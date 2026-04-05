트럼프, 이란 협상 시한 연장… 호르무즈 해협 개방 촉구하며 추가 공격 위협

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 하루 연장하고, 호르무즈 해협 개방을 촉구하며 이란의 발전소와 교량 공격을 위협했다. 트럼프는 이란이 합의를 이행하지 않을 경우, 모든 기반 시설을 파괴하겠다고 경고했다. 그는 또한 전쟁 종료 시점에 대해서는 '조만간 알려주겠다'고 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 이란과의 협상 시한을 당초 예고했던 6일에서 하루 늦춘 7일 저녁으로 연장했다. 트럼프 대통령은 이 때까지 이란이 호르무즈 해협 을 개방하지 않는다면 이란의 모든 발전소 와 교량을 타격하겠다고 경고했다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 밝혔다. 다른 부연설명은 없었지만, 이란의 발전소 ·인프라 공격을 보류하며 6일로 제시했던 협상 시한을 하루 더 연장하겠다는 의미로 풀이된다. 트럼프 대통령은 지난달 26일 이란 발전소 에 대한 공격 유예를 미 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로 열흘 연장한다고 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령은 이날 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서도 협상 시한을 7일 저녁으로 언급했다.

그는 WSJ와 8분간 진행한 전화인터뷰에서 “만약 그들(이란 지도부)이 이행하지 않고 계속 (해협을) 폐쇄하려 한다면, 그들은 전국에 있는 모든 발전소와 다른 모든 시설들을 잃게 될 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 전쟁이 언제쯤 끝날 것으로 보느냐는 질문에는 “조만간 알려주겠다”고 답했다. 트럼프 대통령은 “하지만 우리는 매우 유리한 위치에 있으며, 그 나라는 운 좋게 나라를 유지한다 해도 재건하는 데 20년은 걸릴 것”이라고 주장했다. 이어 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 뭔가를 하지 않는다면, 그들은 어떤 발전소도 갖지 못할 것이고 어떤 교량도 서 있지 못하게 될 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 기반시설 타격으로 이란 민간인들이 입을 고통을 우려하지 않느냐는 질문에는 “아니다. 그들은 우리가 그렇게 해주길 바라고 있다”며 “(이란 국민들은 현재) 지옥에서 살고 있다”고 설명했다. 국제법에 따르면 군은 군사작전에 기여하되 민간인 피해를 최소화할 경우에만 민간 발전소와 인프라를 공격할 수 있다. 하지만 트럼프 행정부는 이란 발전소·인프라 공격이 이란의 미사일·드론·핵능력을 제한하기 위한 것이기에 공격이 가능하다 인식하고 있다고 WSJ는 전했다. 트럼프 대통령은 미군이 이란에 고립돼 있던 전투기 조종사를 구출한 과정에 대해서도 소개했다. 그는 지난 3일 첫번째 조종사를 구조한 사실을 공개하지 않은 이유를 두고 “그렇게 했다면 두번째 조종사에 대한 정보도 유출될 수 있기 때문”이라고 답했다. 트럼프 대통령은 이날 오전에도 트루스소셜에 호르무즈 해협이 개방되지 않을 경우 7일 이란의 발전소와 교량을 파괴하겠다고 위협했다. 트럼프 대통령의 이번 발표는 이란과의 긴장 고조를 더욱 심화시키고 있다. 특히, 호르무즈 해협 폐쇄는 국제 유가 상승을 초래할 수 있으며, 이는 전 세계 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 트럼프 대통령의 강경한 입장은 핵 합의 탈퇴 이후 이란과의 관계가 악화된 상황에서 더욱 우려를 자아낸다. 이란은 핵 개발을 지속하면서 국제 사회의 제재를 받고 있으며, 이란의 경제는 심각한 타격을 입고 있다. 트럼프 대통령의 발언은 이란에 대한 경제적 압박을 강화하려는 의도로 해석될 수 있으며, 이는 양국 간의 갈등을 더욱 심화시킬 수 있다. 또한, 트럼프 대통령은 이란 국민들의 고통을 언급하며, 이란 정부에 대한 비판적인 입장을 드러냈다. 이는 이란 정부의 내부적인 불안을 야기할 수 있으며, 정권 교체를 시도하는 세력에게 힘을 실어줄 수도 있다. 트럼프 대통령의 행보는 외교적인 해결책보다는 군사적인 해결책을 선호하는 것으로 비춰지고 있으며, 이는 중동 지역의 안정을 위협하는 요인이 될 수 있다. 미국의 이러한 태도는 다른 국가들에게도 영향을 미칠 수 있으며, 중동 지역의 세력 균형을 변화시킬 수 있다. 트럼프 대통령의 결정은 신중하게 고려되어야 하며, 국제 사회의 협력을 통해 평화적인 해결책을 모색해야 한다. 이러한 일련의 상황들은 중동 지역의 안보와 국제 경제에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 국제 사회는 이 문제에 대해 긴밀하게 협력하여 대처해야 한다





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