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트럼프 '최후통첩' 변수, 뉴욕증시 혼조세... 단기 기대 인플레이션 상승

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트럼프 '최후통첩' 변수, 뉴욕증시 혼조세... 단기 기대 인플레이션 상승
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📆4/7/2026 11:18 PM
📰YTN24
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트럼프 대통령의 '최후통첩' 시한 임박에 따른 변수로 뉴욕 증시가 혼조세를 보였으며, 미국의 단기 기대 인플레이션이 상승했다. 석병훈 이화여대 교수는 파키스탄 총리의 중재 및 호르무즈 해협 일시 개방 제안 소식에 주식 시장의 변동성이 커졌다고 분석했다. 또한, 단기 기대 인플레이션 상승은 유가 급등의 영향으로 해석하며, 장기 기대 인플레이션은 안정적인 수준을 유지하고 있다고 밝혔다.

■ 출연 : 남성욱 숙명여대 석좌교수, 석병훈 이화여대 경제학과 교수 * 아래 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수 있으니 보다 정확한 내용은 방송으로 확인하시기 바랍니다. 인용 시 명시해주시기 바랍니다. ◇앵커> 트럼프 대통령이 제시한 최최최최최후통첩 시한이 다가오면서 막판에 큰 변수가 하나 생긴 셈인데요. 이 변수가 생기면서 뉴욕증시 가 장중 내내 약세를 보이다가 막판에 분위기가 바뀌었어요. ◆석병훈>특히 나스닥지수하고 S&P500지수가 장중에 하락을 하다가 지금 파키스탄 총리가 중재하고 있어서 새롭게 2주간 휴전을 요청하고 호르무즈 해협 일시 개방할 것을 제안했다는 소식이 알려지면서 갑자기 상승 반전했습니다. 최종적으로 혼조세 로 마감했는데. 다우존스지수는 전장보다 0. 18% 하락했고 S&P500지수나 나스닥지수는 0. 08, 0. 1% 전장보다 올라가서 거의 혼조세 로 마감을 했습니다.

그리고 국제유가 같은 경우도 원래는 상승하다가 이 소식이 알려지면서 장 막판에 국제유가 상승폭을 줄여서 하락세로 돌아섰지만 최종적으로는 배럴당 112. 95달러로 전일보다 0. 48% 상승했습니다. ◇앵커>유가나 증시나 혼조세를 보였다고 볼 수 있는데요. 경제지표도 보도록 하겠습니다. 미국의 단기 기대 인플레이션이 많이 올랐다. 3% 중반 3. 4%로 나왔더라고요. 그래서 이게 유가 급등 영향을 받고 있다고 얘기하는데 단기기대인플레이션이 뭐고 왜 중요한 겁니까? ◆석병훈>뉴욕 연방은행에서 조사하고 있는데요. 미국에서 단기적으로 1년 기대인플레이션율이 얼마인지 조사한 결과고요. 그리고 3년, 5년 중장기 기대인플레이션도 역시 같이 조사해서 발표합니다. 이번에 1년 기대인플레이션 같은 경우 원래 변동성이 큰데 0. 4%포인트 전월보다 증가해서 3. 4%가 될 거라고 대답했습니다. 그런데 이것은 석유가격이 급등할 것이라는 우려 때문에 반영된 것이고요. 미 연준이 통화정책에서 정책금리를 결정할 때 가장 중요하게 보는 것은 단기기대인플레이션보다는 장기기대인플레이션입니다. 그런데 5년 기대인플레이션 같은 경우 3%로 보합이기 때문에 아직까지는 장기기대인플레이션 자체를 끌어올려서 미 연준이 빠르게 정책금리를 인상할 수준까지는 아니라고 보고 있습니다. ◇앵커>물가가 단기적으로 흔들릴 수 있어도 장기적으로는 괜찮을 것이다라고 미국 소비자들이 보고 있다는 뜻이에요

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트럼프 뉴욕증시 혼조세 단기 기대 인플레이션 유가

 

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