트럼프, 이란과 종전협상 타결 자신감 표명... 이스라엘 배후설은 강력 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 타결을 자신하며 이스라엘 개입설을 일축하고, 저조한 지지율을 기록한 여론조사 결과에 대해 조작 의혹을 제기하며 반격에 나섰습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 재협상 재개를 앞둔 20일(현지시간), 이란과의 종전협상 이 곧 타결될 것이라는 강한 자신감을 드러내는 동시에, 이번 전쟁이 이스라엘 측의 설득으로 인해 발생했다는 일각의 관측을 정면으로 반박했습니다. 폭스비즈니스는 트럼프 대통령이 자사 기자와의 통화에서 오늘 밤 협상이 체결될 것이라고 언급했다고 보도했습니다. 트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서도 협상 결렬 가능성을 일축하며 협상은 예정대로 진행될 것이며, 그들이 원한다면 언제든지 직접 만날 용의가 있다고 덧붙였습니다. 이번 협상은 JD 밴스 부통령이 총괄하며, 스티브 윗코프 중동 특사와 재러드 쿠슈너 등 고위급 대표단이 이미 이슬라마바드로 향하고 있다는 점이 강조되었습니다. 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 완전히 포기해야 한다는 대원칙을 고수하며, 이란이 현명한 선택을 한다면 번영하는 미래를 맞이할 수 있을 것이라고 내다봤습니다.

동시에 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 이란과의 전쟁이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 설득에 의해 시작되었다는 언론 보도를 강력하게 부인했습니다. 그는 이스라엘의 로비가 전쟁의 원인이 아니었음을 분명히 하며, 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 침공 사태가 오히려 이란의 핵 보유를 절대 용납할 수 없다는 자신의 평생 신념을 더욱 공고히 하는 계기가 되었다고 설명했습니다. 앞서 뉴욕타임스는 하메네이 최고지도자 참수 작전 배경에 네타냐후 총리의 집요한 설득이 있었다고 보도했으나, 트럼프 대통령은 이를 가짜뉴스라고 일축했습니다. 그는 스스로 이란에 대한 공습을 결정한 주체는 미국이며, 하마스의 도발이라는 객관적 상황이 작전을 이끌었다고 주장했습니다. 이러한 발언은 자신의 외교 정책이 외부의 영향력이 아닌 철저한 국가 안보관에 기초하고 있음을 강조하려는 의도로 풀이됩니다. 한편, 트럼프 대통령은 자신의 지지율 하락세에 대해서도 불만을 표출하며 언론과 여론조사 기관을 강하게 비판했습니다. NBC가 서베이몽키에 의뢰해 발표한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 37%로 2기 행정부 출범 이후 최저치를 기록했습니다. 응답자 중 상당수는 이란과의 전쟁 위기와 물가 상승에 대해 우려를 표하고 있으며, 부정적인 평가가 63%에 달하는 상황입니다. 그러나 트럼프 대통령은 이러한 여론조사가 2020년 대선 당시처럼 조작된 것이라고 주장하며 언론의 보도 행태를 맹비난했습니다. 그는 베네수엘라의 사례를 언급하며 이란에서도 조만간 놀라운 결과가 나타날 것이라고 예고했습니다. 현재 트럼프 행정부는 대내외적인 위기 상황 속에서 이란과의 협상 타결을 통해 정치적 돌파구를 마련하려는 전략을 취하고 있으나, 낮아지는 지지율과 복잡한 국제 정세가 향후 국정 운영에 큰 변수로 작용할 것으로 보입니다





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트럼프 이란 중동전쟁 종전협상 지지율

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