트럼프 대통령, 이란의 인내심 잃어 종전협상 대규모 재개를 고려하다

CNN 방송은 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상이 잇따라 결렬된 데 대해 인내심을 잃고 최근 몇 주 사이 어느 때보다 대규모 전투 재개를 진지하게 고려하고 있다는 내용을 보도했다. 트럼프 대통령의 불만을 ‘쓰레기’와 ‘멍청하다’는 표현까지 내리며 이란에 대한 새로운 압박이 필요하다고 주장하는 국방부 일부 인사들과 강경파들이 있으며, 다른 진영은 외교적 해결 가능성을 지켜야 하며, 협상을 지속하려는 의견도 있다. 또한, 트럼프 대통령 측근 사이에서 중재국 파키스탄에 대한 불신이 커지고 있다고 전했다. CNN은 13일로 예정된 중국 방문 이전에 중대한 결정을 내릴 가능성은 크지 않다고는 하지만, 결과가 이번 전쟁의 향방을 가를 것으로 전망했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 중국과의 정상회담을 위해 출발하기 전 백악관에서 기자회견을 하고 있다. EPA연합뉴스 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 잇따라 결렬된 데 대해 인내심을 잃고 최근 몇 주 사이 어느 때보다 대규모 전투 재개를 진지하게 고려하고 있다고 CNN 방송 이 11일(현지시간) 소식통 을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 계속되고 있는 데다 핵 물질과 관련한 이란의 실질적인 양보가 나오지 않는 데 대해 불만이 커지고 있다. 트럼프 대통령은 최근 미국이 제안한 종전안에 대한 이란의 답변을 받고 ‘쓰레기’, ‘멍청하다’는 표현까지 썼다. 소식통들은 트럼프 행정부 안에서 이란에 실제로 진지한 협상 의정이 있는지 의문을 제기하는 목소리가 커지고 있으며, 향후 대응 방안을 둘러싸고도 이견이 표출되고 있다고 전했다. 국방부 일부 인사를 포함한 강경파는 이란을 협상장으로 끌어내기 위해 추가 압박이 필요하다고 주장하는 것으로 전해졌다.

반면 다른 진영은 외교적 해결 가능성을 좀 더 지켜봐야 하며, 협상을 지속을 요구하고 있다. CNN은 트럼프 대통령 측근 사이에서 중재국 파키스탄에 대한 불신을 커지고 있다고 전했다. 파키스탄이 트럼프 대통령의 불만을 이란에 충분하고 정확하게 전달하지 않거나, 이란 입장을 실제보다 더 긍정적인 방향으로 미국에 설명하는 게 아니냐는 불만이 제기되고 있다는 것이다. 중동 국가의 한 당국자는 ‘트럼프 대통령의 인내심이 바닥을 드러내고 있고 지금이 마지막 외교 기회라는 점을 이란에 강하게 전달하고 있다’며 ‘하지만 이란이 이를 심각하게 받아들이지 않는 것 같다’고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 국가안보팀을 소집해 향후 대응 방안을 논의했다. 소식통들은 트럼프 대통령이 13일로 예정된 중국 방문 이전에 중대한 결정을 내릴 가능성은 크지 않다고 전했다. CNN은 ‘결국 베이징에서 열릴 시진핑 중국 국가주석과의 회담 결과가 이번 전쟁의 향방을 가를 분수령이 될 것으로 전망된다’고 밝혔다





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트럼프 대통령 이란과의 협상 종전 합의 결렬 대규모 전투 재개 고려 CNN 방송 소식통 또한 중재국 중동 국가

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