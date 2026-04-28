트럼프 대통령, '멜라니아 과부' 발언한 키멀 해고 촉구…'정치적 폭력' 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 방송인 지미 키멜의 '멜라니아 과부' 발언과 가짜 영상 방송을 문제 삼으며 해고를 요구했다. 트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 키멜의 발언이 증오와 폭력을 조장한다고 비판했고, 백악관은 이번 총격 사건이 민주당의 '트럼프 악마화'로 인해 발생했다고 주장했다. 용의자 콜 토마스 앨런의 범행 동기 선언문과 함께 정치적 폭력이 실제 범죄로 이어질 수 있다는 우려가 제기됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 방송인 지미 키멀을 강하게 비판하며 해고를 요구했다. 트럼프 대통령 은 키멜이 자신의 아내 멜라니아 여사와 아들 배런 트럼프를 향한 '멜라니아 과부' 발언과 가짜 영상 방송을 문제 삼았다.

트럼프 대통령은 '평소라면 대응하지 않았을 발언이지만, 이번 사건은 도를 넘었다'며 디즈니와 ABC에 즉각 해고를 촉구했다. 이 발언은 25일 백악관 출입기자단 연례 만찬장에서 총격 사건이 발생한 후 더욱 주목받았다. 용의자 콜 토마스 앨런이 산탄총과 권총을 소지한 채 만찬장에 난입하려다 제압된 사건이었다. 멜라니아 여사도 27일 X(엑스)를 통해 키멜의 발언이 증오와 폭력을 조장한다고 비판하며 ABC에 엄정 대응을 촉구했다.

그녀는 '코미디가 아닌 증오 발언이 우리 가정에 매일 방송되는 것은 용납할 수 없다'며 ABC 경영진의 입장 표명을 요구했다. 백악관 대변인 캐롤라인 레빗은 27일 브리핑에서 이번 총격 사건이 민주당의 '트럼프 악마화'로 인해 발생했다고 주장했다. 레빗 대변인은 '최근 몇 년 동안 트럼프 대통령만큼 많은 총격과 폭력에 직면한 사람은 없다'며 '정치적 폭력은 트럼프 대통령과 지지자에 대한 체계적인 악마화에서 비롯됐다'고 지적했다. 그녀는 '정치적 이득을 위해 대통령을 파시스트나 민주주의 위협으로 규정하는 자들이 폭력에 기름을 붓는 장본인'이라고 비판했다.

트럼프 대통령은 25일 워싱턴 DC 한 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건의 용의자 콜 토마스 앨런의 근접 사진을 공개했다. 용의자는 범행 직전 가족에게 '나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다'는 선언문을 보냈다. 레빗 대변인은 '용의자 선언문의 상당 부분은 매일 수없이 많은 이들에게 들은 말과 다르지 않다'며 '지미 키멜의 '예비 과부' 발언처럼 정신적으로 불안정한 사람들을 자극하는 발언이 범죄를 부추긴다'고 지적했다. 이번 총격 사건은 25일 오후 8시 30분 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 외부의 보안 검색 구역에서 발생했다.

용의자 콜 토마스 앨런은 산탄총과 권총, 칼 등 여러 무기로 무장한 채 보안검색대로 돌진하던 중 당국에 제압됐다. 이 사건은 트럼프 대통령에 대한 정치적 폭력과 증오 발언이 실제 폭력으로 이어질 수 있다는 우려를 제기했다





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