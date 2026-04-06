트럼프, 이란 격추 F-15 조종사 구출 작전 공개: CIA 활약, 기만 전술, 정보 유출 비판

트럼프 대통령이 이란 격추 F-15 조종사 구출 작전의 성공을 강조하며, 작전의 세부 내용과 관련된 일화를 공개했다. CIA의 정보 수집 능력, 기만 전술 사용, 정보 유출에 대한 비판 등을 언급하며, 자신의 리더십과 군사적 역량을 과시했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관에서 진행한 기자회견에서 이란에 격추된 F-15 전투기 조종사 구출 작전에 대한 상세한 내용을 공개했다. 트럼프 대통령은 이란군에 의해 격추된 F-15 전투기의 승무원 구출 작전의 결정적 계기가 CIA 의 정보 자산을 통해 확보한 실종자의 실제 영상 화면이었다고 밝혔다. 그는 CIA 가 확보한 실종자의 위치 정보를 확인하고 즉각 구출 작전을 지시했으며, 작전의 시작을 CIA 의 천재성으로 칭찬했다. 트럼프 대통령은 또한 작전에 투입된 155대의 항공기, 64대의 전투기, 급유기 48대, 구조기 13대 등 대규모 전력을 공개하며, 이란의 수색 작전을 교란하기 위한 기만 전술 을 펼쳤다고 설명했다. 그는 기만 전술 을 통해 이란군의 관심을 분산시키고, 특수부대원과 실종자를 이송하기 위해 투입한 MC-130J 수송기가 모래 지대에 갇히는 어려움에도 불구하고 구출 작전을 성공적으로 완료했다고 강조했다.

트럼프 대통령은 구출 작전을 영화 촬영에 비유하며, 작전의 어려움과 긴박했던 상황을 표현했다. 트럼프 대통령은 구출 작전 과정에서 정보 유출에 대해 강한 비판을 제기했다. 그는 두 번째 실종자 구출 작전과 관련한 정보가 유출된 언론사를 비난하며, 국가 안보를 위협하는 행위에 대해 강력한 처벌을 시사했다. 트럼프 대통령은 정보 유출로 인해 실종된 조종사와 수색 작전에 투입된 병력의 상황이 더욱 어려워졌다고 강조하며, 정보 유출자를 찾아내 책임을 묻겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 F-15 전투기 격추와 관련하여 이란의 주장을 평가절하하며, 사고가 '우연'이었다는 입장을 밝혔다. 그는 이란군의 능력을 낮게 평가하고, 이번 구출 작전의 성공을 강조하며 자신의 리더십을 부각했다. 헤그세스 국방장관은 트럼프 대통령의 '힘을 통한 평화'를 옹호하며, 이번 작전이 미국인의 생명을 구하는 중요한 사례라고 강조했다. 헤그세스 장관은 또한 이번 작전의 의미를 종교적 측면에서 해석하며, 조종사의 귀환을 '부활'에 비유했다. 그는 신의 축복을 언급하며 작전의 성공을 기원하고, 앞으로 있을 공습에 대한 기대감을 드러냈다. 트럼프 대통령은 이번 기자회견을 통해 구출 작전의 성공을 알리고, 자신의 강력한 리더십과 군사적 역량을 과시하는 데 주력했다. 트럼프 대통령은 이란에 격추된 F-15 전투기 조종사 구출 작전의 성공적인 결과를 강조하며, 작전의 세부 사항과 관련된 일화를 공개했다. 그는 CIA의 정보력을 통해 실종자의 위치를 정확하게 파악하고, 신속하게 구출 작전을 지시한 과정을 상세히 설명했다. 트럼프 대통령은 특히 작전의 시작을 CIA의 뛰어난 정보 수집 능력에 기인한다고 칭찬하며, 정보 기관의 중요성을 강조했다. 그는 또한 구출 작전에 투입된 막대한 규모의 군사력을 언급하며, 미국의 압도적인 군사력을 과시했다. 트럼프 대통령은 이란군의 수색 작전을 교란하기 위해 사용된 기만 전술의 내용과, 작전 수행 과정에서 겪었던 어려움에 대해서도 자세히 언급했다. MC-130J 수송기의 모래 갇힘 사고와 같은 난관에도 불구하고, 성공적으로 구출 작전을 완료한 점을 강조하며, 작전의 성공적인 결과를 더욱 부각시켰다. 트럼프 대통령은 작전의 긴박했던 상황을 영화 촬영에 비유하며, 드라마틱한 연출을 통해 대중의 이목을 집중시켰다. 그는 또한 구출 작전과 관련된 정보 유출 사건에 대해 강력하게 비판하며, 국가 안보를 위협하는 행위에 대한 엄중한 처벌을 시사했다. 정보 유출로 인해 작전의 어려움이 가중되었다는 점을 강조하며, 정보 유출자에 대한 책임을 묻겠다는 의지를 강력하게 피력했다. 트럼프 대통령은 이란의 F-15 전투기 격추에 대한 이란 측의 주장을 평가절하하며, 사고가 '우연'에 불과하다는 입장을 밝혔다. 그는 이란군의 군사적 능력을 낮게 평가하고, 미국의 압도적인 군사력을 다시 한번 강조하며, 이번 구출 작전을 통해 자신의 리더십과 군사적 역량을 과시했다. 헤그세스 국방장관은 트럼프 대통령의 '힘을 통한 평화' 정책을 옹호하며, 이번 구출 작전이 미국인의 생명을 구하는 중요한 사례라고 강조했다. 헤그세스 장관은 또한 이번 작전의 의미를 종교적 측면에서 해석하며, 조종사의 귀환을 '부활'에 비유하며, 신의 축복을 기원했다





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