트럼프, 밀러를 새 비서실장에 발탁…민주당 견제 위한 '전시 체제' 재편

도널드 트럼프 미국 대통령이 수지 와일스 대신 스티븐 밀러를 백악관 비서실장에 임명했다. 민주당 의회 장악에 대비한 강경파 인사로, 정책 고수 및 행정권 강화 의지가 짙다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거에서 공화당 이 참패한 지 사흘 만인 6일(현지시간) 수지 와일스 백악관 비서실장을 전격 해임하고, 강경파 최측근인 스티븐 밀러 정책담당 부비서실장을 새 비서실장에 임명했다. 이는 집권 2기 국정 운영의 안정판을 맡아왔던 정무형 인사를 제외하고, 이념적 색채가 뚜렷한 MAGA(미국을 다시 위대하게) 핵심 인사를 전면에 내세운 조치다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜을 통해 밀러 부비서실장이 9일부터 비서실장 직무를 맡게 된다고 공식 발표했다. 그는 밀러를 "내가 가장 신뢰하는 참모 중 하나"라고 칭하며, 처음부터 함께해 상황이 이해하고 정치적으로 매우 뛰어나다고 평가했다.

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이번 인사는 민주당이 하원을 장악하게 된 의회와 백악관 간의 대립 구도를 "전시 체제"로 전환하려는 포석으로 해석된다. 집권 1기부터 반이민 정책을 설계해온 밀러는 대규모 이민자 추방 정책을 주도했으며, 민주당 의회의 다양한 조사에 맞서 강력한 행정권을 행사하기 위한 방안을 준비해온 것으로 알려졌다.

와일스의 갑작스러운 교체와 내부 갈등

에이피(AP) 통신 등은 내부 사정을 아는 관계자를 인용해 수지 와일스가 5일 밤 트럼프 대통령에게 사의를 표명했다고 전했다. 와일스와 대화한 한 소식통은 트럼프 대통령이 직접 사퇴를 요구하지는 않았으나, 선거 패배에 대한 책임이 와일스에게 있다는 인식이 있었음을 시사했다.

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뉴욕타임스와 CNN 보도에 따르면 트럼프 대통령은 선거 당일 밤부터 와일스와 그의 정치 참모진을 패배의 책임자로 지목했다. 와일스는 2024년 대선 승리 이후 미국 역사상 최초의 여성 백악관 비서실장으로 취임해 조직 내 갈등을 억제하며 안정적으로 관리했다는 평가를 받았으나, 최근 대통령과의 관계에 균열이 생겼다고 전한다.

뉴욕타임스에 따르면 트럼프 대통령은 주요 인사 결정에서 와일스를 배제하고, 다른 참모들 앞에서 자신의 승인 결정을 비판하는 일이 있었다. 또한 액시오스 보도에 의하면 와일스는 이란 전쟁에 비판적인 의견을 제시했으며, 밀러가 주도한 강경 이민 단속 방식에 여러 차례 이의를 제기한 바 있다.

밀러의 취임과 민주당의 즉각 반발

스티븐 밀러는 2016년 1월 트럼프 첫 대선 캠프에 수석 정책고문으로 합류한 이래 트럼프를 보좌해온 대표적 강경파 인사다. 백악관 비서실장으로서 민주당 의회의 장악 이후에도 관세, 이민, 연방 예산 등 주요 정책을 의회 입법 없이 추진할 방안을 검토해왔다고 로이터 통신은 보도했다.

하지만 밀러의 부임이 모든 정책 방향성을 결정하는 것은 아니다. 직접 취재한 사람들에 따르면 밀러는 비서실장직을 맡기 위한 구상을 설명하며 트럼프 대통령에게 이란 전쟁을 단계적으로 마무리해야 한다고 주장한 것으로 전해졌다.

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민주당은 밀러의 발탁에 즉각 강력한 반발의 뜻을 밝혔다. 차기 하원의장으로 유력한 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 밀러를 "위험한 외국인 혐오주의자이자 무모한 극단주의자"라고 비난하며 승진이 아니라 해임해야 한다고 주장했다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표 역시 "트럼프는 역사적인 패배에서 아무것도 배우지 못했다"며 "밀러는 이 행정부의 가장 야만적이고 비인도적인 정책을 설계한 인물"이라고 비판했다. 이는 민주당이 의회 장악을 통해 행정부의 강경 정책을 견제하려는 의지를明示한 것이다.

고위직 여성 교체 흐름과 향후 전망

수지 와일스의 퇴진은 트럼프 2기 행정부에서 고위직 여성 인사가 잇달아 물러나고 남성이 그 자리를 채우는 흐름을 가속화했다. 올해만 크리스티 놈 국토안보부 장관, 팸 본디 법무장관, 로리 차베스디레머 노동부 장관, 털시 개버드 국가정보국장 등 여성 각료급 인사 4명이 남성으로 교체됐다.

후임으로 임명된 스티븐 밀러의 비서실장 발탁은 트럼프 대통령이 중간선거 참패라는 정치적 타격을 딛고 기존 국정 노선을 수정할 의사가 없음을 명확히 보여주는 인사라는 분석이 지배적이다. 트럼프 행정부의 핵심 참모들은 밀러가 "전시 참모"로서 의회의 감시와 조사를 무력화할 핵심 인물로 작용할 것이라고 내다보고 있다.