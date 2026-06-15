트럼프 대통령, 80세 생일에 백악관에서 UFC 프리덤 250 관람… 이란 협상은 다음 주로

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일 자신의 80세 생일을 맞아 워싱턴DC 백악관 잔디마당에서 열린 UFC 프리덤 250 경기를 관람했다. 트럼프 대통령은 다나 화이트 UFC CEO와 함께 오벌오피스에서 경기장으로 입장했고 멜라니아 여사와 함께 경기를 지켜봤다. 알렉스 페레이라와 시릴 간의 잠정 타이틀전 등 7경기가 펼쳐졌으며, 미 해군 블루 엔젤스의 공연도 함께 진행됐다. 트럼프 대통령이 생일날 이란과의 전쟁 종료 협정 서명을 원했으나 이란 측이 반발해 무산됐고, 다음 주 제네바에서 양해각서 체결이 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시각) 자신의 80세 생일을 맞아 워싱턴DC 백악관 앞 잔디마당 사우스론에 특별히 설치된 종합격투기 UFC 프리덤 250 경기장을 방문해 경기를 관람했다.

트럼프 대통령은 저녁 8시 경기 시작에 앞서 오랜 측근인 다나 화이트 UFC 최고경영자와 함께 백악관 집무실 오벌오피스를 통해 경기장으로 입장했으며, 함께 참석한 멜라니아 여사와 경기를 함께 보며 대화를 나눴다. 행사장에는 미 해군 곡예비행팀 블루 엔젤스의 공연도 함께 진행됐다. 이번 특별 이벤트는 트럼프 대통령이 재임 중인 미국 대통령으로는 처음으로 백악관에서 UFC 경기를 공개적으로 개최하고 관람한 것이 특징이다. 경기장은 높이 28미터의 대형 철제 구조물 '더 클로' 아래에 8각 케이지 형태로 설치됐다.

UFC 대표 선수인 알렉스 페레이라(브라질)는 종합격투기 최초의 세 체급 챔피언에 도전하는 잠정 타이틀전을 포함해 총 7경기가 순차적으로 진행됐다. 페레이라는 전 미들급·라이트헤비급 챔피언으로 헤비급 랭킹 1위 시릴 간(프랑스)과 잠정 타이틀전을 벌였다. 그 외에도 페더급 디에고 로페스와 스티브 가르시아, 미들급 보 닉칼과 카일 다우카우스 등의 경기가 펼쳐졌다. 한편 트럼프 대통령의 생일날 이란과의 전쟁 종료 협상 서명이 이뤄질지 주목됐으나 사실상 무산된 것으로 전해졌다.

대신 오는 19일 스위스 제네바에서 종전 양해각서(MOU)가 체결될 가능성이 높은 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 자신의 생일을 맞아 UFC 행사와 함께 이란과의 협정 서명을 원했으나, 이란 측이 생일날 서명을 피하려 한 것으로 알려졌다. 이번 UFC 백악관 개최는 트럼프 대통령이 스포츠와 정치를 결합한 이벤트를 통해 대중과의 소통을 강조하고, UFC의 미국 내 지원 기반을 공고히 하는 정치적 의미도 지니고 있다. UFC는 트럼프 대통령과 오랜 인연을 가진 다나 화이트 CEO가 이끌고 있으며, 트럼프 대통령은 과거 UFC 경기에 여러 차례 참석한 바 있다. 이번 행사는 백악관 역사상 처음으로 종합격투기 경기가 공식적으로 열린 사례로 기록됐다





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