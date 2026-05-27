트럼프, 호르무즈해협 통제 문제에 "어느 누구도 통제권 갖지 못할 것" 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 각료회의에서 이란과의 종전 협상과 관련해 호르무즈해협 통제 문제를 언급하며 국제 수역으로서 누구도 통제할 수 없다고 강조했다. 이란과 오만의 공동 관리 합의 시도에 대해서는 오만이 다른 국가들과 같이 행동하지 않으면 폭파될 수 있다고 위협했다. 백악관은 이란 측 초안을 조작이라고 반박하며 협상이 원만히 진행되지 않을 경우 군사적 옵션도 배제하지 않을 것을 시사했다. 또한 트럼프 대통령은 제재 완화 없이 고농축 우라늄 포기를 요구하며, 중국과 러시아의 우라늄 처리 배제 입장을 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일 워싱턴 백악관 캐비닛룸에서 열린 각료회의에서 발언하며, 이란과의 종전 협상에서 핵심 쟁점인 호르무즈해협 통제 문제와 관련해 "어느 누구도 통제권을 갖지 못할 것"이라고 밝혔다.

이란과 오만이 해협 관리를 공동으로 맡는 방안을 논의 중인 데 대해 "오만도 다른 나라들처럼 행동해야 할 것"이라며 "그렇지 않으면 우리는 그들을 폭파해야 할 것"이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 '이란과 오만이 호르무즈해협 통제권을 공유하는 합의를 수용할 수 있느냐'는 질문에 "호르무즈해협은 국제 수역이며 어느 누구도 통제할 수 없다"고 강조하며, "해협은 모든 사람에게 열려 있어야 하며, 미국이 이를 감시할 것"이라고 말했다. 이는 이란 국영매체가 공개한 임시 합의 초안 내용과 충돌한다.

해당 초안에는 호르무즈해협의 선박 통행 관리와 검사, 서비스 수수료 부과를 이란이 오만과 협력해 결정하는 내용이 포함된 것으로 알려졌으나, 백악관은 이를 "완전한 조작"이라고 일축하며 "이란 통제 매체가 내놓는 내용을 믿어서는 안 된다"고 반박했다. 트럼프 대통령은 협상 자체에 대해서도 "이란은 매우 강하게 합의를 원하고 있다"면서도 "아직 우리가 만족할 수준에는 도달하지 못했다"고 평가했다. 그는 "우리는 만족하지 못하고 있지만 결국 만족하게 될 것"이라며 "그렇지 않거나 우리가 원하지 않는다면 우리가 그냥 일을 끝내야 할 수도 있다"고 말해 추가 군사작전 가능성을 열어뒀다.

또한 "그들은 나를 기다리면 된다고 생각했다.

'그는 중간선거가 있으니 버틸 수 없을 것'이라고 생각한 것"이라며 "나는 중간선거를 신경 쓰지 않는다"고 강조했다. 이어 "사람들은 이란이 핵무기를 가져서는 안 된다는 것을 이해하고 있다"며 "나는 이것을 미국만이 아니라 전 세계를 위해 하고 있다"고 덧붙였다. 마코 루비오 국무장관은 같은 회의에서 "외교는 언제나 첫 번째 선택지"라며 "우리는 협상이 성공할 수 있도록 모든 기회를 줄 것"이라고 말했다. 그는 "일정한 진전과 관심은 있었다"며 "앞으로 몇 시간, 며칠 사이 실제 진전이 가능한지 보게 될 것"이라고 했다.

다만 "협상이 통하지 않을 경우 대통령에게는 다른 선택지도 있다"며 군사 옵션 가능성을 배제하지 않았다. 협상 쟁점에는 호르무즈해협뿐 아니라 이란의 고농축 우라늄 처리와 제재 완화 문제도 포함되어 있다. 트럼프 대통령은 PBS 뉴스와의 전화 통화에서 '이란이 고농축 우라늄을 포기하는 대가로 제재 완화를 받는 것이 현재 협상 틀이냐'는 질문에 "아니다. 전혀 아니다.

제재 완화는 없다"고 단호히 밝혔다. 또한 고농축 우라늄의 처리 주체와 관련해 중국과 러시아를 배제하겠다는 뜻을 나타내며, "중국이나 러시아가 이란의 고농축 우라늄을 가져간다면 불편할 것"이라고 말했다





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