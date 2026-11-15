트럼프-이재명 참석 마닐라 아세안 정상회의, AI 공급망 및 미중러 3자회담 전망

15일 필리핀 마닐라에서 개막한 아세안 정상회의에 트럼프 미국 대통령과 이재명 한국 대통령 등이 참석합니다. 미국 주도의 AI 공급망 협의체 참여 촉구와 미중러 3자 정상회담 준비가 주요 쟁점으로 부상했습니다.

15일(현지시간) 필리핀 마닐라 에서 사흘 간의 일정을 시작한 아세안(ASEAN) 정상회의에 세계 주요 지도자들이 한자리에 모였습니다. 아세안 회원국 정상들과 이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 리창 중국 국무원 총리, 다카이치 사나에 일본 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등 전 세계적 영향력을 가진 인사들이 이 행사에 참석했습니다.

트럼프의 AI 공급망 협의체 참여 촉구 및外交

도널드 트럼프 미국 대통령은 아세안과의 정상회의를 통해 미국이 주도하는 인공지능(AI) 공급망 협의체인 '팍스 실리카'에 동남아시아 국가들의 참여를 적극적으로 촉구할 것으로 보입니다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 동맹국 및 우방국으로부터 지지를 확보하는 것을 최우선 목표로 삼고 있습니다. 이는 단순한 기술 협력을 넘어, 전략적 동맹관계를 강화하고 글로벌 기술 질서에서 미국의 영향력을 확대하기 위한 핵심 외교적 움직임으로 해석됩니다.

Also read 고가 감기약과 일반 진통제 효능 비교... 전문가가 말하는 합리적 선택

트럼프 대통령의 이러한 외교적 행보는 곧이어 예정된 더욱 중요한 다자간 회담으로 이어질 예정입니다. 그는 오는 18일부터 19일까지 중국 선전(선전)에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중, 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 진행할 예정입니다. 또한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 포함된 사상 최초의 미·중·러 3자 정상회담에도 나설 것으로 예상됩니다.

백악관은 지난 13일 이러한 3자 회담 개최 계획을 공식 확인했습니다. 이는 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 주요 강대국 간 직접 대화를 통한 위기 관리 및 협상 틀을 마련하려는 시도입니다. 트럼프 대통령의 마닐라 방문은 이러한 본격적인 다자간 외교의 서막을 알리는 선제적 조치로, 아세안과의 관계 정립을 통해 중국과 러시아와의 대화에서 미국의 입지를 더욱 공고히 하려는 전략적 계산이 포함되어 있습니다.

Advertisement

미얀마 문제와 에너지 안보 협의의 교차점

주최국인 필리핀의 페르디난드 마르코스 대통령은 아세안 회원국들이 미얀마 문제에 대해 '건설적이고 원칙에 입각한 관여'를 추구하기로 합의했다고 발표했습니다. 마르코스 대통령은 미얀마 국민이 겪는 고통에 대해 언급하며, 각국 정상들이 '미얀마를 위해 우리가 더 무엇을 할 수 있을지' 진지하게 자문해야 한다고 강조했습니다. 그는 아세안이 채택한 평화 합의 5개 항목의 이행을 실질적으로 진전시킬 수 있기를 바란다는 입장을 거듭 밝혔습니다.

그러나 필리핀 외교부 장관인 테레사 라조는 전날 교도통신과의 인터뷰에서 미얀마 관계 회복 문제는 내년 아세안 순회 의장국인 싱가포르 측에 일임할 것이라고 분명히 했습니다. 이는 필리핀 정부가 즉각적인 개입보다는 체계적인 후속 조치와 의장국의 역할을 존중하려는 신중한 입장을 나타내는 것입니다. 미얀마 내 정국 불안정이 지역 안보에 미치는 영향은大き지만, 회원국 간 입장 차이로 인해 즉각적인 해결책 도출에는 한계가 있는 상황입니다.

에너지 안보 역시 이번 정상회의의 주요 의제 중 하나입니다. 중동산 석유 및 가스에 대한 의존도가 높아 전쟁 등 외부 충격으로 경제적 어려움을 겪는 아세안 회원국들이 많습니다. 이에 따라 이번 회의에서는 아세안 차원의 공동 석유 비축 등 에너지 안보를 강화하는 방안이 활발히 협의될 전망입니다. 특히 일본이 아세안의 공동 석유 비축 구상을 지원할 계획인 것으로 전해져, 동남아시아의 에너지 안보 체계 구축에 일본이 기여할 가능성이 높아졌습니다.

남중국해 행동강령 협상 진행 상황 및 이 대통령의 외교 일정

올해 아세안과 중국 간 협상에서 중요한 진전이 있었으나, 당초 목표였던 연내 타결은 어려울 것으로 보입니다. 양측은 행동강령 전체 조항 중 약 80%에서 잠정 합의에 도달했지만, 법적 구속력 여부 등 핵심 쟁점들을 둘러싼 이견이 아직 남아 있기 때문입니다. 이는 동남아시아 지역의 평화와 안정을 위한 법적 장치 마련이 여전히 난항을 겪고 있음을 시사하며, 향후 협상 과정에서의 지속적인 논의가 필요함을 보여줍니다.

Advertisement

이재명 대통령의 외교 일정도 빈틈없이 진행됩니다. 이 대통령은 오는 16일 한-아세안 정상회의와 한-메콩 정상회의에 이어, 17일 아세안+3(한중일) 정상회의 및 동아시아 정상회의(EAS)에 잇따라 참석할 예정입니다. 이러한 다자간 회의 사이사이에는 주최국인 필리핀을 비롯한 여러 국가의 정상들과 양자 회담을 갖는 등 바쁜 외교 행보가 예상됩니다. 이는 한-아세안 관계의 심화와 지역 협력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

이번 아세안 정상회의가 17일 마무리되면, 다수 참가국 정상들은 곧바로 중국 선전으로 이동하여 APEC 정상회의에서 정상외교를 이어갈 예정입니다. 트럼프 대통령의 미중러 3자 회담 추진, 이재명 대통령의 다자간 외교 활동, 그리고 에너지 및 AI 공급망 이슈 등이 복합적으로 작용하는 이번 회의는 향후 동아시아 및亚太(아시아-태평양) 지역의 정치·경제 구도에 중대한 영향을 미칠 것입니다.