트럼프, 이란 폭격 위협 철회하고 무기한 휴전 선언…항만 봉쇄는 유지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 폭격 위협을 철회하고 휴전을 연장했으나, 항만 봉쇄 등 핵심 갈등 요소는 지속되고 있어 2차 협상 재개는 불투명한 상태다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 휴전 협정 만료를 단 하루 앞둔 21일(현지시각), 당초 예고했던 군사적 폭격 위협을 전격적으로 철회하고 무기한 휴전 연장을 선언했습니다. 이러한 결정은 지난 수일간 고조되었던 중동 지역의 긴장 상황을 일시적으로 진정시키는 효과를 가져왔으나, 이란이 강력히 요구해 온 항만 봉쇄 해제 조건은 끝내 수용되지 않으면서 양국 간의 본질적인 갈등은 여전히 해결되지 않은 채 남아 있습니다. 트럼프 대통령은 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 이란이 합리적이고 통일된 제안을 내놓을 때까지 현재의 휴전 상태를 유지할 것이며, 항만 봉쇄와 같은 경제적 압박 조치는 그대로 유지될 것임을 분명히 했습니다. 그는 이란 내부의 정치적 분열 상황을 언급하며, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 육군 참모총장 등 중재자들의 간곡한 요청을 고려해 공격 결정을 유보했다고 부연했습니다.

이는 같은 날 오전 CNBC와의 인터뷰에서 이란이 요구를 수용하지 않을 경우 폭격도 불사하겠다는 강경한 입장을 고수했던 것과 비교하면 매우 극적인 태도 변화로 평가받고 있습니다. 이번 발표 직후 제이디 밴스 미국 부통령의 파키스탄 방문 일정은 무기한 보류되었습니다. 이란 측은 미국이 경제적 제재를 멈추지 않는 상황에서 정상적인 협상을 진행할 수 없다는 이유로 대표단 파견을 막판에 거부한 것으로 알려졌습니다. 특히 미 국방부가 인도·태평양 지역에서 이란의 제재 회피를 도운 유조선을 나포하고 검문하는 등 압박 수위를 높인 점이 이란의 반발을 샀습니다. 아야톨라 알리레자 아라피 등 이란 지도부 관계자들은 협상 중에도 자국을 향한 공격적 행보가 이어지는 상황에서는 협상 테이블에 앉을 수 없다는 비판적 목소리를 높였습니다. 압바스 아라그치 이란 외무장관 역시 미국의 항구 봉쇄를 휴전 협정 위반이자 사실상의 전쟁 행위로 규정하며 강력히 반발했습니다. 미국과 이란이 상대방의 자원 공급로를 각각 봉쇄하며 벌이는 기싸움은 2차 협상의 전망을 불투명하게 만들고 있으며, 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장감은 여전히 위험한 수준으로 유지되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 외교적 돌파구를 찾기 위한 막후 논의는 계속되고 있습니다. 과거 1차 회담 당시에도 레바논 휴전 문제를 두고 갈등을 빚었으나 결과적으로 백악관이 이를 이끌어냈던 사례가 있는 만큼, 이번에도 물밑 협상을 통한 타협의 여지는 남아 있다는 분석이 지배적입니다. 다니엘 샤피로 전 주이스라엘 미국 대사는 트럼프 대통령이 공개적인 양보 대신 조용한 방식의 항만 봉쇄 완화를 선택하고, 파키스탄을 통한 간접적인 의사소통으로 교착 상태를 타개할 가능성을 제기했습니다. 실제 양측은 우라늄 농축 제한 및 비축량 처리, 호르무즈 해협의 통항 재개 등에 관한 협상 틀을 마련하기 위해 꾸준히 서면 제안을 교환해온 것으로 확인되었습니다. 중재국 관계자들은 양국이 점진적으로 핵심 쟁점에 대한 공통분모를 찾아가고 있다고 전하며, 향후 물리적 충돌보다는 외교적 합의를 향한 실무적 논의가 재개될 가능성을 열어두고 있습니다. 급한 불은 껐지만, 양국이 진정한 평화에 도달하기까지는 상대의 요구사항을 얼마나 신뢰성 있게 수용하느냐가 관건이 될 것입니다





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