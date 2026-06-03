트럼프, "이란 핵무기 포기 합의" 주장하며 모즈타바 하메네이 면담 희망

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵무기를 개발하지 않기로 미국과 합의했다고 주장하며 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자를 만나고 싶다고 밝혔다. 미국과 이란의 종전 양해각서 협상이 막판 진통을 겪는 가운데 양측은 소규모 군사 공격을 이어가며 압박을 높이고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵무기 를 개발하지 않기로 미국과 합의했다고 주장하며 이란 최고지도자인 모즈타바 하메네이 와의 회담을 희망한다고 밝혔다. 미국과 이란은 종전 양해각서(MOU) 체결을 위한 협상이 막판에 이르러 있으나, 양측은 소규모 군사 공격을 지속하며 상호 압박 수위를 높이고 있다.

트럼프 대통령은 3일 뉴욕포스트에 게재된 팟캐스트 진행자 미란다 디바인과의 인터뷰에서 이란의 핵무기 포기 동의를 주장하며 협상 진전을 강조했으나, 최근 쟁점인 이란의 농축 우라늄 처리 및 반출 문제에 대해서는 언급하지 않았다. 또한 대이란 제재와 호르무즈해협 봉쇄 문제도 곧 해결될 것이라 전망했다. 그는 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 협상에 참여하고 있으며 그를 만나고 싶다고 말했다. 이와 함께 최근 논란이 된 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화와 관련해 트럼프 대통령은 네타냐후를 "완전히 미쳤다"고 비판했으나, 그와의 관계는 유지되고 있다고 강조했다.

미국과 이란은 현재 종전 및 핵 프로그램 관련 MOU 협상을 진행 중이며, 최종 합의 시 호르무즈 해협 정상화와 대이란 제재 완화가 예상되나 아직 타결되지 않았다. 군사 충돌도 이어져 이란은 미국의 호르무즈해협 인근 공습에 보복해 미군 기지와 쿠웨이트 국제공항을 공격, 사상자를 발생시켰다. 쿠웨이트는 이에 대한 항의로 이란 외교관 2명을 출국 조치했다. 한지혜·이근평 기자





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