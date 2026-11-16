트럼프, 김정은 방중 가능성 열어...시진핑과 3국 정상회담에서 북핵 논의

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일 중국 선전에서의 블라디미르 푸틴 및 시진핑 정상회담과 연계해 김정은 북한 국무위원장 만남 가능성을 시사했다. 미-중-러 정상회담 주요 의제로 비핵화 문제가 부상할 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 중국을 방문 중인 일정 중 기자회견을 통해 김정은 북한 국무위원장과의 만남 가능성을 공식적으로 언급했다. 트럼프 대통령은 아시아 순방의 주요 목적 중 하나인 중국과 러시아 정상과의 회담 과정에서 북한 관련 문제가 논의될 수 있음을 시사하며, 김 위원장의 참여 여부가 시진핑 중국 국가주석의 의중에 달려 있다고 밝혔다.

트럼프의 3국 회담 및 북-미 접촉 가능성

트럼프 대통령은 이날 기자들과의 질의응답에서 중국과 러시아 정상과의 만남 계획을 설명하며, 김정은 위원장도 함께할 수 있다고 말했다. 그는 "우리는 중국에 가서 시진핑 주석을 만날 것이며, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 만날 것"이라고 전제한 뒤, "김정은도 만날 수 있다. 그건 좋은 일이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "우리는 많은 것을 성취할 기회가 있다"고 덧붙였다.

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트럼프 대통령은 시 주석과 푸틴 대통령을 만나는 자리에서 북한 핵 문제가 논의될 것인지를 묻는 질문에 "김정은도 함께할 수 있다(We might have Kim Jong Un)"라고 답했다. 그는 구체적인 일정이나 확정 여부에 대해 "그가 올 수도 있다. 나는 모른다. 그건 시진핑 주석에게 달려 있다(He may come. I don't know. That's up to President Xi)"라고 명확히 했다.

미 측의 공식 입장과 실제 계획의 차이

트럼프 대통령의 이번 발언은 미국 정부 내 공식 입장과는 상충되는 모습이다. 앞서 미국 정부 고위 관계자는 지난 13일 한겨레 등 내외신 기자들에게 트럼프 대통령이 이번 아시아 순방 중 김 위원장과 만날 계획은 없다고 설명한 바 있다. 이는 트럼프 대통령의 개별 발언이 외교 프로토콜이나 정부 내 조율과 다를 수 있음을 시사한다.

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트럼프 대통령은 이번 정상회담에서 비핵화 문제를 주요 의제로 다룰 것이라고 강조했다. 그는 "우리는 비핵화에 관해 이야기할 것"이라며, "누구에게나 자신의 핵무기를 없애겠다고 말하는 것은 매우 어려운 문제다. 다른 나라들도 핵무기를 갖고 있기 때문"이라고 말했다. 이러한 발언은 미국·중국·러시아의 핵무기 감축 논의에 초점이 맞춰져 있음을 의미한다.

선전 APEC 정상회담의 핵심 의제와 일정

미-중-러 3국 정상회담은 19일 오후 2시30분(현지시간) 중국 선전에서 열릴 예정이다. 백악관은 이번 회담에서 핵무기 감축 문제를 주요 의제로 다룰 것이라고 밝힌 상태다. 트럼프 대통령은 19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시 주석과 푸틴 대통령과 3국 정상회담을 진행할 예정이다.

이처럼 이번 회담은 북한을 직접적인 당사자로 포함하지는 않은 채, 주요 핵 보유국 간의 감축 논의를 주요 안건으로 삼고 있다. 그러나 트럼프 대통령의 발언으로 인해 북한의 비핵화 문제가 간접적으로 혹은 직접적으로 논의될지에 대한 글로벌 언론과 외교가의 관심이 집중되고 있다. 김정은 위원장의 시진핑 주석 방중 협상 결과가 회담의 성패와 북한의 미래 행보에 영향을 미칠 것으로 관측된다.