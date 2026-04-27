트럼프 대통령, 이란에 협상 조건 제시하며 압박…이란은 '고압적 태도' 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 조건을 제시하며 압박을 가하는 가운데, 이란은 미국의 고압적인 태도가 대화 재개를 어렵게 만들고 있다고 비판했다. 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 원칙을 재차 강조하며, 협상 시에는 효율적인 방식을 원한다고 밝혔다. 한편, 이란의 페제슈키안 대통령은 미국의 압박이 협상에 필요한 분위기를 훼손하고 있다고 지적했다.

25일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 출입기자협회 연례 만찬 중 발생한 총격 사건 뒤 백악관에서 열린 기자회견에서 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장 옆에서 발언하고 있다. 로이터 연합뉴스 트럼프 대통령 은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 이란과의 협상 가능성에 대해 언급하며, 만약 이란이 대화를 원한다면 미국 측에 직접 연락하면 된다고 밝혔다.

그는 이란이 협상단을 파견하기 위해 18시간의 비행 시간을 소요하는 것에 대해 부정적인 입장을 보이며, 협상 시에는 더 효율적인 방식을 원한다고 강조했다. 또한 트럼프 대통령은 전날 파키스탄 측에 전화를 걸어 중재 역할을 중단하겠다는 의사를 전달했으나, 파키스탄은 여전히 중재 과정에서 관여할 계획임을 시사했다. 이번 인터뷰에서 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유 불가 원칙을 재차 강조하며, 종전 합의안의 핵심 내용은 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 점이라고 말했다. 그는 이란이 핵무기를 보유할 경우 협상 자체의 의미가 사라진다고 못 박았다.

트럼프 대통령의 이러한 발언은 이란을 압박하기 위한 전략적 차원에서 해석된다. 특히 그는 소셜미디어를 통해 이란과의 협상 과정에서의 불필요한 시간 낭비를 비판하며, 대화 의사가 있다면 전화만 하면 된다고 강조했다. 이는 이란이 협상대에 응하지 않자 미국이 협상단을 파견하는 계획을 보류한 것과 관련이 있다. 한편, 트럼프 대통령은 호르무즈해협과 공해상에서 이란 연계 선박의 봉쇄 조처가 매우 효과적이라고 주장하며, 석유 송유관의 폭발 가능성을 언급했다.

그러나 CNN은 석유 전문가의 분석을 인용해 이란의 석유 시설 상당수가 이미 가동 중단된 상태이며, 폭발 가능성은 크지 않다고 지적하며 트럼프 대통령의 발언이 과장되었다고 분석했다. 또한 트럼프 대통령은 인터뷰에서 북대서양조약기구(NATO)에 대해 미국이 오랜 기간 동안 수조 달러를 투자해왔음에도 불구하고, 미국이 도움이 필요할 때 NATO가 함께하지 않았다고 불만을 표출했다. 반면 중국이 이란을 돕고 있는지에 대한 질문에는 크게 도움은 되지 않고 있다고 답했다.

한편, 마수드 페제슈키안 이란 대통령은 26일 발표된 이란 대통령실 성명에서 미국의 고압적인 태도가 이란과의 대화 재개를 어렵게 만들고 있다고 비판했다. 페제슈키안 대통령은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와의 통화에서 미국이 이란에 대한 압박을 강화하면서 동시에 협상을 추진할 수 없다고 지적하며, 이러한 행위가 협상에 필요한 최소한의 분위기를 훼손하고 있다고 말했다. 그는 워싱턴이 이란에 대한 압박을 강화하면서 동시에 협상을 추진하는 것은 불가능하다고 강조했다





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