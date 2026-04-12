트럼프, 이란 핵 협상 결렬 후 호르무즈 해협 봉쇄 시사… 강경 발언 쏟아내

미국과 이란의 종전 협상 결렬 후, 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄를 시사하며 강경 발언을 쏟아냈다. 21시간에 걸친 파키스탄에서의 회담은 '노딜'로 마무리되었으며, 미국 협상단은 철수했다. 트럼프는 이란의 원유 수출을 막기 위한 조치와 불법 통행료 지불 선박에 대한 제재를 언급하며 긴장을 고조시켰다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 12일(현지시간) 자신의 소셜 미디어(SNS) '트루스소셜'을 통해 이란과의 핵 협상 결렬 이후 호르무즈 해협 봉쇄 조치를 시사하는 강경 발언을 쏟아냈다. 그는 “세계 최강의 미 해군은 즉시 호르무즈 해협 을 드나드는 모든 선박에 대해 봉쇄 조치를 시작할 것이다.”라고 밝히며, 이란의 원유 수출을 차단하려는 의도를 노골적으로 드러냈다. 트럼프 전 대통령은 “협상은 잘 진행되었고 대부분의 사항에서 합의를 봤지만, 유일하게 중요한 핵 문제에서 진전을 이루지 못했다.”고 설명했다. 이어 그는 “언젠가는 모든 선박의 출입을 허용하는 단계에 도달하겠지만, 이란은 ‘어딘가에 지뢰가 있을지도 모른다’는 핑계로 이를 막고 있다.”고 비판하며, 이는 세계를 상대로 한 갈취 행위이며 미국은 이에 굴복하지 않을 것이라고 강하게 주장했다. 또한, 트럼프 전 대통령은 “미 해군에 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 공해상에서 찾아내 차단하라고 지시했다.

”고 밝히며, 불법 통행료를 지불한 선박은 안전한 항해를 보장받지 못할 것이라고 경고했다. 이러한 발언은 이란과의 긴장이 고조된 상황에서 미국의 강경한 입장을 다시 한번 강조하는 것으로 해석된다. 트럼프 전 대통령의 이 같은 공격적인 발언은 최근 파키스탄에서 열린 미국과 이란 간의 종전 협상이 결렬된 직후에 나왔다는 점에서 더욱 주목된다. 협상 결렬 이후 미국 협상단은 파키스탄 이슬라마바드에서 철수했으며, 실무 협상 재개 가능성은 낮은 것으로 전망되고 있다.\미국과 이란 간의 종전 협상이 파키스탄 이슬라마바드에서 21시간에 걸친 마라톤 협상 끝에 결렬되었다. 11일 시작되어 새벽까지 이어진 밤샘 회담에도 불구하고, 양측은 합의점을 찾지 못하고 협상을 종료했다. 미국 측 협상단을 이끈 JD 밴스 부통령은 회담 직후 기자회견에서 “이란과 합의에 도달하지 못하고, 합의 없이 미국으로 귀환한다.”고 밝히며, 협상 실패를 공식화했다. 밴스 부통령은 곧바로 귀국길에 올랐으며, 협상단 전원은 이슬라마바드에서 철수한 것으로 확인되었다. 백악관 공동 취재단에 따르면, 협상단에는 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동특사 등 핵심 인력들이 포함되어 있었으며, 이들의 철수는 협상 재개의 어려움을 시사한다. 밴스 부통령을 태운 전용기(에어포스투)는 독일 람슈타인 미 공군기지에 중간 급유를 위해 도착했으며, 이 과정에서 협상단 철수 사실이 공식 확인되었다. 이번 협상에는 경호 및 의전 인력을 포함하여 약 300명 규모의 미국 대표단이 파견되었지만, 협상 결렬로 인해 이들의 활동도 중단되었다. CNN은 이번 협상 결렬과 관련하여 “실무 레벨에서도 직접 협상이 즉각적으로 재개되지는 않을 것”이라고 분석하며, 양국 간의 관계가 당분간 긴장 상태를 유지할 것으로 전망했다. 협상 결렬은 중동 지역의 안보 상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이란의 핵 개발 문제와 관련된 국제적인 긴장을 더욱 고조시킬 수 있다는 우려가 제기되고 있다.\이번 협상 결렬 이후, 트럼프 전 대통령의 강경 발언은 미국의 대이란 정책 방향에 대한 우려를 증폭시키고 있다. 트럼프 전 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄 시사는 이란의 경제에 심각한 타격을 줄 수 있는 조치로, 양국 간의 군사적 긴장을 고조시킬 가능성이 높다. 특히, 핵 문제에 대한 합의 실패는 이란의 핵 개발 의지를 더욱 강화시키고, 국제 사회의 비난을 받을 수 있는 여지를 남길 수 있다. 또한, 미국은 이란과의 협상 결렬 이후, 중동 지역 내에서 동맹국들과의 관계를 재정비하고, 이란을 압박하기 위한 외교적 노력을 강화할 것으로 예상된다. 하지만, 트럼프 전 대통령의 강경한 입장은 외교적 해법을 모색하는 데 어려움을 줄 수 있으며, 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시킬 수 있다는 지적도 제기된다. 국제 사회는 미국과 이란의 갈등이 확산되는 것을 우려하며, 양국이 대화와 협상을 통해 문제를 해결할 수 있도록 촉구하고 있다. 특히, 핵 문제와 관련하여 국제적인 감시와 압박을 강화하고, 이란의 핵 개발을 억제하기 위한 노력을 지속해야 한다는 목소리가 높다. 앞으로 미국과 이란의 관계가 어떤 방향으로 전개될지, 그리고 중동 지역의 안보 상황에 어떤 영향을 미칠지, 국제 사회의 관심이 집중되고 있다





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