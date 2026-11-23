도널드 트럼프 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀를 앞두고 이사회와 접촉했다고 밝히면서 민주당과 일부 공화당 의원의 비판과 조사 요구가 이어지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 앞두고 엔비디아 이사회와 직간접적으로 접촉하는 등 자신이 직접 개입했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 23일(현지시각) 엔비디아 의 복귀 발표 직후 시엔비시(CNBC) 방송과의 전화 인터뷰에서 이같이 말했다.

이에 민주당은 트럼프 대통령이 국가안보를 팔아넘기고 있다고 주장하며 조사를 예고했다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 트럼프 행정부와 젠슨 황, 엔비디아 임원 등 금전적 이득을 위해 국가안보를 팔아넘긴 이들의 불법 행위를 조사하는 데 모든 권한을 동원하겠다고 밝혔다.

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트럼프 대통령, 이사회 접촉과 황 복귀 지지 입장 밝혀

트럼프 대통령은 엔비디아 이사회와 직접, 간접적으로 이야기해 왔다고 말했다. 다만 그는 이사회 내 누구와 이야기했는지는 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 이사회에서 자신의 입장이 대변됐다고도 주장했다. 그는 앞서 황의 복귀를 공개적으로 지지한 인물이기도 하다.

트럼프 대통령은 이날 황의 위상이 조금도 떨어지지 않을 것이라고 내다봤다. 엔비디아 이사회 역시 복귀 결정의 배경을 설명하는 과정에서 정부의 입장을 참고했음을 드러냈다.

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엔비디아 이사회는 미국 정부 고위 당국자들의 의견을 들은 뒤 황의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않는다고 판단했다고 밝혔다. 이사회는 정부 당국자 의견 청취를 판단의 전제로 제시한 셈이다.

워런·가예고 의원 등 민주당의 공개 비판과 조사 요구

엘리자베스 워런 상원의원(민주·매사추세츠)은 차기 상원 은행위원장에 내정된 인물이다. 그는 황의 복귀 결정을 무모하다고 비판하며, 행정부 고위 당국자들이 이사회에 어떤 의견을 전달했는지 공개하라고 요구했다.

워런 의원은 황의 복귀로 초당적 수출통제 법안을 처리할 필요성이 더 커졌다고 강조했다. 반도체 수출 관리가 의회 입법 과제로 남아 있다는 점을 부각한 발언이다.

루벤 가예고 상원의원(민주·애리조나)은 트럼프 대통령이 주식시장을 높은 수준으로 유지하려고 국가안보를 팔아넘기고 있다고 주장했다. 그는 트럼프 대통령과 행정부 인사들이 황의 복귀 발표 전 어떤 주식 포지션을 취했는지 조사해야 한다고 말했다.

척 슈머 원내대표는 트럼프 대통령이 국가안보보다 금전적 사익을 앞세우고 있다고 비판했다. 민주당 지도부와 상원 의원들이 공통적으로 제기하는 쟁점은 복귀 결정 과정에서 정부 개입이 있었는지 여부다.

공화당 일각의 우려와 대중 칩 판매 승인 논란

공화당 일각에서도 비판이 나왔다. 존 코닌 상원의원(공화·텍사스)은 국가안보상 위험이 없다는 판단의 근거가 무엇이냐고 따졌다.

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돈 베이컨 하원의원(공화·네브래스카)은 소셜미디어 엑스에 엔비디아가 행정부의 요구를 물리치고 황 없이 나아갔어야 한다고 주장했다. 그는 누가 고성능 칩의 대중 판매를 승인했는지 의회가 밝혀야 한다고 말했다.

이처럼 여야 모두에서 제기된 질문은 정부 당국자의 의견 전달 경로와 대중국 반도체 판매 승인 주체에 집중되어 있다. 엔비디아의 최고경영진 인사가 국가안보 판단과 어떻게 연결되는지가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

다음 달 1일 비공개 조사와 3일 공개 청문회 일정

젠슨 황은 다음 달 1일 하원 외교위원회, 정보위원회, 미중전략경쟁특별위원회의 합동 비공개 조사에 출석한다. 이튿날에는 팀 테터 엔비디아 법무총괄이 출석한다.

의원들은 황과 앨리스 황의 관계가 엔비디아의 대중국 사업에 영향을 미쳤는지, 회사가 미국의 수출통제 규정을 지켰는지 등을 추궁할 것으로 보인다. 조사에서 확인될 쟁점은 사업 관계와 규정 준수 여부로 좁혀진다.

상원 은행위원장인 팀 스콧 공화당 상원의원은 황이 상원 은행위 공개 청문회에서 증언하는 데 동의했다고 밝혔다. 스콧 의원은 다음 달 3일 출석을 요청했다.

하워드 러트닉 상무장관은 10일 증언할 예정이다. 청문회가 열리면 젠슨 황은 사임 이후 처음으로 공개 증언을 하게 된다.