트럼프 대통령, 뉴욕증시 폭락은 민주당 탓 주장하며 300% 관세 방침 재확인

트럼프 대통령이 5일 뉴욕증시 폭락을 민주당 탓으로 돌리고, 미국에 공장을 짓지 않는 외국 기업에 최대 300% 관세를 부과하겠다는 입장을 재확인했다. 관세 정책과 이란 전쟁 여파가 맞물린 중간선거 이후 정책 기조가 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 뉴욕증시 의 일제 폭락을 민주당 탓으로 돌렸다. 트럼프 대통령 은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜과 백악관 취재진과의 문답에서 중간선거 이후에도 관세 정책 을 이어가겠다는 입장을 분명히 했다.

뉴욕증시는 전날 중간선거에서 민주당이 상·하원 의석을 휩쓸었다는 소식에 급등했다. 그러나 민주당의 의회 장악이 인공지능(AI) 산업 투자 둔화와 데이터센터 규제 강화로 이어질 것이라는 우려가 커지면서 하루 만에 폭락했다.

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뉴욕증시 폭락 원인과 트럼프 대통령의 민주당 책임론

트럼프 대통령은 뉴욕증시 폭락의 책임을 민주당에 돌렸다. 그는 트루스소셜에 선거 결과에 따라 주식시장이 역사상 최악의 날 중 하나를 겪었다고 적었다.

트럼프 대통령은 이어 그 누구도 본 적 없는 수준에 도달하기 위해 큰 노력이 필요했는데 결국 이런 결과가 나왔다고 주장했다. 그는 미국인들의 퇴직연금인 '401k'도 떨어졌다고 언급하며 이 상황을 지켜보기 슬프다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이번 하락을 공화당이 아닌 '더모크랫'(Dumocrat·멍청한 민주당원)들 탓이라고 규정했다. 시장 불안의 원인을 정치 지형 변화로 설명하면서, 민주당의 의회 장악 자체가 시장에 부담이 된다는 논리를 편 셈이다.

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관세 정책 고수 입장과 300% 관세 주장

트럼프 대통령은 미국에 공장을 짓지 않으면 최대 300% 관세를 내야 한다고 발언했다. 선거 참패 이후에도 관세 정책을 바꾸지 않겠다는 뜻을 재확인한 것이다.

트럼프 대통령은 외국 기업들이 미국 내 3000여개의 공장과 생산시설을 건설하고 있다고 주장했다. 그는 내가 지금 관세를 없앤다면 이 공장들은 전부 건설이 중단될 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이들 중 99%는 공장을 짓지 않으면 50%, 100%, 150%, 250%, 심지어 300% 관세를 내야 하기 때문에 건설을 시작하고 공장을 가동하면 관세를 내지 않아도 된다고 강조했다. 관세 부과를 중단하면 전국에 짓다 만 공장들이 생기고, 중국과 일본·한국·필리핀에서 제품을 들여오게 될 것이라고도 덧붙였다.

관세를 없애자는 주장에 대해서는 어리석은 사람들이라고 비판했다. 관세 정책을 둘러싼 찬반 논쟁에서 트럼프 대통령은 물러서지 않는 태도를 보였다.

이란 전쟁과 고물가·고유가가 남긴 정치적 부담

트럼프 대통령의 이번 발언은 관세 정책과 이란 전쟁으로 유발된 고물가·고유가가 공화당의 중간선거 참패를 이끈 시점에서 나왔다. 선거 결과와 무관하게 기존 정책을 고수하겠다는 선언으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 이란 전쟁에 관해 이란의 나머지 지역까지 파괴하고 싶지는 않지만 그렇게 해야 할 수도 있다고 말했다. 그는 곧 알게 될 것이라며 추가 전쟁 가능성을 부인하지 않았다.

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정치적 여건도 트럼프 대통령에게 불리하게 돌아가고 있다는 분석이 나온다. 워싱턴포스트는 공화당 텃밭인 주들에서도 트럼프 대통령을 정치적 짐으로 여기고 거리를 두려 할 수 있다고 보도했다.

보수 매체들이 트럼프 대통령과 거리를 두려는 경향도 나타나고 있다. 공화당 지지 기반 안에서도 대통령을 향한 지지 강도가 약해질 수 있다는 관측이 제기된다.

남은 임기 2년 행정명령 방향과 시장 영향

트럼프 대통령은 남은 임기 2년 동안 행정명령을 어떻게 활용할 것인지에 대한 질문에 많은 일을 하겠다고 답했다. 그는 1주일, 2주일 사이에 많은 것을 보게 될 것이며 준비하는 것이 많다고 밝혔다.

이번 발언은 관세 정책과 공장 투자, 그리고 시장 불안이 한 흐름으로 묶여 있다는 점에서 의미가 있다. 트럼프 대통령은 관세가 외국 기업의 미국 내 공장 건설을 이끈다는 논리를 반복하고 있다.

투자자와 퇴직연금 가입자에게는 뉴욕증시 변동성이 직접적인 부담으로 다가올 수 있다. 트럼프 대통령이 언급한 401k 하락은 미국 가계의 노후 자산에 영향을 줄 수 있는 사안이다.

다만 기사 작성 시점에 원문에서 제시된 구체적인 행정명령 발표 일정이나 세부 조치 내용은 확인되지 않았다. 트럼프 대통령이 예고한 1주일, 2주일 안의 조치가 무엇인지는 추가 발표를 통해 확인이 필요하다.