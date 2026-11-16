트럼프 행정부, 엔비디아 등 20개 AI 기업을 국가대표로 선정해 해외 진출 지원

미국 상무부가 엔비디아를 포함한 20여개 AI 빅테크를 '국가대표 기업'으로 지정해 해외 시장 진출을 지원한다. 기술 패권 경쟁 가속화와 함께 기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략적 조치.

도널드 트럼프 미국 행정부가 인공지능 (AI) 분야에서 글로벌 선두주자로 꼽히는 20여개 미국 기업을 '국가대표 기업'으로 공식 지정하여 해외 진출을 적극 지원할 계획이라고 보도되었다. 이러한 조치는 중국과의 인공지능 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위한 미국의 핵심 기술 수출 전략의 일환으로, 엔비디아 의 경영진 스캔들로 인한 혼란 속에서도 기술 전략의 방향성은 흔들리지 않고 추진되고 있다.

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이 계획에 정통한 관계자들을 인용하여, 미국 상무부가 다음 주 중으로 엔비디아를 포함한 '국가대표 기업'의 최종 명단을 발표할 예정이라고 전했다. 상무부는 이러한 지정이 이루어지면 해당 기업들이 반도체 등 핵심 기술의 수출 허가를 신속하게 받을 수 있을 뿐만 아니라, 해외 사업 확대를 위한 정부 차원의 지원과 연방 금융 자금 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.

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이번에 선정될 것으로 예상되는 명단에는 엔비디아뿐만 아니라 아마존, 마이크로소프트, 오픈에이아이(AI), 앤트로픽 등 미국의 대표적인 빅테크 기업들이 포괄될 전망이다. 상무부의 웹사이트에 따르면, 이 프로그램은 미국 기업들이 개발한 인공지능 반도체와 서버, 데이터센터 저장장치, 클라우드 서비스, 인공지능 모델 등을 하나의 통합 패키지로 묶어 해외 고객에게 판매하는 구조를 취하고 있다.

해외 기업과 외국 정부가 이 단일 패키지를 통해 인공지능 인프라 구축에 필요한 모든 요소를 일괄적으로 조달할 수 있도록 한다는 것이 이 계획의 핵심 골자다. 이는 지난 7월 행정명령을 통해 처음 발표된 바 있으나, 구체적인 대상 기업의 선정 과정은 오랜 시간이 걸려 왔으며, 이제야 비로소 그 명단이 공개되기에 이르게 되었다.

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이러한 전략적 추진 배경에는 엔비디아 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 제기된 스캔들로 인한 회사 내부의 불안정함이 자리 잡고 있다. 젠슨 황은 중국 스파이 의혹을 받고 있는 알리스 황과의 혼외 관계 사실이 드러난 후 지난 13일 엔비디아 CEO 직위에서 사임했다. 하지만 트럼프 대통령은 젠슨 황이 인공지능 시장을 선도하는 미국 핵심 기업을 성장시켰다며 그를 '위대하고 뛰어난 사람'으로 칭송해 왔으며, 이번 스캔들이 전체 기술 전략의 기조를 바꾸지는 않을 것임을 시사했다.

미국 내 대중(對中) 강경파들은 젠슨 황의 사임 이후 반도체 수출 통제를 더욱 강화해야 한다는 목소리를 높이고 있다. 워싱턴포스트는 이번 '국가대표 기업' 지정 계획이 엔비디아를 둘러싼 내부 혼란 속에서도 트럼프 행정부가 기술 패권 경쟁을 위한 전략을 단호하게 밀어붙이고 있다는 점을 보여준다고 분석했다. 이번 명단 발표는 하워드 러트닉 상무장관이 직접 주도할 예정이며, 그는 엔비디아 고성능 반도체에 대한 중국 기업의 우회 접근을 차단하지 못했다는 비판에 직면해 사임 압박을 받고 있다.

하워드 러트닉 상무장관의 향후 행보도 주목된다. 그는 오는 18일부터 19일까지 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 트럼프 대통령과 함께 참석할 예정이다. 이 시점에 '국가대표 기업' 명단이 공개됨에 따라, 미국의 AI 기술 수출 정책과 이에 따른 기업들의 글로벌 경쟁력 강화 방안에 대한 시장의 관심이 더욱 집중될 전망이다.