트럼프 대통령 이란전쟁 진퇴양난, 중간선거 참패로 선택지 좁아져

도널드 트럼프 대통령이 이란 전쟁 종결 여부를 두고 고민에 빠졌다. 공화당의 중간선거 참패와 막대한 전비 부담, 민주당의 통제 강화로 인해 군사 공격 또는 협상 중 선택지가 극도로 제한된 상황이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 군사 충돌 지속 여부에 대해 깊은 고민에 빠졌다. 4일 현지 시각으로 이란 테헤란 엥겔랍 광장에서 열린 시위대는 스티브 윗코프 미국 대통령 특사, 트럼프 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 제이디 밴스 미국 부통령의 이미지가 담긴 광고판을 불태우는 등 강력한 반미·반이스라엘 감정을 드러냈다. 이러한 대내외적 긴장 고조 속에서 트럼프 대통령은 추가 공습과 협상 사이에서 막다른 길에 섰다는 평가가 나온다.

중간선거 참패로 정치적 부담 가중

미국 공화당이 연방 상원과 하원 다수당 지위를 모두 상실한 미 중간선거 결과, 트럼프 대통령의 정치적 입지가 급속도로 약화되었다. 뉴욕타임스는 5일 현지 시각 보도를 통해, 트럼프 대통령이 이란에 대한 대규모 공습 재개를 검토하던 시점에 이 선거 참패가 겹치면서 전쟁을 종결하기가 이전보다 훨씬 더 어려워졌다고 분석했다. 트럼프 대통령은 지난 수주간 중동에 대규모 해군과 공군 전력을 증강해 왔음에도 불구하고, 공습 재개에 대해서는 신중함을 보여왔다.

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트럼프 대통령이 현재 마주한 선택지는 크게 세 가지로 요약된다. 첫째는 추가 군사 공격을 통해 이란을 제압하는 것이고, 둘째는 협상을 통해 전쟁을 종결하는 것이며, 셋째는 해상 봉쇄와 경제 제재를 유지하며 장기적인 압박 전략을 취하는 것이다. 그러나 이 중 어느 하나의 전략도 성공을 확신할 수 없는 상황이다. 군사작전을 확대하더라도 이란의 핵시설과 군사, 에너지 기반시설에 추가 피해를 줄 수는 있으나, 이란 정권의 완전한 굴복을 보장할 수는 없다.

이미 38일간 이어진 공격에도 이란 정권은 붕괴되지 않았으며, 미국의 목표였던 핵연료 비축분 확보나 미사일 전력 제거에도 실패했다. 오히려 추가 공습은 에너지 가격을 상승시켜 국내 민심의 반발을 키울 위험이 크다. 협상을 통한 종전 역시 쉽지 않은데, 이란이 트럼프 대통령의 정치적 약점을 이용得更加 많은 양보를 요구할 가능성이 있기 때문이다. 해상 봉쇄와 제재 지속 전략 역시 구체적 성과가 나타날 때까지 수개월이 소요될 수 있어 당장의 위기 해결에는 한계가 있다.

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470억 달러 전비와 민주당의 감시 강화

트럼프 대통령의 결단을 더 늦추는 가장 큰 변수는 막대한 전쟁 비용이다. 워싱턴포스트의 보도에 따르면, 미국 중부사령부는 지난 10월 중순까지의 전쟁 비용이 470억 달러를 넘었다고 추정했다. 이 금액 중 탄약 구매 비용만 약 300억 달러에 달하며, 이란의 공격으로 파괴된 중동 지역 미군기지 피해액은 이 수치에 포함되지 않은 것이다. 더구나 미국 의회는 아직 이란 전쟁을 위한 추가 예산을 통과시키지 않은 상태다.

내년 1월 의회 양원을 장악할 민주당의 등장은 트럼프 정부의 추가 전쟁 예산 확보를 더욱 어렵게 만들 전망이다. 민주당은 국방부에 대한 전방위적인 조사를 예고하고 있다. 차기 하원 군사위원장으로 예상되는 애덤 스미스 민주당 의원은 4일 동료 의원들에게 보낸 서한에서 국방부에 대한 강도 높은 감독을 최우선 과제로 제시했다. 공화당 내부에서도 책임 추궁 움직임이 일고 있어, 트럼프 대통령은 입법부와의 정치적 대립까지 염두에 두어야 한다.

토머스 매시 하원의원은 이달 중 피트 헤그세스 국방장관과 단행할 탄핵 표결을 추진할 예정이다. 국방부 내부에서도 선거 참패의 책임을 둘러싼 문책론이 불거졌다. 워싱턴포스트는 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장, 브래드 쿠퍼 중부사령관이 트럼프 대통령에게 지나치게 낙관적인 전황 평가를 제시하고 위험과 비용을 충분히 알리지 못했다는 지적이 제기된다고 보도했다. 특히 쿠퍼 사령관과 케인 합참의장은 최근까지 추가 공격을 건의한 인물들로 경질 대상이 될 가능성이 거론된다.

현실적인 종전 옵션과 향후 전망

제이디 밴스 미국 부통령은 "우리가 패배한 이유는 전쟁 때문"이라며 이란 전쟁을 선거 참패의 주요 원인으로 지목했다. 대니얼 샤피로 전 주이스라엘 미국 대사도 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 "공화당조차 전쟁 때문에 선거에서 졌다고 인정하는 상황에서 이란 공격을 재개하는 것은 별 의미가 없다"고 지적했다. 그는 이란이 트럼프 대통령에게 유리한 합의를 제시할 유인이 거의 없으며, 결국 확전을 통제하지 못할 위험을 감수하면서 공격을 확대하고 승리를 선언하거나, 사실상 전쟁에서 손을 떼는 것 중 하나를 선택해야 한다고 분석했다.

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비록 트럼프 대통령이 선거 참패에도 불구하고 군사작전 확대를 선택할 가능성은 남아 있다. 조지 W. 부시 전 대통령은 2006년 중간선거 참패 이후 도널드 럼스펠드 국방장관을 교체하고 전쟁 전략을 대폭 수정한 뒤 이라크전을 확대한 바 있다. 그러나 현재 미국의 정치적, 경제적 상황이 당시와 다르다는 점에서, 트럼프 대통령의 다음 행동은 향후 중동 정세와 미국 국내 정국에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 의회와 행정부 사이의 갈등이 깊어짐에 따라 전쟁의 성격과 규모가 어떻게 변화할지 주시가 필요한 시점이다.