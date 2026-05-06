트럼프-이란 극적 타협, 호르무즈 해방 프로젝트 중단과 종전 MOU 체결 임박

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 진전으로 호르무즈해협 군사 작전을 중단하고, 핵 포기와 제재 해제를 골자로 하는 종전 양해각서 체결에 근접하며 중동 정세에 급변점이 마련되었습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동의 화약고라 불리는 호르무즈해협 에서 전개하던 군사 작전인 '해방 프로젝트(프로젝트 프리덤)'를 전격 중단하며 이란과의 극적인 관계 개선 가능성을 시사했습니다.

이번 결정은 단순한 군사적 일시 정지를 넘어, 양국이 전쟁의 완전한 종식과 핵 협상을 위한 구체적인 틀을 마련하기 위해 단 한 페이지 분량의 양해각서(MOU) 체결이라는 파격적인 합의점에 근접했다는 점에서 국제 사회의 이목을 집중시키고 있습니다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 이번 중단 결정이 파키스탄을 비롯한 여러 국가의 요청과 더불어 이란을 상대로 한 군사적 작전에서 거둔 상당한 성과, 그리고 무엇보다 이란 대표단과의 최종적인 합의를 향한 진전이 있었기에 가능했다고 설명했습니다.

그는 비록 봉쇄 조치는 전면적으로 유지되지만, 최종 합의서에 서명하는 단계까지 가기 위해 해방 프로젝트를 단기간 중단하기로 상호 합의했다는 점을 명확히 했습니다. 여기서 해방 프로젝트란 이란의 호르무즈해협 봉쇄로 인해 이동이 제한되었던 민간 상선들의 안전한 통항을 지원하기 위해 미군이 투입했던 전략적 작전을 의미합니다. 미국 매체 액시오스의 보도에 따르면, 미국과 이란은 현재 전쟁을 끝내고 핵 문제와 경제 제재를 해결하기 위한 30일간의 집중 협상 기간을 갖기로 하는 내용의 양해각서 체결을 눈앞에 두고 있습니다.

이 양해각서의 핵심 내용은 이란이 핵 농축을 유예하고 핵무기 개발을 완전히 포기하는 대신, 미국이 그동안 부과해 온 강력한 대이란 경제 제재를 해제하고 호르무즈해협의 봉쇄를 푸는 것입니다. 미국 측은 이러한 파격적인 제안을 담은 1쪽짜리 문서를 이란에 전달했으며, 이에 대한 답변을 기다리고 있는 상황입니다. 특히 이번 접근 방식은 최종적인 합의문을 먼저 작성하는 것이 아니라, 향후 진행될 세부 협상에서 다룰 핵심 쟁점과 서로가 양보할 수 있는 범위를 미리 설정하는 양해각서를 먼저 마련함으로써 협상의 효율성을 높이려는 전략으로 분석됩니다.

마코 루비오 미 국무장관 역시 백악관 브리핑을 통해 트럼프 대통령이 원하는 것은 복잡한 최종 합의가 아니라 협상의 이정표가 될 수 있는 핵심 가이드라인의 설정임을 강조하며 이번 MOU의 성격을 분명히 했습니다. 이란 내부에서는 이번 제안을 두고 다소 엇갈린 반응이 나오고 있으나, 전반적으로는 대화의 창구가 열렸다는 분위기가 지배적입니다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 공식 회견에서 미국의 제안을 신중하게 검토하고 있으며, 내부적인 입장을 종합하여 파키스탄을 통해 전달할 예정이라고 밝혔습니다.

비록 일부 보도에서는 이란 당국이 미국의 제안 중 일부 비현실적인 내용에 대해 거부감을 표하고 있으며, 특히 핵 문제는 현재 단계의 논의 대상이 아니라는 주장이 제기되고 있지만, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 움직임은 다른 양상을 보이고 있습니다. 혁명수비대 해군사령부는 소셜미디어를 통해 호르무즈해협을 통한 선박의 안전한 통항이 보장될 것이라고 공식 선언하며, 이를 '새로운 협약'의 시행 결과라고 언급했습니다.

여기서 말하는 새로운 협약이란 현재 미국과 논의 중인 종전 양해각서를 염두에 둔 것으로 보이며, 이는 이란의 군사 실권 세력인 혁명수비대조차 이번 외교적 해결책에 어느 정도 동의하고 있음을 시사합니다. 이번 사태에서 특히 주목해야 할 점은 중국의 중재 역할입니다. 트럼프 대통령의 중국 방문을 불과 일주일 앞두고 아바스 아라그치 이란 외교장관이 베이징을 방문해 왕이 중국 외교부장과 면담을 가진 것은 매우 상징적인 사건입니다. 이는 중국이 미국과 이란 사이에서 실질적인 중재자 역할을 수행하며 협상을 가속화하고 있을 가능성을 강력하게 뒷받침합니다.

아라그치 장관은 베이징에서의 면담 중 정치적 위기는 결코 군사적 수단으로 해결될 수 없음을 깨달았으며, 이란은 평화적인 협상을 통해 포괄적이고 영구적인 해결책을 모색할 준비가 되어 있다는 의지를 표명했습니다. 이러한 움직임은 중동 지역의 패권을 둘러싼 미국과 중국의 전략적 계산이 맞물려 있으며, 중국이 외교적 성과를 통해 지역 내 영향력을 확대하려는 의도가 반영된 것으로 풀이됩니다. 한편, 이번 미-이란 간의 긴장 완화 조짐은 한국 정부에도 상당한 안도감을 주고 있습니다.

그동안 미국은 호르무즈해협의 안전 확보를 위해 한국 측에 군사 작전 참여를 강력하게 요구해 왔으며, 이는 우리 정부에 커다란 외교적, 군사적 부담으로 작용해 왔습니다. 그러나 이번에 해방 프로젝트가 중단되고 양국이 종전 협상에 돌입함에 따라, 한국의 작전 참여 요구는 자연스럽게 소강 상태에 접어들 것으로 보입니다. 위성락 국가안보실장은 작전이 중단된 만큼 더 이상 참여 검토가 필요하지 않게 되었다고 공식적으로 언급하며 상황이 일단락되었음을 시사했습니다.

결과적으로 이번 사태는 군사적 압박과 외교적 협상이라는 트럼프식 '밀당' 전략이 어느 정도 성과를 거둔 사례로 평가되며, 향후 30일간의 협상 결과에 따라 중동의 지정학적 구도가 완전히 재편될 가능성이 커졌습니다





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