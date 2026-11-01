트럼프 대통령, 민주당 중간선거 승리 시 대통령 거부권 적극 행사 선언

도널드 트럼프 미국 대통령이 11월 3일 중간선거에서 민주당이 승리할 경우 대통령 거부권을 적극 행사하겠다고 밝혔다. 주요 정책 갈등 배경과 정치적 영향력을 분석한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 아이오와주에서 열린 중간선거 유세에서 연설하며, 야당인 민주당 이 승리를 거두어 의회를 장악할 경우 대통령 거부권 을 적극적으로 행사하겠다고 엄포를 놓았다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트가 공개한 팟캐스트 인터뷰를 통해 민주당이 중간선거에서 승리할 경우 자신의 역할을 미스터 비토, 즉 거부권 남용으로 표현했다. 그는 민주당이 의회를 장악하더라도 그들이 일을 망치도록 내버려 두지 않을 것이라고 강조하며 강력한 반박 의지를 드러냈다.

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민주당 주도 시 입법 저지 전략

트럼프 대통령은 중간선거 이후 민주당이 주도가 되어 법안을 의결하고 정부가 제출하더라도 이를 거부권으로 막겠다는 계획이다. 그는 한두 달 동안 법안을 계속 거부당하게 되면 민주당 측이 시간을 낭비하게 될 것이라며, 결국 공화당 측으로 돌아와 합의를 하게 될 것이라고 분석했다.

그는 이러한 상황이 발생할 것을 우려하지만, 그런 상황이 생기지 않기를 바란다고 덧붙였다. 그러나 만약 민주당이 승리한다면 모든 사안에 대해 거부권을 행사하겠다고 거듭 선언했다. 이는 집권 2기 동안 이미 두 차례의 거부권을 행사한 이력을 반영한 것이다.

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수정헌법 2조와 사회적 갈등 논란

트럼프 대통령은 민주당을 향해 수정헌법 2조를 없애고, 모든 사람을 트랜스젠더로 만들려 한다고 비판했다. 수정헌법 2조는 자유로운 주 정부의 안보를 위해 규율을 갖춘 민병대가 필요하기 때문에 무기를 소유하고 휴대할 수 있는 국민의 권리가 침해받아서는 안 된다고 규정한 조항이다.

이번 중간선거에서는 민주당이 하원 다수당을 차지할 가능성이 높다는 예측이 지배적이다. 반면 상원은 결과를 내다보기 어려운 접전 양상을 보이고 있어 주목된다. 민주당이 하원을 주도할 경우 트럼프 행정부를 겨냥한 각종 조사를 추진할 가능성이 크다.

입법 및 예산 확보에 제동 걸릴 수 있어

민주당이 하원을 장악하게 되면 정부의 주요 입법 추진과 예산 확보에 상당한 제동을 걸 수 있다. 상원에서도 민주당이 다수당이 된다면 행정부 고위직과 법관 인준 과정에서 제한을 받게 될 수도 있어 향후 미국 정국에 큰 변수가 될 전망이다.

트럼프 대통령은 집권 1기 동안 민주당이 하원을 장악한 2019년 이후 10차례의 거부권을 행사한 바 있다. 이번 중간선거 결과에 따라 그와 유사한 정치적 대립과 입법 공방이 재현될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

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거부권 무효화를 위한 높은 장벽

역사적으로 의회가 대통령의 거부권을 무효화한 사례는 극히 드물다. 의회가 트럼프 대통령의 거부권을 재의결로 뒤집은 것은 2021회계연도 국방수권법(NDAA)에 대한 거부권이 무효화된 한 차례뿐이었다.

대통령의 거부권을 무력화하기 위해서는 상원과 하원에서 모두 3분의 2 이상의 찬성표를 확보해야 하는 높은 법적 장벽이 존재한다. 이에 따라 트럼프 대통령의 강력하고 빈번한 거부권 사용이 미국 정치의 균형과 운영에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.