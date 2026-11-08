트럼프 대통령, 강경파 밀러 비서실장에 발탁...민주당 의회와 대결 구도

도널드 트럼프 미국 대통령이 수지 와일스 비서실장을 해임하고 강경파 스티븐 밀러를 후임으로 임명했다. 민주당이 장악한 의회와의 대결을 위해 전시 체제 구축 의지를 드러낸 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 수지 와일스 백악관 비서실장의 후임으로 강경 이민 정책의 대명사인 스티븐 밀러 를 발탁했다고 발표했다. 밀러는 다음 달 9일부터 공식 직무를 시작하며 남은 임기 2년 동안 민주당이 주도할 의회와 치열한 권력 게임을 벌일 행정부의 핵심 수장이 된다. 이번 급격한 인사 변경은 지난달 치러진 중간선거에서 공화당이 상·하원 주도권을 모두 민주당에 내준 이후 드러난 정책 기조의 근본적 전환을 의미한다.

워싱턴 포스트 밀러 임명과 전시 체제

스티븐 밀러 신임 비서실장은 지난해 5월 이민 당국에 하루 3000명 체포 목표를 요구한 인물로, 강압적인 이민 단속 구조를 설계한 장본인이다. 그의 발탁은 백악관이 민주당 의회로부터 시작될 각종 조사와 감시에 대비한 '전시 체제'를 구축하려는 전략으로 해석된다. 트럼프 대통령의 한 고위 참모는 액시오스와의 인터뷰에서 밀러를 '전시 참모'로 지칭하며, 정치적 격변기에 행정부의 결정적 권력을 행사할 필요성을 강조했다.

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수지 와일스와 갈라진 정책 노선

전임 비서실장인 수지 와일스는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 백악관 내부의 갈등을 조정하고 대통령의 돌발 행보를 관리하는 중재자 역할을 수행했다. 그러나 액시오스에 따르면 와일스는 이란 전쟁에 비판적이었으며, 밀러가 주도한 강경 이민 단속 방식에 여러 차례 이의를 제기해 왔다고 전해진다. 이러한 정책적 불일치는 결국 와일스의 사임과 밀러의 등장을 불러온 핵심 변수로 작용했다.

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헤그세스 신임과 UFC 관계자 제안

반면 피트 헤그세스 국방장관에게는 이란 전쟁 책임론에도 불구하고 트럼프 대통령의 신임을 재확인시켰다. 8일 방영된 CBS 60분 인터뷰에서 트럼프 대통령은 헤그세스 장관의 계속 재임 의사를 밝혔으며, 내각의 추가 변화 가능성을 언급했으나 국방장관 부분에 대해서는 긍정적인 신호를 보냈다. 이와 동시에 트럼프 대통령은 오랜 친구이자 UFC 경영자인 데이나 화이트에게 백악관 대변인직을 제안하며 민주당 세력에 맞설 인적 자원을 확보하려는 움직임도 보였다.

공화당 내 반발과 의회 대결 구도

이번 인사 발표는 공화당 내부에서도 상당한 반발을 사고 있다. 폴리티코 보도에 따르면 한 공화당 하원의원은 밀러의 승진 소식을 듣고 충격을 드러내며 부정적인 반응을 보였다. 내년 1월 퇴임하는 톰 틸리스 공화당 상원의원은 시엔엔과의 인터뷰에서 이번 인사를 '가능한 선택 중 최악'이자 '엄청난 실수'라고 규정하며 강경 노선의 비현실성을 비판했다. 민주당 의장 세력과의 충돌을 의도한 것으로 보이는 이번 행보는 향후 의회 승인 없이 추진될 이민 및 관세 정책에서 행정부 권한의 남용 가능성이 커졌음을 시사한다.