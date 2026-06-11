트럼프 대통령의 이란 전면 압박: 석유 인프라 점령 경고와 연속 공습 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 사흘 연속 공습을 예고하고, 하르그섬 등 핵심 석유 인프라 장악 가능성을 시사하며 강력한 군사적 압박에 나섰습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 전례 없는 강경한 군사적 조치를 예고하며 중동 지역의 긴장감이 최고조에 달하고 있습니다. 트럼프 대통령은 현지 시간 11일, 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 이란에 대한 사흘 연속 공습을 단행하겠다고 공식적으로 선언했습니다.

그는 미국이 오늘 밤 해군과 공군, 레이더망과 방공 시스템을 포함한 모든 형태의 방어 수단은 물론, 대부분의 공격 능력을 상실한 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 강조했습니다. 이러한 공격적 행보는 지난 8일 이란의 드론 공격으로 인해 미 육군의 아파치 헬리콥터가 격추된 사건에 대한 직접적인 보복 조치로 풀이됩니다. 미국은 이미 9일과 10일에 걸쳐 1차 및 2차 보복 공습을 시행했으며, 이번 3차 예고는 미군 자산을 공격했을 때 치러야 할 대가가 얼마나 가혹한지를 전 세계에 각인시키려는 전략적 의도가 담겨 있습니다.

특히 이번 조치는 미국과의 종전 협상에서 시간을 끌며 전략적 모호성을 유지하려는 이란 정부를 압박하여, 미국의 요구 조건을 완전히 수용한 합의안을 끌어내기 위한 고도의 심리전이자 군사적 압박으로 분석됩니다. 더욱 우려스러운 점은 트럼프 대통령이 이란 경제의 절대적인 생명줄이라고 할 수 있는 석유 관련 핵심 인프라를 직접 점령하겠다는 파격적인 경고를 내놓았다는 사실입니다. 그는 SNS를 통해 머지않은 미래에 하르그섬을 비롯한 주요 석유 인프라 거점을 점령하고, 이란의 석유 및 가스 시장에 대한 모든 통제권을 장악하겠다는 계획을 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 내일이라도 당장 그곳으로 걸어 들어갈 수 있다는 자신감을 내비치며, 비록 지상군 투입을 원하지는 않지만 소규모 정예 병력만으로도 해당 전역을 충분히 차지할 수 있다고 주장했습니다. 이러한 전략의 모델로 그는 올해 1월 초 베네수엘라에서 감행했던 기습 군사작전을 언급했습니다. 당시 미국은 니콜라스 마두로 대통령을 축출하고 베네수엘라의 석유 생산 및 수출 통제권을 장악한 바 있는데, 트럼프 대통령은 이 성공 사례를 이란에도 적용하겠다는 의지를 명확히 한 것입니다.

하르그섬은 호르무즈 해협의 전략적 요충지로, 이곳이 점령될 경우 이란의 경제적 기반이 붕괴됨은 물론 글로벌 에너지 공급망에 막대한 영향이 불가피할 것으로 보입니다. 다만, 트럼프 대통령은 군사적 타격의 대상에 있어 나름의 구분선을 두겠다고 언급했습니다. 그는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 당초 공격 가능성을 시사했던 발전소나 교량 같은 민간 인프라에 대해서는 가급적 공격하고 싶지 않다는 뜻을 밝혔습니다. 그 이유는 민간 시설이 파괴될 경우 무고한 이란 국민들이 극심한 고통을 겪게 되기 때문이라는 설명입니다.

이는 이란의 정권과 국민을 분리하여 대응함으로써, 정권의 지도부만을 정밀하게 타격하고 국민들의 지지를 얻어 내부로부터의 변화를 유도하려는 계산된 행보로 보입니다. 실제로 그는 미군이 이란 국민들의 무장봉기를 돕기 위해 쿠르드족 반군을 통해 무기를 전달하려 했으나, 쿠르드족 측에서 이를 제대로 수행하지 않았다는 점에 대해 깊은 실망감을 드러내며 이를 기억하겠다고 말했습니다. 이는 미국이 외부에서의 군사적 압박뿐만 아니라 내부의 혼란과 봉기를 통한 정권 교체까지 염두에 두고 있음을 시사합니다.

이러한 일촉즉발의 상황은 전 세계인의 축제인 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막 시점과 맞물려 더욱 기이한 대조를 이루고 있습니다. 미국, 멕시코, 캐나다가 공동 개최하는 이번 월드컵의 화려한 막이 오르는 순간에도 호르무즈 해협 주변에서는 포성이 멈추지 않을 가능성이 매우 커졌습니다. 전 세계가 스포츠의 열기에 빠져들 때, 중동의 화약고는 언제 터질지 모르는 일촉즉발의 위기 상황에 놓이게 된 것입니다. 미군 중부사령부는 최근 USS 마이클 머피함(DDG112)이 미상의 장소에서 토마호크 순항 미사일을 발사하는 영상을 공개하며 실전 배치 능력을 과시했습니다.

토마호크 미사일은 정밀 타격 능력이 매우 뛰어나 핵심 군사 시설만을 제거하는 데 최적화된 무기로, 미국이 이란의 방공망을 무력화하고 핵심 거점을 타격하는 데 주력할 것임을 예고합니다. 결국 현재의 국면은 단순한 보복 공습을 넘어, 이란의 경제적 기반인 석유 패권을 장악함으로써 중동의 지정학적 구도를 완전히 재편하려는 미국의 거대한 전략적 도박이라고 볼 수 있습니다





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