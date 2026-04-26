트럼프 대통령, 백악관 총격 사건 용의자 단독 범행 추정…이란 연관성 일축

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건을 용의자의 단독 범행으로 추정하며 이란과의 연관성을 일축했습니다. 사건 당시 상황과 용의자의 정신 건강 문제, 그리고 트럼프 대통령의 정치적 메시지를 종합적으로 보도합니다.

워싱턴=연합뉴스 이유미 특파원 도널드 트럼프 미국 대통령은 25일 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건을 체포된 용의자의 단독 범행으로 추정하며 현재 미국과 전쟁 중인 이란과는 무관할 것으로 본다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자회견을 갖고 당시 상황에 대해 한 남자가 여러 무기를 들고 보안검색대를 향해 돌진했고 매우 용감한 비밀경호국 요원들에 의해 제압되었다고 설명했다. 이어 한 요원이 총에 맞았지만 매우 좋은 방탄조끼를 입고 있었던 덕분에 살 수 있었다고 말했다. 트럼프 대통령은 이날 저녁 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자협회 만찬 행사에 참석했다가 행사장에서 총성이 들리자 급히 피신했다. 이 사건으로 총상을 입은 만찬 참석자는 없었으며 용의자는 현장에서 체포되었다.

트럼프 대통령은 처음 총성을 들었던 때 쟁반이 떨어지는 소리인 줄 알았다며 꽤 큰 소리였고 꽤 멀리서 들렸다고 전했다. 용의자는 50야드 약 45ｍ 지점에서 돌진했지만 그 순간 요원들이 신속하게 대응에 나섰다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 용의자인 캘리포니아주 토랜스 출신의 콜 토마스 앨런 31세를 가리켜 그들 수사당국은 그의 단독범행 lone wolf이라고 생각하는 것 같다 나도 그렇게 여긴다고 말했다. 수사당국이 용의자의 아파트를 수색했다고 밝히면서 그는 정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람이라고 전했다.

범행 동기가 이란과 관련이 있는 것으로 보느냐는 질문에는 그렇게 생각하지 않으면서도 하지만 알 수 없다 우리는 수사를 통해 많은 것을 알게 될 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이 같은 총격 사건이 처음 발생한 일이 아니라는 점을 설명하면서 오늘 저녁 사건을 계기로 모든 미국인이 마음을 다해 차이를 평화적으로 해결하겠다는 다짐을 다시 하기를 요청한다고 말했다. 앞서 자신을 겨냥한 두 차례의 암살 시도와 이날 사건을 함께 언급하며 정치적 갈등을 평화적으로 해소해야 한다고 강조한 것이다.

트럼프 대통령은 공화당 대선 후보였던 2024년 7월 13일 펜실베이니아주 버틀러에서 야외유세 중 총격을 받아 총알이 오른쪽 귀 윗부분을 관통하는 상처를 입었다. 두 달 뒤인 9월 15일에는 플로리다주 소재 골프장에서 골프를 치던 중 두 번째 암살 시도를 겪었다. 이날 회견에서 트럼프 대통령은 암살 시도가 가장 영향력 있는 인물을 대상으로 이뤄진다며 나는 많은 일을 해냈다 수년간 조롱거리였던 이 나라가 전 세계에서 가장 핫한 나라가 되었다고 자평했다. 이어 우리는 이 나라를 변화시켰고 그 사실이 달갑지 않은 많은 사람이 있는 것 같다고 덧붙였다.

그러면서 이번 사건이 내가 이란과의 전쟁에서 승리하는 것을 막지 못할 것이라고 강조했다. 회견에 함께한 토드 블란치 법무부 장관 대행은 용의자에 대해 총기 소지 등 여러 건의 혐의를 적용해 조만간 기소가 이뤄질 것이라고 말했다. 캐시 파텔 연방수사국 FBI 국장은 용의자의 배경과 공범 여부 등을 규명하기 위한 수사가 진행 중이라고 설명했다. yumi@yna.co.kr 이번 백악관 출입기자협회 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건은 미국 사회에 큰 충격을 안겨주었다. 트럼프 대통령은 사건 직후 신속하게 기자회견을 열고 상황을 설명하며 국민들을 안심시키려 노력했다.

특히 용의자가 단독 범행을 저지른 것으로 추정된다는 점을 강조하며 이란과의 연관성을 일축함으로써 불필요한 외교적 긴장을 완화하려는 의도를 보였다. 하지만 용의자의 정신 건강 문제와 과거 암살 시도 경험을 언급하며 정치적 갈등의 심각성을 지적하고 평화적인 해결을 촉구하는 메시지를 전달했다. 이는 미국 사회의 분열을 극복하고 통합을 이루려는 노력의 일환으로 해석될 수 있다. 사건 발생 당시 상황은 매우 긴박했던 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 총성을 처음에는 쟁반이 떨어지는 소리로 착각했을 정도로 혼란스러웠다고 증언했다. 하지만 비밀경호국 요원들의 신속하고 용감한 대응 덕분에 더 큰 피해를 막을 수 있었다. 이 사건은 대통령 경호 시스템의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었다. 또한 용의자의 아파트 수색 결과 정신적인 문제가 심각했던 점은 개인의 정신 건강 관리가 사회적으로 얼마나 중요한지를 보여준다.

향후 수사 과정에서 용의자의 정확한 범행 동기와 공범 여부 등이 밝혀질 것으로 예상된다. 이번 사건은 트럼프 대통령의 정치적 입지에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 그는 자신을 겨냥한 암살 시도가 잇따르고 있다는 점을 강조하며 자신의 영향력을 과시하고 지지자들의 결속을 다지려는 모습을 보였다. 또한 이란과의 전쟁 가능성을 언급하며 강경한 외교 정책을 지속할 의지를 드러냈다.

하지만 동시에 정치적 갈등을 평화적으로 해결해야 한다는 메시지를 전달함으로써 균형을 유지하려는 노력도 보였다. 앞으로 트럼프 대통령은 이번 사건을 계기로 자신의 리더십을 강화하고 지지 기반을 확대해 나갈 것으로 예상된다. 법무부와 FBI는 용의자에 대한 철저한 수사를 통해 사건의 진실을 밝히고 유사한 사건의 재발을 방지하기 위해 노력할 것이다





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도널드 트럼프 백악관 총격 사건 이란 비밀경호국 암살 시도

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