트럼프 행정부의 글로벌 관세 전략과 무역법을 둘러싼 치열한 법적 공방

미국 항소법원이 10% 글로벌 관세 부과에 대한 1심의 위법 판결 집행을 정지함에 따라 관세 적용이 유지될 전망입니다. 무역법 122조에서 301조로 이어지는 미국의 고강도 통상 압박 전략과 한국 등 주요국에 미칠 영향에 대해 분석합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 추진하고 있는 고강도 통상 정책과 이를 둘러싼 법적 공방이 격화되는 가운데, 미국의 글로벌 관세 10% 부과 조치가 당분간 유지될 것으로 보입니다. 최근 미 연방순회항소법원은 트럼프 행정부 가 도입한 글로벌 관세 가 위법하다는 1심 법원의 판결에 대해, 본안 판단이 내려질 때까지 그 집행을 정지한다는 결정을 내렸습니다.

이번 결정은 트럼프 행정부가 상호관세 부과라는 초기 전략이 연방 대법원에서 제동이 걸리자, 무역법 122조라는 새로운 법적 근거를 통해 글로벌 관세를 강행하려 했던 시도에 힘을 실어준 것으로 풀이됩니다. 항소법원은 1심 재판부인 연방국제통상법원이 국제수지 적자와 관련하여 내린 법률 해석에 오류가 있을 가능성이 크다고 지적했으며, 만약 집행 정지 조치가 이루어지지 않을 경우 연방 정부가 회복 불가능한 수준의 손해를 입을 수 있다는 점을 판결의 주요 근거로 삼았습니다.

다만 이번 집행 정지 결정의 효력은 소송을 제기한 특정 수입업체들과 워싱턴주에만 한정적으로 적용된다는 점이 특징입니다. 1심 재판부는 글로벌 관세 부과 자체가 위법하다고 판결하면서도, 이를 모든 수입업자에게 보편적으로 확대 적용하여 금지하는 명령은 내리지 않았기 때문에 발생하는 법적 틈새입니다. 이번 사태의 핵심은 트럼프 행정부가 관세 부과의 법적 근거를 끊임없이 변경하며 통상 압박의 수위를 높이고 있다는 점에 있습니다.

당초 트럼프 대통령은 국제비상경제권한법인 IEEPA를 근거로 상대국과 동일한 세율을 적용하는 상호관세를 부과하려 했으나, 지난 2월 연방 대법원이 이를 위법하다고 판결하며 제동을 걸었습니다. 이에 트럼프 행정부는 즉각 무역법 122조를 대안으로 선택했습니다. 무역법 122조는 심각한 규모의 무역수지 적자가 발생했을 때 대통령이 별도의 사전 조사 과정 없이도 최대 150일 동안 최고 15%의 관세를 신속하게 부과할 수 있도록 허용하는 강력한 권한을 담고 있습니다. 현재 적용되고 있는 10%의 글로벌 관세가 바로 이 조항에 근거한 것입니다.

정부의 계획에 따르면, 이 글로벌 관세는 오는 7월 하순까지 약 150일간의 효력을 유지하며, 이 기간 동안 정부는 정밀한 조사를 수행하여 무역법 301조를 적용한 새로운 관세 체계를 구축함으로써 상호관세를 완전히 대체한다는 전략을 세우고 있습니다. 더욱 우려스러운 점은 향후 적용될 무역법 301조의 파급력입니다. 무역법 301조는 교역 상대국이 차별적이거나 불공정한 무역 행위를 한다고 판단될 경우, 미국무역대표부인 USTR의 사전 조사를 거쳐 사실상 제한 없는 보복성 관세를 부과할 수 있는 규정입니다.

이는 122조와 달리 일시적인 조치가 아니라 보다 체계적이고 영구적인 압박 수단이 될 수 있습니다. 실제로 USTR은 최근 강제 노동을 통해 생산된 제품의 수입과 특정 산업의 과잉 생산 문제를 전면에 내세우며 한국을 포함한 주요 교역국들에 대한 추가 관세 부과를 예고한 상태입니다. 구체적으로는 강제 노동 생산 제품에 대한 거래 차단 조치가 미흡했다는 이유로 한국, 일본, 중국, 호주 등 46개 경제 주체에 대해 12.5%의 관세를 부과할 계획이며, 수입 금지 조치를 부분적으로 시행 중인 영국, 유럽연합, 캐나다 등 14개 경제 주체에는 10%의 관세를 부과하겠다고 발표했습니다.

결과적으로 미국은 법원의 판결과 무역법의 조항들을 전략적으로 활용하며 전 세계를 대상으로 한 관세 전쟁을 지속하고 있습니다. 1심의 위법 판결에도 불구하고 항소법원이 집행을 정지시킨 것은 행정부의 통상 권한을 폭넓게 인정하려는 사법부의 경향이 반영된 것으로 보입니다. 이는 글로벌 공급망의 불확실성을 극대화하며, 특히 수출 의존도가 높은 한국 경제에 상당한 리스크로 작용할 전망입니다.

무역법 122조의 한시적 적용 기간이 끝난 후 301조라는 더 강력한 무기가 도입된다면, 우리 기업들은 단순한 관세 인상을 넘어 강제 노동 금지나 과잉 생산 억제와 같은 비관세 장벽 및 규제 준수라는 더 까다로운 요구 조건에 직면하게 될 것입니다. 이에 따라 정부와 기업은 미국의 법적 논리를 정밀하게 분석하고, 다변화된 통상 전략을 통해 잠재적인 피해를 최소화해야 하는 시급한 과제를 안게 되었습니다





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