트럼프 대통령, 시진핑 정상회담서 엔비디아 스파이 의혹 거론 배제

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 APEC 정상회담에서 엔비디아 및 앨리스 황 관련 스파이 의혹은 다뤄지지 않을 전망이다. 미 당국자들은 이를国家安全 사안으로 분리했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 주 중국 선저우에서 진행하는 정상회담에서 엔비디아 의 중국 스파이 연루 의혹은 논의 대상에서 제외될 예정이다. 미국 정부 당국자들은 이 사안이 미·중 정상 간 외교적 협상과는 완전히 분리된 국가 안보 차원의 문제라고 명확히 선을 그었다.

트럼프 대통령 본인은 국가 안보 위협에 대한 내부 경고에도 불구하고 엔비디아가 중국 시장에 특정 모델을 판매하는 것을 허용한바 있다. 이는 이미 중국에 대한 반도체 수출 정책에서 일정한 유연성을 보인 사례로 해석된다. 이에 따라 정상회담에서 스파이 의혹을 제기할 경우 얻어낼 수 있는 외교적 실익이 크지 않다고 판단한 것으로 분석된다.

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엔비디아 및 앨리스 황 스파이 의혹의 전말

문제의 핵심 인물인 앨리스 황은 엔비디아의 주요 고객사였던 싱가포르 기업 메가스피드의 전 최고경영자다. 그는 젠슨 황 전 엔비디아 CEO와 불륜 관계였던 것으로 알려져 있으며, 현재 미국 정보당국은 그녀가 중국 정보기관에 의해 포섭된 스파이일 가능성을 심각하게 의심하고 있다.

메가스피드는 미국의 대중국 첨단 반도체 수출 통제 규정을 우회하여 엔비디아 칩을 중국으로 반출했다는 의혹을 받고 있다. 적대국에 대한 고도 반도체 기술의 유출 차단은 미국의 기술적 우위를 유지하기 위한 핵심 정책 기조이다. 그러나 이러한 규정을 위반한 메가스피드가 최근까지도 정상적인 영업을 이어온 점이 의문을 자아냈다.

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미국 상무부는 메가스피드를 수출 통제 대상 기업 명단에 포함시키기 위한 절차를 의도적으로 지연시킨 정황이 포착되었다. 이 같은 조치 지연으로 인해 하워드 러트닉 상무 장관의 책임론이 제기되고 있다. 해당 명단에 올라야 기업은 반도체 수출 시 미국 정부의 사전 허가를 받아야 하기 때문이다.

미국 당국자의 공식 입장과 외교적 분리

미국 관료들은 엔비디아 관련 사안이 미·중 정상회담의agenda에 오르지 않을 것이라고 공식 밝혔다. 또 다른 미국 당국자는 "엔비디아 상황이 이번 방문에 어떠한 영향도 미쳐서는 안 된다"고 단언했다. 이는 외교적 마찰을 최소화하면서 핵심 안보 사안을 분리하려는 전략으로 읽힌다.

미국 정부는 "중국과의 모든 논의와 협상에서 미국의 수출 통제 문제는 협상 대상이 아니다"라는 원칙을 재확인했다. 수출 통제는 부처 간 협의로 결정되는 국가 안보 사안으로, 방중 기간 중 중국 측과의 대화에서 이 문제가 다뤄질 것으로 예상하지 않는다고 덧붙였다.

이는 트럼프 행정부가 반도체 수출 통제를 중국과의 협상 카드나 교섭 수단으로 취급하지 않겠다는 뚜렷한 입장을 강조하는 것이다. 젠슨 황 스캔들이 정상회담에 불필요한 부담을 줄 수 있다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 중국 측 역시 앨리스 황의 스파이 의혹을 강력히 부명한 상태다.

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APEC 정상회의 일정과 향후 전망

도널드 트럼프 대통령은 17일부터 19일까지 중국 선저우에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 중국을 방문할 예정이다. 이번 방문의 하이라이트는 19일 시진핑 중국 국가주석과의 양자 회담이다.

특히 이번 회담은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 참여한 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담이 열릴 것으로 예상되어 그 이목이 집중되고 있다. 이러한 주요 다자 외교 행사에서 미국의 기술 보안 문제가 거론되지 않으면서, 트럼프 행정부의 대중국 전략에서 안보 이슈와 외교 이슈의 명확한 경계가 설정되었다는 평가가 나온다.