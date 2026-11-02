트럼프 대통령 중간선거 최종유세…수도 재단장 업적 과시하며 민주당 공격

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일 워싱턴 DC에서 중간선거 마지막 유세를 열고 반사연못 보수 등 수도 재단장 사업을 강조하며 민주당 후보를 비판하는 모습을 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시간 2일 오후 워싱턴 DC의 링컨기념관 앞 반사연못 (리플렉팅 풀)에서 중간선거 를 하루 앞두고 치른 마지막 공개 연설을 통해 공화당 지지를 호소했다. 이 행사는 대규모 유세가 아닌 수십 명의 지지자와 취재진이 참석한 가운데 진행되었다.

반사연못 개보수 성과 중심 연설 전개

트럼프 대통령은 이날 연설의 상당 부분을 자신이 주도한 워싱턴 DC 재건 사업의 성과를 설명하는 데 할애했다. 그는 연못이 그 어느 때보다 아름답게 개선되었다며 이를 자랑스럽게 생각한다고 밝혔고, 배관 교체, 이음매 보수, 잔디 정비 등 공사 과정의 사진들을 들어 보이며 세부 내용을 장황하게 설명했다.

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그는 지난 9월 말 완공된 백악관 신규 헬기장, 백악관 경내 종합격투기(UFC) 행사 이후 진행된 잔디 복원 작업, 링컨기념관에서 포토맥강으로 이어지는 산책로 조성 구상, 그리고 워싱턴 인근 약 76m(250피트) 높이 대형 개선문 건립 계획 등 주요 공사 내역을 나열했다.

민주당 후보 극단성 규정하며 결집 모색

연설 시작 20여분 후에야 선거 이야기가 나온 트럼프 대통령은 이번 선거를 평생 가장 중요한 중간선거라고 규정했다. 이어 핵심 지지층 결집을 목표로 민주당 후보들을 날카롭게 비난하며, 민주당이 미국 역사상 가장 극단적이고 위험한 후보들을 내세웠다고 주장했다.

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그는 일부 민주당 후보를 지하디스트(이슬람 성전주의자)나 무슬림형제단 일원으로 몰아붙이면서 이들이 국경 개방과 수조 달러 규모의 증세 등 급진적 의제를 추구한다고 꼬집었다. 미시간주 연방 상원의원 민주당 후보 압둘 엘사예드를 거론하며 그는 미국을 사탄의 집이라고 부른 이슬람 성직자들과 연관되어 있다고 비판했다.

트럼프 대통령은 자신이 미국을 신의 집이라고 부른다며 사탄의 집이라는 표현을 사용하는 사람들을 원치 않는다고 밝혔다. 압둘 엘사예드 의원은 무슬림형제단과의 연관설을 과거부터 일관되게 부인해왔다.

25조달러 부 창출 주장과 5000달러 지급 약속

트럼프 대통령은 관세 정책을 통해 재집권 후 2년도 채 되지 않아 25조 달러의 부를 창출했으며, 워싱턴 DC에서 약 5000명의 상습 범죄자를 몰아냈다고 자평했다. 그러면서 민주당이 공산주의 지하디스트들을 당선시켜 모든 성과를 날려버리려 한다고 주장하며 경고를 던졌다.

또한 공화당이 승리할 경우 국민들에게 5000달러를 지급하겠다는 약속을 되풀이하며 유권자들의 지지를 요청했다. 이는 민주당의 선거 공약과 대비되는 경제적 인센티브를 제시한 것으로 해석된다.

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수도 재단장 사업에 대한 높은 부정적 여론

트럼프 대통령의 수도 재건 사업에 대한 여론은 전반적으로 우호적이지 않은 것으로 나타났다. 워싱턴포스트와 여론조사기관 입소스가 지난 7월 미국 성인 2648명을 조사한 결과, 백악관 연회장 신축, 반사연못 개보수, 대형 개선문 건설 등 세 사업을 통틀어 65%가 불만족하거나 화가 난다고 응답했다.

긍정적 반응을 보인 비율은 32%에 그쳤다. 민주당은 트럼프 대통령이 국민의 생활비 문제보다 자신의 치적을 과시하는 건설 사업에 지나치게 몰두하고 있다며 강하게 비판했다.