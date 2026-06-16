트럼프, 이란 핵무기 보유 시 '지옥 같은 재앙' 경고…G7 정상회의서 핵 문제 강조

도널드 트럼프 미국 대통령은 G7 정상회의가 열린 프랑스 에비앙에서 기자들과 만나 이번 종전 양해각서에서 이란이 핵무기를 절대 보유할 수 없다는 점을 분명히 했다며, 핵무기 보유 시도 시 지옥 같은 재앙이 닥칠 것이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 마무리되었고 2단계로 넘어갈 것이라 예상하며, 이란에 대한 자금 투자는 없을 것이라고 단언했다. 또한 네타냐프 이스라엘 총리와의 관계는 좋지만 레바논 문제에 책임감 있게 대응해야 한다고 촉구했고, 이스라엘군의 헤즈볼라 작전과 관련해 시리아가 처리해야 한다고 제안했다. 이란 문제가 정리되면 미국은 우크라이나에 집중할 것이며, 젤렌스키 대통령과 별도 회담을 가질 계획이라고 밝혔다. 아울러 일시 중단했던 러시아산 석유 제재를 조만간 재개할 수 있다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 종전 양해각서(MOU)에서 이란이 핵무기 를 절대 보유할 수 없다는 점을 분명히 하는 것이 가장 중요한 문제였다며, 이란이 핵무기 보유를 시도하면 지옥 같은 재앙이 닥칠 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 중 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 이란이 결코 핵무기를 갖지 못할 것이며, 개발하지도, 구매하지도, 그 어떤 행동도 취하지 않을 것이라고 강조하며, 이것이 자신이 협정에 서명하는 조건 중 하나였다고 설명했다. 또한 이란이 이를 위반하고 핵무기를 보유하려 한다면 엄청난 대가를 치르게 될 것이며, 지옥 같은 재앙이 닥칠 것이라고 거듭 경고했다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 마무리됐고 성공적으로 진행될 것으로 예상된다며, 이제 2단계로 넘어가는데 그 단계는 오히려 더 수월할 것 같다고 전망했다.

종전 이후 이란에 대한 직접적인 자금 지원 가능성에 대해서는 미국이 이란에 어떤 돈도 투자하지 않을 것이라고 단호히 밝혔다. 이스라엘의 베냐민 네타냐프 총리와의 관계에 대해서는 불화설을 일축하며 그 관계가 아주 좋다고 평가했지만, 네타냐프 총리가 이제 레바논 문제에 더 책임감 있게 행동해야 한다고 촉구했다. 또한 이스라엘군이 헤즈볼라에 대한 작전을 민간인 사상자 없이 수행할 수 없다면 시리아가 헤즈볼라를 처리해야 한다고 제안하기도 했다. 트럼프 대통령은 이란 문제가 어느 정도 정리되는 만큼 이제 미국이 우크라이나에 집중할 것이라고 말했다.

그는 우크라이나 분쟁 해결을 위해 최선을 다할 것이며, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 별도로 회동할 계획이라고 밝혔다. 아울러 미국이 그간 일시적으로 유예했던 러시아산 석유에 대한 제재를 조만간 재개할 수 있다고 언급했다. 이는 호르무즈 해협 개방으로 석유 공급이 재개되고 유가가 하락함에 따라 러시아산 석유를 다시 제재할 수 있다는 취지로 해석된다





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