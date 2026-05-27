트럼프 대통령 지지하는 텍사스 주 법무장관, 공화당 후보로 최종 결정

트럼프 대통령 지지하는 텍사스 주 법무장관 켄 팩스턴이 공화당 후보로 최종 결정되면서 보수 색채가 짙은 이 주가 격전지로 바뀌고 있다.

뉴욕타임스는 27일(현지시간) 트럼프 대통령이 공개 지지한 켄 팩스턴 텍사스 주 법무장관이 오는 11월 텍사스 주 연방 상원의원 선거의 공화당 후보로 최종 결정되면서 보수 색채가 짙은 이 주(州)가 격전지로 바뀌고 있다고 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서 팩스턴 법무장관을 축하한 뒤 "나는 켄을 위해 멋지고 크고 아름다운 유세를 몇차례 할 것"이라고 11월 중간선거 본선에서의 지지를 약속했다. 이어 "강력한 국경 개방 옹호자인 그는 범죄에 나약하고, 성별이 6개라고 믿고, 예수 그리스도를 모욕하고, 군대를 절대 지지하지 않을 것이며, 최근까지 마스크를 즐겨 착용했고, 고기를 싫어하는 비건"이라며 채식주의자인 것이 "텍사스에서 선거를 이기려면 결코 좋은 것이 아니다"라고 덧붙였다.

이러한 트럼프 대통령의 희망과 달리 뉴욕타임스는 팩스턴의 승리를 두고 "상원 선거 지형을 확대하고, 양당의 공세 방향을 예상하게 하며, 본선에서 트럼프 대통령의 영향력의 시험대에 올리면서 이 보수 성향이 강한 주를 미국 내 최신 정치 격전지로 탈바꿈시켰다"고 짚었다. 뉴욕타임스는 그러면서 팩스턴이 중범죄인 증권사기 혐의로 기소됐고, 탄핵소추를 당했으며, 한때 1천 달러짜리 펜을 훔친 혐의를 받았고, 그가 아내와 이혼절차를 밟고 있다는 팩스턴 반대 진영의 자료를 제시했다.

또한 '마가'(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호·트럼프 핵심 지지층을 의미)의 지지를 받는 팩스턴이 트럼프 대통령이 패배한 2020년 미 대선 결과를 뒤집기 위한 법적 다툼을 주도했고, 이듬해 1월 6일 트럼프 열성 지지자들의 미 의회 의사당 습격 사건 직전 백악관 인근 집회에서 연설하기도 한 점을 들었다. 이에 많은 민주당원과 일부 공화당원은 팩스턴의 승리가 텍사스를 민주당의 승부처로 만들 수 있다고 생각한다고 말했다고 뉴욕타임스는 전했다





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트럼프 팩스턴 텍사스 공화당 선거

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