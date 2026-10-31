트럼프, 중간선거 앞두고 우편투표·비시민권자 투표 부정행위 주장

트럼프 대통령이 11월 3일 중간선거를 앞두고 우편투표와 비시민권자 투표 부정행위를 주장하며 선거 신뢰성에 의문을 제기했다. 법원은 우정청 새 규정 시행을 막았고, 연구들은 부정행위가 극히 드물다고 본다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 3일 중간선거 를 앞두고 우편투표 와 비시민권자 투표 에서 부정행위가 횡행한다고 주장하며 선거의 신뢰성에 의문을 제기했다. 트럼프 대통령은 수년간 우편투표 가 광범위한 부정선거로 이어진다고 근거 없이 주장해 왔다.

그는 장애나 질병, 군 복무, 여행 등 명확한 사유가 있을 때만 우편투표를 허용하도록 법 개정을 추진했으나 성공하지 못했다. 올해 3월에는 행정명령에 서명해 미국 우정청(USPS)이 연방기관이 작성한 시민권자 명부에 오른 유권자의 우편투표용지만 배달하도록 하는 방안을 추진했다.

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해당 행정명령에는 각 주가 동일한 규격의 우편투표 봉투를 사용하도록 하는 내용도 담겼다. 그러나 연방대법원은 중간선거를 앞두고 우정청의 새 규정을 시행하지 못하도록 한 하급심 결정을 유지했다.

연방대법원, 우정청 새 규정 시행 불허

브렛 캐버노 대법관은 선거 관리 당국이 제도 변경을 준비할 시간이 부족하다며 이번 선거에 새 규정을 적용하는 것은 자의적이고 불합리하다고 지적했다. 다만 향후 규정의 적법성을 다시 판단할 여지는 남아 있다.

미국의 여러 선거를 분석한 연구들에 따르면 우편투표와 관련된 부정행위는 극히 드물었다. 이 보고서는 과거 트럼프 대통령과 정치적 입장을 같이했던 보수 성향 싱크탱크 헤리티지재단의 데이터베이스를 활용했다. 이 자료에는 부정선거로 유죄 판결을 받은 사례들이 기록돼 있다.

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미국통계학회(ASA)가 발표한 2020년 연구에서는 모든 적격 유권자에게 우편투표용지를 발송하는 8개 주를 조사했다. 그 결과 우편투표가 전반적인 부정선거 위험을 높인다는 증거는 발견되지 않았다.

비시민권자 투표와 신분증 요건 논쟁

트럼프 대통령은 비시민권자의 투표가 만연해 있다고 주장해 왔다. 2024년 대선을 앞두고는 민주당이 수백만 명의 이주민을 미국으로 유입시켜 투표하고, 투표하고, 또 투표하게 만들려 한다고 비난하기도 했다.

그가 의회 통과를 추진해 온 선거법안에는 투표 전 정부가 발급한 사진 신분증 제시를 의무화하는 내용이 담겼다. 유권자 등록 시 시민권 증명 서류를 제출하고 이후에도 시민권 보유 여부를 지속적으로 확인하도록 하는 규정도 포함됐다.

비판론자들은 신원 확인 요건이 엄격해지면 여권이나 정부가 발급한 사진 신분증이 없는 사람들의 투표권이 제한될 수 있다고 우려한다. 미국 선거법률센터(CLC)의 투표권 전문가 조나단 디아즈는 많은 국가와 달리 미국에는 정부가 발급하는 전국 공통 신분증이 없다고 말했다. 그는 가장 흔한 신분증인 운전면허증도 이민 신분을 증명하지는 못하기 때문에 대다수 미국인이 소지한 신분증만으로는 투표 자격을 입증하기 어려울 것이라고 설명했다.

진보 성향 싱크탱크 브레넌 사법센터의 2023년 조사에 따르면 미국 내 투표 연령 시민권자의 약 9%(2130만 명)가 시민권을 증명할 서류를 즉시 제시할 수 없는 것으로 나타났다.

보수 성향 케이토 연구소의 선거 전문가 월터 올슨은 유권자 신원 확인법의 효과를 분석한 연구들을 보면 부정선거에 대한 보수 진영의 주장이나 투표권 침해에 대한 진보 진영의 경고 모두 뚜렷하게 입증되지는 않았다고 말했다.

최근 2년간 공화당이 집권한 여러 주에서는 유권자 신원 확인 요건을 대폭 강화했다. 브레넌 사법센터에 따르면 2024년 대선 이후 제정된 투표 제한 관련 법률 가운데 21건은 신분증 제시나 시민권 증명 요건을 강화하는 내용을 담고 있다.

비시민권자 투표 적발 사례는 극소수

헤리티지재단 데이터베이스에 따르면 2005년부터 2025년까지 비시민권자가 불법 투표로 유죄 판결을 받은 사례는 총 24건이었다. 2026년 로이터 통신이 연방법원에 제기된 비시민권자 투표 사건을 분석한 결과에서도 지난 30년간 형사 기소된 사람은 129명이었으며 이 가운데 73명은 유죄 판결을 받거나 유죄를 인정했다.

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대럴 웨스트 브루킹스 연구소 선임연구원은 비시민권자의 투표가 불법이라는 사실 자체가 강력한 억제책이라고 말했다. 그는 이민 신분에 문제가 생길 수 있다는 우려가 큰 만큼 실제로 투표하는 것은 매우 위험한 일이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 각 주가 연방 데이터베이스인 자격 검증을 위한 체계적 외국인 확인 시스템을 활용해 비시민권자로 의심되는 유권자를 찾아내고 유권자 명부에서 삭제할 것을 촉구해 왔다.

비판론자들은 이 데이터를 유권자 명부 정리에 활용하는 것이 신뢰할 만한지 의문을 제기해 왔다. 정보가 최신 상태가 아니거나 최근 시민권을 취득한 사람들도 비시민권자로 분류돼 있을 수 있기 때문이다. 그러나 연방대법원은 트럼프 행정부의 이 같은 데이터 활용을 제한했던 조치를 해제했다.

케이토 연구소의 올슨은 연방 데이터베이스의 한계만 제대로 이해한다면 유권자 명부를 갱신하려는 각 주에 매우 유용한 도구가 될 수 있다고 평가했다.

주별 SAVE 시스템 활용과 법적 공방

개별 주의 SAVE 시스템 활용 여부는 자율이다. 다만 최근 이 시스템을 활용한 주에서도 비시민권자로 의심되는 유권자는 극소수에 그쳤다.

네바다주는 국토안보부가 비시민권자로 지목한 등록 유권자 185명의 명단을 전달받아 조사했지만 모두 미국 시민권자인 것으로 확인됐다. 백악관은 뉴저지주 차량관리 당국의 소프트웨어 오류로 2023년 6월부터 2024년 6월 사이 비시민권자 약 6600명이 유권자로 등록된 사례를 지적했다.

뉴저지주 당국은 이 가운데 실제로 투표한 사람은 400명 미만이며 해당 등록자들은 현재 모두 유권자 명부에서 삭제됐다고 밝혔다. 미 법무부는 중간선거를 앞두고 비시민권자가 등록했을 가능성이 높다며 캘리포니아주에 우편투표용지 2만 장을 개표에서 제외할 것을 요청했다. 그러나 연방 항소법원은 이를 받아들이지 않았다.