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트럼프, 바이든 전 대통령 토론 부진 재소환 '내 강한 토론 압박으로 무너졌다'

정치 News

트럼프, 바이든 전 대통령 토론 부진 재소환 '내 강한 토론 압박으로 무너졌다'
도널드 트럼프조 바이든TV토론
📆5/29/2026 5:22 PM
📰joongangilbo
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트럼프 대통령은 자신의 소셸미디어에 바이든 전 대통령과의 TV토론을 다시 거론하며, 바이든 전 대통령의 부진한 모습이 자신의 강한 토론압박 때문이었을 것이라고 주장했다. 또한 질 바이든 여사가 최근 CBS 인터뷰에서 남편에게 뇌졸중이 온 줄 알았다고 말한 것에 대해, 좋은 아내라면 남편을 도왔을 것이라고 적었다. 바이든 전 대통령은 당시 토론 이후 민주당 안팎에서 후보 교체론이 거세졌고, 약 한 달 뒤 재선 도전 포기를 선언했다.

2024년 6월 27일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타에서 열린 대선 후보 TV토론 에서 조 바이든 당시 미국 대통령과 공화당 대선 후보 도널드 트럼프 대통령이 토론에 참여했다. 이 토론에서 바이든 당시 대통령은 여러 차례 말을 더듬고 맥락에서 벗어난 발언을 하는 등 부진한 모습을 보였으며, 상대 발언 중 멍한 표정을 짓는 모습도 중계되면서 고령에 따른 인지력 저하 논란이 확산되었다.

이날 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 바이든 전 대통령과의 TV토론을 다시 거론하며, 바이든 전 대통령의 부진한 모습이 자신의 강한 토론압박 때문이었을 것이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 바이든 전 대통령의 부인이었던 질 바이든 여사가 최근 CBS 인터뷰에서 당시 TV토론 장면을 떠올리며 남편에게 뇌졸중이 온 줄 알았다고 말한 것에 대해, 좋은 아내라면 남편을 도왔을 것이라고 적었다. 바이든 전 대통령은 당시 토론 이후 민주당 안팎에서 후보 교체론이 거세졌고, 약 한 달 뒤 재선 도전 포기를 선언했다.

트럼프 대통령은 자신의 글에서 바이든 전 대통령의 부진한 모습이 자신의 강한 토론압박 때문이었을 것이라고 주장하며, 자신의 토론 실력을 과시하는 글을 올렸다

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도널드 트럼프 조 바이든 TV토론 대선 토론압박

 

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