트럼프, 이란에 호르무즈 해협 개방 시한 연장…거부 시 발전소 파괴 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방 시한을 하루 연장하고 이란이 이를 거부할 경우 이란의 모든 발전소를 파괴하겠다고 경고하며 강경한 입장을 드러냈다. 민간 기반시설 공격, 거친 언사 사용 등 국제법 위반 및 외교적 갈등 심화 우려가 제기되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방 시한을 7일(현지시각)까지로 하루 연장하며, 이란이 이를 거부할 경우 이란의 모든 발전소를 파괴하겠다고 경고했다. 트럼프 대통령은 5일 미국 일간지와의 인터뷰에서 '만약 그들(이란 지도부)이 협조하지 않고 해협을 폐쇄하려 한다면, 전국에 있는 모든 발전소와 다른 모든 시설들을 잃게 될 것'이라고 밝혔다. 그는 이어 '만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무것도 하지 않는다면, 그 나라는 발전소와 교량이 모두 무너져 내릴 것'이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에도 '미국 동부시간 화요일(7일) 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)'라고 적어, 이란과의 협상 시한을 6일에서 하루 연장했음을 시사했다. 이는 이란과의 협상이 진행 중이어서 압박 수위를 최고조로 끌어올리거나, 시한 내에 타결될 것이라는 자신감을 표현한 것으로 해석된다.

그는 전쟁 종료 시점에 대한 질문에 '조만간 알려주겠다(I will let you know pretty soon)'라고 답하며, '우리는 매우 강력한 위치에 있으며, 그 나라는 재건하는 데 20년 걸릴 것'이라며 '만약 그들이 운이 좋다면, 그들이 국가를 유지한다면 말이다'라고 덧붙였다. 한편, 국제법 전문가들은 민간 기반시설 공격이 국제법 위반 소지가 있다고 지적했다. 국제법에 따르면, 군사 작전에 기여하고 민간인 피해를 최소화하는 경우에만 민간 발전소 및 주요 기반 시설을 공격할 수 있다. 군사적 가치와 관계없이 발전소와 교량에 대한 광범위한 공격은 법적 및 인도주의적 문제를 야기할 수 있다. 그럼에도 트럼프 대통령은 민간 기반시설 타격으로 이란 시민들이 고통받을 것을 우려하지 않느냐는 질문에 '아니다. 그들은 우리가 그렇게 해주길 바라고 있다'라며 '이란 국민들은 지옥에서 살고 있다'라고 주장했다. 이와 같은 트럼프 대통령의 강경 발언은 미군이 이란에 격추당해 실종된 전투기 조종사를 구출한 직후 나왔다. 트럼프 대통령은 6일 오후 1시(한국시간 7일 오전 2시) 백악관에서 군 관계자들과 기자회견을 가질 예정이며, 조종사 구출 작전 성공을 홍보하는 동시에 향후 대이란 공격에 대한 구체적인 언급을 할 것으로 예상된다. 트럼프 대통령은 소셜미디어에 '빌어먹을 (호르무즈) 해협을 열어라 미친놈들아, 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것'이라며 거친 표현으로 이란을 압박하고 '알라에게 찬양을'이라며 조롱했다. 이에 대해 민주당 상원 원내대표 척 슈머는 '대통령이 정신 나간 사람처럼 날뛰고 있다'라고 비판했으며, 공화당 소속 돈 베이컨 하원의원 역시 '미국인들은 대통령이 저속한 말을 하는 것을 원하지 않는다'라며 자제를 촉구했다. 한편, 트럼프 대통령의 경고에 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 '트럼프의 무모한 행동이 미국의 모든 가정을 살아있는 지옥으로 몰아넣고 있다'라며 '유일하고 진정한 해결책은 이란 국민의 권리를 존중하고 이 위험한 게임을 끝내는 것'이라고 반박했다. 트럼프 대통령의 거친 언사와 강경한 태도는 미국 내에서도 비판을 받고 있으며, 이란과의 외교적 갈등이 더욱 심화될 가능성을 시사한다. 이러한 상황은 국제 유가 및 중동 정세에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 국제 사회의 우려를 자아내고 있다. 트럼프 대통령의 발언은 단순히 위협 수준을 넘어, 잠재적인 국제법 위반 및 인도주의적 재앙을 초래할 수 있다는 점에서 더욱 심각하게 받아들여지고 있다. 이란의 반발과 국제사회의 반응, 그리고 향후 협상 과정의 변화는 주시해야 할 중요한 요소로 남아있다





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