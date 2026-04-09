트럼프, 나토에 보복? 이란 비협조국에서 미군 철수 검토… 주한미군도 영향?

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에 비협조적인 나토 회원국으로부터 미군을 철수하고, 우호적인 국가로 재배치하는 방안을 검토하면서 나토와의 갈등이 심화되고 있다. 스페인, 독일, 프랑스, 이탈리아 등이 철수 대상 국가로 거론되는 가운데, 주한미군 문제와 통상 현안까지 압박 수단으로 활용될 가능성이 제기된다.

마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 갈등을 해소하기 위해 백악관을 방문했지만, 상황은 여전히 불확실한 것으로 보인다. 미국은 이란과의 전쟁에서 협조적이지 않은 나토 회원국으로부터 미군을 철수시키고, 우호적인 국가로 재배치하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이 계획은 백악관이 준비 중인 나토 제재 방안 중 하나로, 최근 몇 주 동안 고위 관계자들의 검토를 거쳐 정부 내 지지 여론이 형성되었다. 이 계획에는 유럽 내 미군 기지 폐쇄도 포함되어 있으며, 이는 미국과 유럽 동맹국 간의 갈등 심화를 보여주는 지표로 해석된다. 현재 스페인, 독일, 프랑스, 이탈리아 등이 비협조적인 국가로 거론되고 있으며, 이들 국가는 이란 관련 작전에 대한 미국의 요청에 소극적인 태도를 보였다.

\WSJ 보도에 따르면, 미군 병력 재배치는 의회의 승인 없이 진행될 수 있으며, 이는 트럼프 대통령이 동맹국들을 압박하는 강력한 수단으로 작용할 수 있다. 철수 대상이 되는 국가들은 스페인의 영공 차단, 독일 대통령의 이란 선제공격 비판, 이탈리아와 프랑스의 미 공군 기지 사용 불허 등 다양한 이유로 ‘비협조적’으로 분류되었다. 반면, 미군 병력이 재배치될 가능성이 높은 국가로는 폴란드, 루마니아, 리투아니아, 그리스 등이 꼽히는데, 이들 국가는 국내총생산(GDP) 대비 높은 국방비 지출 비율을 보이고, 호르무즈 해협 감시를 위한 국제 연합군 창설에 지지 의사를 표명했다는 공통점을 가지고 있다. WSJ는 미군 병력의 동유럽 재배치가 러시아와의 관계를 악화시킬 수 있다는 점을 지적하며, 이는 또 다른 외교적 긴장을 야기할 수 있다고 분석했다. 유럽에는 약 8만 4천 명의 미군이 주둔하고 있으며, 트럼프 대통령은 나토에 대한 불만을 지속적으로 표출해왔다.\트럼프 대통령은 나토 회원국들의 방위비 분담 문제와 이란 관련 작전에서의 협조 부족을 문제 삼으며, 나토 탈퇴 가능성까지 언급해왔다. 이러한 상황 속에서 뤼터 나토 사무총장이 백악관을 방문해 트럼프 대통령을 설득하려 했지만, 긍정적인 결과를 얻지 못한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 회담 이후 소셜 미디어를 통해 “우리가 그들이 필요할 때 나토는 없었고, 우리가 다시 그들이 필요할 때도 그들은 없을 것”이라는 강경한 입장을 밝혔다. 백악관 대변인은 나토가 미국의 국방비를 지원받으면서도 미국을 외면했다고 비판하며, 미국의 불만을 공식화했다. 뤼터 사무총장은 CNN 인터뷰에서 트럼프 대통령의 실망감을 이해한다고 밝히면서도, 유럽 대다수 국가가 도움을 주었다는 사실을 강조했다. 한편, 트럼프 대통령이 한국을 호르무즈 해협 재개방에 협조하지 않은 국가로 언급한 만큼, 주한미군 재배치 또는 통상 현안을 압박 수단으로 활용할 가능성도 제기되고 있다. 트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 나토 회원국뿐 아니라 한국, 일본, 호주 등도 전쟁에 비협조적이라고 비판해왔다





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