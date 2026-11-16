도널드 트럼프 미국 대통령의 아시아 순방 중 미중러 정상회담과 북미정상회담 가능성이 다시 제기되면서 우크라이나 종전 논의 및 동맹국 안보 영향에 대한 우려가 고조되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방에 나선 가운데, 즉흥적 외교 행보가 국제 정세에 불확실성을 가중시킬 것이라는 우려가 커지고 있다. 특히 트럼프 대통령이 미중러 정상회담 에서의 우크라이나 종전 논의와 북미정상회담 가능성을 열어가면서, 관련 당사국들이 상황 전개를 예의주시하고 있는 상황이다.

전례 없는 트럼프의 즉흥적 외교 행보

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 아시아로 출국하면서, 중국에서의 북미정상회담 구상을 취재진에게 공개했다. 이는 지난 13일 미 당국자가 '순방 중 북한과 관여할 계획이 없다'며 북미정상회담 성사에 선을 그었던 것과 명백히 대비되는 태도다. 통상 정상회담은 세밀한 의제 정리와 조율을 거쳐 진행되지만, 트럼프 대통령은 실무 이행을 넘기는 '톱다운' 방식을 선호하며 불씨를 살려둔 것이다.

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우크라이나 종전과 정치적 만회용 외교

미 국무부 대변인은 이날 북미정상회담 성사 가능성에 대해 발표할 것이 없다고 답하며 백악관으로 문의하라고 했다. 이는 사흘 전 미 당국자의 발언과 비교하면 상황 변화 가능성을 열어둔 해석이 가능하다. 이러한 행보는 미중러 정상회담 이후 우크라이나 종전 관련 공동성명 도출을 기대하는 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관의 언급과도 맥을 같이한다. 러시아로서는 자국에 유리한 방향으로 종전 논의가 담긴 성명을 얻고자 할 것이나, 미중러 모두 합의를 볼 가능성은 크지 않다는 관측이 지배적이다.

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동맹 안보 영향 및 국제적 반응

중국은 미중러 정상회담이 세계 평화와 강대국 관계의 전략적 안정을 논의할 것이라고 밝혔으나, 트럼프 대통령이 주목하는 핵군축 논의는 거명하지 않았다. 중간선거 참패로 국내 정치적 입지가 좁아진 트럼프 대통령이 만회용 외교 성과에 눈을 돌려 일방적 행보를 취할 수 있다는 우려가 여전하다. 북미정상회담이 전격 성사되더라도 트럼프 대통령이 중러 정상과의 회담을 거쳐 북핵을 묵인하는 방향으로 움직일 수 있으며, 정작 동맹인 한국의 안보에 부정적 여파가 발생할 수 있다는 지적도 제기되고 있다.

아시아 순방의 향후 전개와 관심사

이번 아시아 순방은 어디로 튈지 모르는 럭비공처럼 변모할 수 있다는 우려가 나온다. 우크라이나 없는 우크라이나 종전 논의에 대한 미국 내 우려와 유럽의 반발을 고려한 것이라는 해석도 나온다. 트럼프 대통령의 이러한 즉흥적 외교가 국제 정세에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 동맹국들의 입장이 어떻게 정렬될지 국제사회의 관심이 집중되고 있다. 관련 당사국들은 이러한 불확실성 속에서도 사태의 급변에 대비한 세밀한 관찰과 대비책을 마련해야 하는 상황에 처해 있다.