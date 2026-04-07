트럼프의 최후통첩 데드라인 임박, 미국-이란 '살얼음판' 협상… 파국 위기

미국과 이란 간의 긴장된 관계가 심화되고 있습니다. 트럼프 대통령의 최후통첩 데드라인을 앞두고, 양국은 직접 소통을 중단한 채 중재국을 통한 대화를 이어가고 있습니다. 이란 내에서는 미국의 공격에 대비한 ‘인간띠’ 시위 움직임이 나타나고 있으며, 사우디 내 미국 석유 시설 공격으로 협상이 무산될 위기에 놓였습니다. 호르무즈해협 재개방을 둘러싼 이란의 강경한 입장은 양국 간의 협상 전망을 더욱 어둡게 만들고 있습니다.

2019년 11월 6일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 열린 연방 판사 임명 축하 행사에서 시계를 확인하는 모습이 자료 사진으로 제시되며, 미국과 이란 간의 긴장된 협상 상황을 암시합니다. 한국 시간으로 8일 오전 9시(미 동부시간 기준 7일 오후 8시)로 예정된 트럼프 대통령의 최후통첩 데드라인 을 앞두고, 양국 간의 관계는 살얼음판을 걷는 듯 위태롭게 전개되고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면, 트럼프 대통령의 ‘문명 소멸’ 위협 이후 이란은 미국과의 직접 소통을 중단했지만, 중재국을 통한 간접 대화는 지속되고 있다고 합니다. 이는 협상 시한 내 합의 도출 노력을 복잡하게 만들 수 있지만, 대화 자체가 완전히 단절된 것은 아니라는 점을 시사합니다. 한편, 이란 내에서는 대규모 ‘인간띠’ 시위 움직임이 감지되고 있습니다. 이란 체육·청소년부 차관은 7일, 전국 발전소에서 청년들이 인간띠를 형성하여 미국의 공격을 저지할 것을 촉구했습니다.

이러한 움직임은 양국 간의 긴장감을 더욱 고조시키고 있습니다. 로이터 통신은 파키스탄을 통한 양국 간 메시지 교환 상황을 보도하며, 이란 고위 관계자의 말을 인용하여 최근 중재국 카타르를 통해 부정적인 내용의 메시지가 미국 및 걸프 국가들로 전달되었다고 전했습니다. 해당 메시지에는 미국이 이란의 발전소를 공격할 경우, 이란의 보복으로 걸프 국가 전체와 사우디아라비아가 암흑에 빠질 것이라는 위협적인 내용이 담겨 있습니다. 트럼프 대통령은 백악관 기자회견에서 이란과의 합의 불발 시, 이란의 모든 다리와 발전소를 파괴하여 국가 전체를 하룻밤 만에 없앨 수 있다고 강하게 압박했으며, 이에 이란 정부는 청년들에게 발전소 주변에 인간띠를 형성하여 미국의 공격을 막아달라고 촉구했습니다. 협상을 중재하고 있는 파키스탄의 고위 안보 관계자는 향후 3~4시간이 대화의 향방을 좌우할 중요한 시점이 될 것이라고 전망하며, 협상이 무산될 위기에 놓여 있다고 밝혔습니다. 특히, 이란이 사우디 내 미국 석유 시설을 공격한 사건이 협상을 무산시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있다고 경고했습니다. 사우디가 이에 대응하여 보복할 경우, 파키스탄도 상호 방위 조약에 따라 분쟁에 휘말릴 수 있다는 점을 언급했습니다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 사우디 내 미국 석유 시설 공격이 이란 아살루예 석유화학 단지 피습에 대한 보복 차원이라고 주장하며, 호르무즈해협 재개방을 원하는 미국에 대해 공허한 약속에 대한 대가로 해협을 열지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 앞서 미국은 이란에 45일간의 휴전과 호르무즈해협 재개방 등을 포함한 중재안을 제시했지만, 이란은 이를 거부하고 10개 조항으로 구성된 답변서를 통해 완전하고 영구적인 종전, 호르무즈해협 안전 통행 규약 수립, 각종 제재 해제를 요구하며 맞섰습니다. 이러한 이란의 요구 사항들은 미국이 수용하기 어려운 내용들로 구성되어 있어, 양국 간의 협상 전망을 더욱 불투명하게 만들고 있습니다. 현재 상황은 매우 위태롭고 긴박하며, 양국의 향후 행보에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다





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미국 이란 트럼프 협상 데드라인 호르무즈해협 제재 중동 분쟁

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