.\이러한 발언들은 트럼프 대통령이 이란과의 협상에서 강력한 압박과 협박을 동시에 사용하고 있음을 보여준다. 그는 이란의 핵무기 개발을 막고 미국의 이익을 확보하기 위해 군사적 위협과 경제적 제재를 가하는 동시에, 협상을 통해 문제를 해결하려는 의지를 드러내고 있다. 호르무즈 해협의 재개방, 이란 석유 확보, 그리고 반정부 시위대 지원 등 미국의 구체적인 목표를 제시하며, 협상 과정에서 유리한 고지를 점하려는 전략으로 풀이된다. 트럼프 대통령의 거친 언사 뒤에 숨겨진 복잡한 외교 전략과 향후 협상의 향방에 대한 예측이 필요한 시점이다. 또한, 동맹국들의 소극적인 태도에 대한 불만을 표출하며 국제 관계에서의 고립을 심화시킬 가능성도 존재하며, 미국의 일방적인 행동이 국제 사회의 반발을 불러일으킬 수 있다는 점도 간과할 수 없다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

트럼프 이란 협상 군사적 위협 호르무즈 해협

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인