트럼프, 이란에 대한 비판으로 돌변한 터커 칼슨 기자의 인터뷰 내용

트럼프가 이란에 대한 비판으로 돌변한 터커 칼슨 기자의 인터뷰 내용이 담긴 뉴스 기사를 소개합니다.

조갑제 언론인, 조갑제닷컴·TV 대표 도널드 트럼프 미국 대통령과 가장 친했고, 미국 보수층에 가장 큰 영향력을 지념 터커 칼슨 (전 폭스뉴스 진행자) 기자는 이란전쟁 이후 가장 심한 비판자로 돌변했다.

그는 최근 뉴욕타임스와의 장시간 인터뷰에서 ‘트럼프는 네타냐후(이스라엘 총리)에 의해 장악돼 있다. 한 인간이 다른 인간에 의해 노예처럼 완벽하게 통제되고 있는 경우’라고 폭로했다. 그는 최근 1년간 트럼프가 전쟁을 일으키지 못하도록 극구 말렸지만 실패한 과정을 설명하면서 ‘나는 트럼프가 주권 국가의 의사 결정자가 아니라 (네타냐후의) 인질이란 강한 인상을 갖게 됐다’고까지 말했다. 지난 부활절에 트럼프가 SNS를 통해 ‘하나의 문명 전체가 오늘 사라질 것이고, 재기할 수 없을 것이다.

빌어먹을 놈들아, 당장 해협을 열어라. 너희들은 지옥에 갈 것이다. 알라에게 기도나 해라’고 욕설을 한 것에 특히 격분했다고 말했다. 건국 기준으로 미국의 문명은 250년, 이란 문명은 2600년이다.

이란인은 그 시기 페르시아, 파르티아 등 세계적 대제국 다섯 개를 만들었다. 이란 문명은 사막 종교 이슬람을 고급 종교로 승격시켰고, 이란의 문학과 예술과 건축은 중앙아시아, 중동, 인도 대륙을 석권했다. 넓이와 인구 면에서 세계 최대이던 원(元)과 인도의 무굴(몽골의 이란어 표기)제국 핵심 관료층은 교양 있는 이란인들이었다. 이란인들은 8세기 통일신라에도 들어왔고, 코리아(Korea) 이전에 신라(Shila)를 세계에 알린 이들이다.

네타냐후의 레짐 체인지 망상에 넘어간 트럼프가 문명 파괴자의 심리, 즉 야수의 마음으로 공격한 것은 이란이라는 국가가 아니라 페르시아 문명이었고, 그래서 늪에 빠져버린 것이다





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