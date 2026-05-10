트럼프, 프로젝트 프리덤 중단 후 사상 또 '수법' 발언, 함선 가림 이미지 게시

트럼프 대통령은 최근 프로젝트 프리덤을 중단한 이후 고강도 발언을 이어갔고, 함선 가릴 예방용 이미지를 게시했다. 트위터에서는 이슬람혁명 수비대도 보복 공격 위협이 제기되기도 했다.

지난 6일 이후 화물선만 6척 통과 프로젝트 프리덤 하루 만에 중단 후 트럼프 , 함선 가라앉은 이미지 게시 이슬람혁명수비대도 보복 위협 발언 오만만서 유조선 나포 특수작전 주장 선박들이 8일 호르무즈 해협 인근을 항해하고 있다.

로이터연합뉴스 미국과 이란의 종전 협상이 지연되고 있는 중 호르무즈 해협에서 충돌이 이어지면서 선박들의 통항이 거의 중단됐다. 뉴욕타임스(NYT)는 9일(현지시간) 미국과 이란의 상호 봉쇄 조치로 호르무즈 해협의 통행이 사실상 마비된 상태라고 보도했다. 선박 추적 사이트 마린트래픽에 따르면 지난 6일 이후 최소 6척의 화물선이 호르무즈 해협을 통과했지만 유조선은 단 한 척도 지나가지 못했다. 줄핫트위터도 선박 추적 데이터를 기록하고 있으나 유조선과의 통행은 기록되지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들의 탈출을 돕는 ‘프로젝트 프리덤’을 시행 하루 만에 중단한 바 있다. 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 ‘이란 해군’이라는 단어와 함께 함선들이 가라앉은 이미지를 게시했다. 도뇨드 트럼프 미국 대통령이 옛날 DJ였던 듯한 모습을 보여줬다





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