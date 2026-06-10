트럼프, 이란에 대한 추가 타격과 핵 합의 압박…이란 대통령은 '절박함' 비판

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 관련해 추가 군사적 조치와 핵 합의 체결을 압박하는 발언을 쏟아냈으며, 이란 대통령은 페제시키안은 미국의 위협을 '힘의 과시가 아닌 절박함의 방증'이라고 평가하고 이란의 단결과 대응을 강조했다.

이란 대통령 "힘 과시 아닌 절박함의 방증…연대해 맞설 것"(워싱턴·카이로=연합뉴스) 박성민 홍정규 김상훈 특파원=도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간)"우리는 어제 이란을 강하게 때렸다. 오늘 이란을 더욱 강하게 다시 타격할 것"이라고 밝혔다.

이에 앞서 소셜미디어 트루스소셜에서 이란을 향해"대가를 치러야 할 것"이라고 말한 것에 대해선"그들을 아주 강하게 공격할 것"이라는 의미라면서"헬리콥터 사건에 근거해서"라고 강조했다. 트럼프 대통령은"(이란은) 처음에는 자신들이 한 일이 아니라고 했지만, 나중에는 인정했다"며"우리가 (헬리콥터 동체에 날아와 박힌) 불발탄을 가지고 있기 때문"이라고 설명했다. 트럼프 대통령은 또 이란의 발전소·교량에 대한 공습이 임박했다고 폭스뉴스 인터뷰에서 밝힌 데 대해"나는 그렇게 할 수 있다"며"나는 (그것들을) 무력화할 수 있다"고 거듭 강조했다. 페제시키안 대통령은 소셜미디어 엑스(X)에"핵심 기반 시설은 국민의 생명줄이다.

교통망부터 전력 및 수자원 산업에 이르기까지, 이런 시설들을 표적으로 삼겠다는 위협은 결코 힘의 과시가 아니며, 오히려 이란의 강력한 의지 앞에서 드러내는 절박함의 방증일 뿐"이라고 썼다. 트럼프 대통령은 이란과의"협상이 어떻게 진행될지 지켜보겠다. 우리는 정말 합의에 가까워졌다"며"그들이 해야 할 일은 단지 (합의) 문서에 서명하는 것뿐"이라고 말했다. 그러면서도 이란이"협상은 완전히 끝났는데 시간을 자꾸 끌고 있다(tapping and tapping)"며 그 이유는"((종전 합의) 문서가 매우 의미 있는 것이기 때문"이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 자신이 집권 1기 때 JCPOA에서 탈퇴하지 않았더라면 이란이 핵무기를 가졌을 것이라고 거듭 주장했다. 또"이란은 절대 핵무기를 가질 수 없으며, 가지지도 않을 것이며, 그들도 이미 이에 동의했다"라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은"우리는 매일 밤 수백만 배럴의 석유를 (호르무즈 해협에서) 끌어내 왔다"며"오늘 처음 발표하는 것"이라고 밝혔다. 이란의 봉쇄로 인해 호르무즈 해협에 갇혀 있던 유조선들이 빠져 나오고 있다는 취지다.

트럼프 대통령은 이날 상·하원을 통과한 700억 달러(약 106조4천억원) 규모의 이민단속 예산법안(미국 안보법·Secure America Act)에 서명, 법제화 절차를 마무리했다. 트럼프 대통령은"미국 안보법에 서명하게 돼 매우 기쁘다. 이를 통해 내 임기가 끝날 때까지 국토안보부에 즉각적이고 완전한 예산을 지원함으로써 더는 이 문제로 논의할 필요가 없게 될 것"이라고 말했다. zheng@yna.co.k





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