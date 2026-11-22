트럼프 대통령과 내년 1월 의회 다수당이 되는 민주당이 의료보험 개혁 협력 가능성을 모색하고 있다. 트럼프 대통령은 척 슈머 원내대표와의 협력이 매우 어려울 것이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 내년 1월 미국 의회 다수당이 되는 민주당 이 트럼프 의료보험 개혁 을 둘러싸고 협력 가능성을 모색하는 탐색전을 벌이고 있다. 워싱턴 연합뉴스 이유미 특파원의 보도에 따르면, 내년 1월 새 의회 출범 때 하원의장에 오를 예정인 제프리스 대표가 방송 인터뷰에서 이 같은 입장을 밝혔다.

제프리스 대표는 CBS 방송 인터뷰에서 대통령이 의료보험과 관련해 언급한 내용을 바탕으로 어떤 것이 가능할지 지켜보자는 입장을 전했다. 트럼프 대통령은 자신의 마음에 들지 않는 법안에 대해서는 거부권을 행사하겠다고 재차 밝혔다.

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제프리스 대표가 제시한 의료보험 확대 방안

제프리스 대표는 메디케어 수혜 자격 연령을 낮추는 방안을 제시했다. 메디케어는 고령자를 대상으로 하는 공적 의료보험 제도다.

제프리스 대표는 메디케어의 보장 범위를 시력, 청력, 치과 치료까지 넓히고, 모든 어린이와 청년들이 필요할 때 의사에게 진료받을 수 있도록 하겠다는 구상을 내놓았다. 이 구상은 민주당이 새 의회에서 추진할 의료보험 의제의 핵심으로 제시됐다.

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제프리스 대표는 의료보험 외에도 높은 생활비와 이민 제도를 새 의회의 핵심 의제로 꼽았다. 그는 이 세 가지 분야에서 대통령 및 공화당 동료들과 협력할 수 있을지 모색해볼 수 있다고 말했다.

민주당 내부의 트럼프케어 제안과 엇갈린 견해

민주당 내부에서는 트럼프 대통령의 이름을 내건 보편적 의료보험 제안까지 등장했다. 압둘 엘사예드 민주당 미시간주 연방상원의원 당선자는 지난 12일 엑스에 금색 트럼프케어 카드 이미지를 올렸다.

엘사예드 당선자는 엑스 게시글에서 도널드 이 방안이 테이블 위에 올라 있다며, 모든 미국인에게 태어나서 죽을 때까지 의료보장을 제공하자고 제안했다. 그는 이날 NBC 방송 인터뷰에서 모든 미국인에게 공적 건강보험을 보장하면서도 민간보험을 유지하는 방안을 선호한다고 밝혔다. 트럼프 대통령이나 JD 밴스 부통령과의 접촉 계획에 대해서는 진행 중이라고 답했다.

페기 플래너건 민주당 미네소타주 연방상원의원 당선자도 CNN 방송에서 모두를 위한 메디케어 법안 통과를 위해 이 법안을 트럼프 케어라고 부르는 것이 필요하다면 이를 수용할 수 있다는 입장을 밝혔다. 모두를 위한 메디케어는 민주당 내 진보 진영이 주도하는 보편적 의료보험 구상이다.

다만 민주당 내에서도 단일 공적보험 체계 도입과 민간보험 존속 여부를 놓고 견해가 엇갈리는 것으로 나타났다. 이는 향후 협상 과정에서 민주당 내부 조율이 필요한 쟁점으로 남아 있다.

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슈머 원내대표 비판과 다음 달 1일 상원 원내대표 선거

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 차기 상원 민주당 원내대표로 유력한 척 슈머 현 상원 원내대표를 강하게 비판했다. 트럼프 대통령은 척 슈머가 상원 다수당 원내대표가 된다면 그와 협력하기는 매우 어려울 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 척 슈머가 과거 원내대표로서 처참하게 실패했고 역사상 최악의 원내대표 중 한 명이었다고 덧붙였다. 이는 의료보험 개혁 탐색전과 별개로 양측의 협력 전망에 부정적인 신호로 해석된다.

민주당 상원 원내대표 선거는 다음 달 1일 열린다. 크리스 밴 홀런 의원(메릴랜드)이 척 슈머 원내대표를 상대로 도전장을 낸 상태다. 슈머 원내대표는 원내대표 선거 승리에 필요한 표를 이미 확보했다고 앞서 주장했다.

제프리스 대표는 이와 함께 부패 척결을 강조하며, 새 의회 출범 직후 의원들의 주식 거래를 금지하는 법안을 추진하겠다고 밝혔다. 그는 향후 행정부를 대상으로 한 의회 조사와 관련해서도 사실을 따르고 법을 적용하며 헌법에 따라 판단하겠다고 말했다.