트럼프, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 중재… 네타냐후 "베이루트 공격 조건부 중단"

트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전을 중재하며 양측에 사격 중단을 요청했다. 이스라엘의 네타냐후 총리는 헤즈볼라가 공격을 중단하면 베이루트 공습을 중단하겠다고 밝혔으나 남부 레바논에서의 작전은 계속할 것이라고 강조했다. 헤즈볼라는 이스라엘의 베이루트 남부 외곽 공습 중단을 조건으로 미국의 휴전안을 수용했다. 이란은 협상 중단을 시사했으나 트럼프 대통령은 대화가 계속되고 있다고 밝혔다.

1일(현지시각) 이스라엘 북부 갈릴리 상부 지역의 국경지대에서 레바논 남부에 대한 이스라엘 의 공습으로 연기가 피어오르는 모습이 포착됐다. 이는 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 과 헤즈볼라 간의 휴전을 중재하면서 발생한 일련의 사건 중 하나다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 이스라엘 총리 비비 네타냐후와 매우 생산적인 통화를 했다고 밝혔다. 그는 베이루트로 향하는 병력은 없을 것이며 이미 이동 중이던 병력도 되돌려졌다고 전했다. 이어 최고위급 대표들을 통해 헤즈볼라와도 아주 좋은 통화를 했다며 그들이 모든 사격을 중단하는 데 동의했다고 말했다. 트럼프 대통령은 이스라엘은 그들을 공격하지 않을 것이며 그들도 이스라엘을 공격하지 않을 것이라고 강조했다.

이후 재차 글을 올려 네타냐후와 통화해 레바논 베이루트에 대한 대규모 공습에 나서지 말라고 요청했고 그는 병력을 되돌렸다고 전했다. 또한 헤즈볼라 지도부 대표들과도 통화했으며 그들은 이스라엘과 이스라엘 군인들에 대한 사격을 중단하기로 동의했다고 밝혔다. 이스라엘도 그들에 대한 사격을 중단하기로 했으며 얼마나 오래 지속될지 지켜보자고 덧붙였다. 별도 게시글에서는 이란과의 대화가 빠른 속도로 계속되고 있다고 밝혀 중재 노력이 이란을 향한 것임을 시사했다





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