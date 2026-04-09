트럼프의 그린란드 비판에 그린란드 총리 ‘단순한 얼음 조각 아니다’ 반박

트럼프 전 미국 대통령의 나토 및 그린란드 관련 발언에 그린란드 총리가 강하게 반발하며, 그린란드의 주권과 자율성을 강조했다. 미국은 그린란드에 군사기지 추가 설치를 덴마크와 논의 중이며, 지정학적 긴장이 고조되고 있다.

지난 1월 2일(현지시간) 그린란드 수도 누크행 비행기에서 내려다본 눈 덮인 그린란드 의 모습은 차가운 아름다움을 선사한다. 하지만 그 아름다움 뒤에는 복잡한 지정학적 긴장이 자리 잡고 있다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO)가 이란과의 전쟁에서 미국을 지원하지 않는다고 비판하며 그린란드 문제를 다시 거론하자, 그린란드 총리가 강력한 유감을 표명했다. 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 9일(현지시간) “우리는 단순한 얼음 조각이 아니다”라며 “모든 동맹국을 전적으로 존중하는 선량한 국제 시민으로서 일상을 꾸려가는 자랑스러운 5만7000명”이라고 강조했다. 이는 트럼프 전 대통령이 마르크 뤼터 나토 사무총장과의 회동 이후 나토에 대한 불만을 거듭 드러내며 그린란드 를 부정적으로 언급한 데 대한 직접적인 반박으로 해석된다.

트럼프 전 대통령은 지난 1월에도 나토 회원국인 덴마크의 자치령인 그린란드에 대한 영유 의지를 노골적으로 드러내면서 대서양 동맹 내 긴장을 고조시킨 바 있다. 당시 그는 그린란드를 ‘크고 엉망으로 운영되는 얼음 조각’이라고 폄하하며 나토의 역할을 비판했다. 이러한 발언들은 그린란드의 자존심을 건드리는 동시에, 국제 사회의 규범과 가치를 흔드는 행위로 비판받았다.\닐센 총리의 이번 발언은 그린란드의 주권과 자율성을 지키려는 강력한 의지를 보여준다. 그는 로이터 통신과의 인터뷰에서 “우리에게 중요한 것은 모든 당사자가 동맹과 국제법을 존중하면서 2차 세계 대전 이후 공동으로 구축해 온 국제사회라는 공동체를 유지하는 것”이라고 강조했다. 또한 “이러한 가치들이 도전받고 있으며 모든 동맹국은 이 가치들을 지키기 위해 협력해야 한다”고 덧붙였다. 닐센 총리는 트럼프 전 대통령이 “그린란드를 병합 또는 통제하겠다는 욕망을 거두지 않았다”고 우려하며 미국의 지속적인 그린란드 확보 시도에 대한 경계심을 드러냈다. 트럼프 전 대통령은 미국의 안보를 명분으로 그린란드 확보를 주장해 왔으며, 유럽 동맹국들의 강력한 반발에 직면하자 외교적 해결책을 모색하며 덴마크 및 그린란드와 협의를 이어가고 있다. 이러한 상황 속에서 미국은 그린란드에 군사기지 3곳을 추가로 설치하는 방안을 덴마크 및 그린란드와 논의 중인 것으로 알려져, 그린란드를 둘러싼 지정학적 갈등이 더욱 심화될 가능성을 보여준다. 그린란드는 전략적 요충지로서, 북극해의 자원 개발과 안보 문제에 있어 중요한 역할을 한다. 따라서 미국과 다른 강대국들 간의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 그린란드의 미래는 단순한 얼음 조각의 문제가 아니라, 국제 사회의 가치와 규범, 그리고 각 국가의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 중요한 문제임을 시사한다.\그린란드를 둘러싼 논란은 단순히 미국의 영유권 야욕에 국한되지 않는다. 이는 나토 동맹의 결속력, 국제법의 존중, 그리고 소규모 국가의 주권 문제와 같은 더욱 광범위한 문제들을 포함한다. 트럼프 전 대통령의 발언은 나토 내에서 미국의 리더십에 대한 의문을 제기하며, 동맹 간의 신뢰를 약화시킬 수 있는 위험성을 내포하고 있다. 그린란드 문제에 대한 각국의 입장 차이는 단순히 영토 분쟁을 넘어, 국제 정치의 복잡한 역학 관계를 보여주는 사례이다. 덴마크와 그린란드는 그린란드의 자율성을 최대한 존중하면서 미국의 영향력을 조절하려는 입장을 취하고 있으며, 이는 그린란드의 경제적 이익과 정치적 자율성을 동시에 추구하려는 전략으로 해석된다. 미국은 그린란드의 전략적 중요성을 인식하고, 군사적 및 경제적 영향력을 확대하려는 시도를 지속할 것으로 예상된다. 하지만 그린란드의 주권과 자율성을 침해하는 행위는 국제 사회의 비판을 받을 수 있으며, 나토 동맹 내에서 미국의 입지를 더욱 약화시킬 수 있다. 그린란드는 자국의 미래를 결정하는 데 있어 국제 사회의 지지와 협력을 확보하고, 자국의 이익을 최대한 보호하기 위해 외교적 노력을 강화해야 할 것이다. 이러한 노력은 그린란드의 지속 가능한 발전과 안정적인 미래를 보장하는 데 기여할 것이다. 그린란드를 둘러싼 문제는 단순한 영토 분쟁이 아닌, 국제 정치의 복잡한 역학 관계와 미래를 엿볼 수 있는 중요한 사례로 남을 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

그린란드 트럼프 나토 주권 미국

United States Latest News, United States Headlines