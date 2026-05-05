트럼프 대통령, 한국 화물선 공격 주장하며 호르무즈 해협 작전 참여 촉구

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 한국 화물선을 공격했다고 주장하며 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국이 동참해야 한다고 촉구했다. 트럼프 대통령은 SNS를 통해 이란의 공격이 원인이라고 주장하며 한국의 작전 참여를 요구했다. 한국 정부의 고민이 깊어질 것으로 전망된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 이란이 한국의 화물선을 공격했다고 주장하며 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 작전에 한국이 동참해야 한다고 촉구했다. 트럼프 대통령 은 SNS 트루스소셜에 '이란은 프로젝트 프리덤 선박 이동 문제와 관련해 한국 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다'며 '한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다'고 밝혔다.

한국 정부가 호르무즈 해협 내 한국 해운사 HMM의 선박에서 폭발 사고가 발생한 원인을 조사하는 가운데 트럼프 대통령은 이란의 공격이 원인이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 ABC 뉴스와의 통화에서도 '한국 선박을 겨냥해 다수 발포가 이뤄졌고 한국이 어떤 조처를 해야 한다고 본다'고 언급하며 '우리가 그 사건을 조사할 것'이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이번 발언은 이란이 한국 화물선을 공격했기 때문에 호르무즈 해협 개방을 위한 선박 보호 작전에 한국군의 참여 명분이 확실해졌음을 강조하는 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 지난 3월14일에도 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스를 향해 호르무즈 해협에 군함을 파견하라고 요구한 바 있으며, 당시 '수익자 부담 원칙'을 내세워 에너지 수급에 큰 영향을 받은 국가들이 직접 호위 작전에 나서야 한다고 주장했다. 해당 선박이 이란 공격으로 피해를 입었다는 사실이 확인될 경우 미국의 작전 참여 요구를 두고 한국 정부의 고민이 깊어질 것으로 전망된다. 트럼프 대통령은 그동안 이란 전쟁 지원에 소극적인 동맹국을 비판할 때 한국을 여러 차례 거론했으며, 한국에 주둔하는 미군 규모까지 거론하며 파병을 압박하기도 했다.

트럼프 대통령은 최근 독일 주둔 미군 병력 감축, 유럽산 자동차 관세 25% 인상 등을 공식화하며 호르무즈 해협에 파병하지 않는 유럽 국가들을 상대로 한 보복 조치에도 나서는 모습이다. 트럼프 정부가 아직 한국이나 일본 등을 상대로 유럽만큼 갈등 수위를 높이는 분위기는 아니지만, 트럼프 대통령의 성정을 고려하면 한국도 안심하기는 어렵다는 관측이 나온다. 트럼프 대통령은 이날 호르무즈 해협에서 선박들이 안전하게 빠져나갈 수 있도록 프로젝트 프리덤을 수행 중인 미국 군함을 이란이 공격할 경우 강력한 군사 대응에도 나설 것이라고 경고했다.

그는 작전 과정에서 이란의 소형 선박 7척을 격침했다면서 '한국 선박을 제외하면 현재까지 해협을 통과한 다른 선박들은 아무런 피해를 보지 않았다'고도 밝혔다





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트럼프 대통령 이란 호르무즈 해협 한국 화물선 프로젝트 프리덤

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